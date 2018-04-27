Губернатор Волгоградской области рассказал председателю правительства РФ о ситуации с паводком

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым рассказал о проводимой в регионе работе по преодолению последствий паводка, оказанию помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона.

«На территории Волгоградской области продолжает действовать режим ЧС в связи со сложной паводковой ситуацией. Но мы наблюдаем стабилизацию ситуации и хорошую, положительную динамику по снижению паводковой ситуации в целом. Хотя на отдельных участках рек Медведица, Иловля и Хопёр - повышение уровня воды от 20 до 40 см. Но в целом ситуация контролируется», — доложил Андрей Бочаров. Губернатор также отметил, что в последний раз такой паводок был в 1964 году.

На вопрос Дмитрия Медведева о работе школ, медучреждений Андрей Бочаров доложил, что все объекты социальной направленности, системы жизнеобеспечения функционируют в полном объеме. На всей территории проведены аварийно-восстановительные работы, сегодня продолжается ликвидация ущерба. Губернатор также отметил слаженную работу всех сил и средств — это позволило избежать более серьезного ущерба.

Сейчас в приоритете — помощь жителям. «Мы оказываем необходимую помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, работают комиссии во всех муниципальных образованиях по дворовым территориям с целью определения возможного ущерба и оказания содействия», — сказал Андрей Бочаров.

«Нужно довести всю эту работу до конца, чтобы люди получили причитающиеся выплаты, ну и просто под контролем держать ситуацию, — поставил задачу Дмитрий Медведев. — Если это впервые за 50 с лишним лет, то это, конечно, серьёзное испытание для области. Держите меня в курсе».

Напомним, 1377 семей уже получили адресную материальную поддержку. На сегодняшний день вода остается в одном из 12 ранее подтопленных муниципальных районов. Напомним, за период паводка было эвакуировано 868 человек. 93 жителя воспользовались пунктами временного размещения, обеспеченными всем необходимым.

В администрации напомнили, что 13 апреля, Андрей Бочаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным докладывал о работе по преодолению последствий паводка на территории региона.



