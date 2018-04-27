



После первого тестового матча на стадионе «Волгоград Арена» организаторы провели работу над ошибками и постарались к очередной игре ликвидировать мелкие недочеты.

Сегодня на брифинге для журналистов, посвященному предстоящему 2 мая футбольному матчу в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102", зампредседателя комитета физкультуры и спорта Волгоградской области Михаил Чернов заявил, что, в частности, учтены ошибки при организации продажи билетов. Перед прошлым матчем от болельщиков поступали нарекания на недостаточное количество работавших касс, которых было всего две. По словам Чернова, до 2 мая планируется продать еще порядка 4000 билетов, поэтому при необходимости количество касс будет удвоено. Всего на предстоящую игру придут 18-20 тысяч человек.





После игры 21 апреля в социальных сетях волгоградцы жаловались на нехватку элементарных удобств – к примеру, мужских туалетов. Самих гигиенических комнат на объекте предостаточно, но большинство оказались закрыты. Эту недоработку, как пояснил прессе замглавы администрации Волгограда Сергей Разумный, тоже учли. «Дополнительные туалеты будут», - заявил вице-мэр.

Отсутствие курилок на новом стадионе обладателей вредных привычек не остановило– в итоге, бычки появлялись в самых неожиданных местах. Причем, не только в туалетах, их также бросали на нижние этажи стадиона. «Данные замечания были учтены. Совместно с правоохранительными органами и МЧС этот вопрос проработан, количество таких людей на стадионе будет минимизировано. Курение на спортивных объектах запрещено», - пояснил зампредседателя облкомспорта.

Напомним, 2 мая «Ротор-Волгоград» сыграет с самарскими «Крыльями советов». 9 мая на «Волгоград Арене» состоится финальный матч Кубка России между «Тосно» из Ленинградской области и «Авангардом» из Курска. Вход на эту игру будет свободным. В соответствии с требованиями ФИФА во время третьего тестового матча стадион в Волгограде должен быть наполнен максимально - вместимость спортивной арены 45 тысяч зрителей.



