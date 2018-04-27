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Происшествия
 27.04.2018 13:07

В Волгограде строптивый бизнесмен получил кровавую метку под капотом машины (ВИДЕО)


Волгоградскому бизнесмену Алексею Мошнякову пришлось пережить не самые лучшие минуты в жизни, когда, подняв сегодня капот своего автомобиля, он увидел там… кусок сырого мяса. Об этом рассказали ИА «Высота 102» родственники предпринимателя, которые, по их словам, совершенно вымотаны угрозами, которые поступают в адрес семьи. Сегодняшнее происшествие они считают еще одним предупреждением Алексею.
Напомним, на днях в отделе полиции №8 Волгограда возобновили расследование двух уголовных дел, возбужденных ранее по заявлениям Алексея Мошнякова, но затем приостановленных. Речь идет о поджоге автомобиля бизнесмена и о вымогательстве 3,6 миллионов рублей. Возобновление расследования уголовных дел началось после многочисленных жалоб и обращений Алексея Мошнякова. В последнем ответе предпринимателю начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко говорится о даче указаний по "производству необходимых следственных действий и мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе – установление причастности к совершенным преступлениям С.А.Родионова». 
Напомним, Сергея Родионов со своим ранее неоднократно судимым знакомым Константином Браниште сегодня проходят потерпевшими  по громкому делу волгоградских боксеров – Владимира Поташкина, Сергея Янина и Дмитрия Исмаилова. Они обвиняются в вымогательстве и хулиганстве. Виновными себя они не признают. Алексей Мошняков пытается добиться привлечения его к этому судебному процессу в качестве свидетеля, чтобы он смог дать характеристику Сергею Родионову. 


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В Волгограде во время второго тестового матча болельщикам-водителям не дадут подъехать к стадиону Личный транспорт болельщиков, которые приедут 2 мая на второй тестовый матч на стадион «Волгоград Арена», не подпустят близко к стадиону. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, машины можно будет оставить только на  перехватывающих парковках в Тракторозаводском и Дзержинском районах, рядом с которыми будут организованы остановочные пункты шаттлов.  В рамках проведения тестового матча 2 мая изменения в схему дорожного движения, включая общественный транспорт, будут введены за 4 часа до начала игры – с 13-00. С учетом требований безопасности при организации и проведении такого крупного спортивного мероприятия, как чемпионат мира, территория в радиусе полутора километров от стадиона «Волгоград...
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Расследования 27.04.2018 11:30

Уголовное дело двоих жителей Кумылженского района, обвиняемых в незаконном способе лова, отправлено в суд. Об этом  сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Мужчин 32 и 33 лет от роду обвиняют в том, что в сентябре прошлого года они выловили более сотни водных обитателей с помощью электроудочки. Среди их добычи оказалась стерлядь, судак, сом, щука, язь, жерех, густера, чехонь, лещ. Рыбалку, с запрещенной законом снастью, остановили сотрудники  ОМВД России по Кумылженскому району. Они же проводили дознание по уголовному делу.  Свою вину рыбаки полностью признали и возместили ущерб, причиненный природным ресурсам. Тем не менее наказание за...
Прочитана: 1199 раз
Аналитика 27.04.2018 11:08

Средняя зарплата научных сотрудников в Волгоградской области по итогам трех месяцев этого года составила 60 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. На втором месте по уровню зарплаты – врачи. В среднем они получают в месяц 53,4 тысячи рублей. Причем больше всего представителям этой профессии платят в Камышинском районе Волгоградской области – около 73 тысяч рублей в месяц. Немного отстали от них преподаватели вузов – 52,6 тысяч рублей.  А вот зарплаты остальных категорий работников бюджетной сферы особого впечатления не производят. Так, меньше всего зарабатывают социальные работники – 26,1 тысячи рублей. Недалеко от них ушел...
Прочитана: 4556 раз
Общество 27.04.2018 10:54

Сегодня утром в  одном из помещений дома  по ул. Панферова, 44 в Красноармейском районе Волгограда рухнул фрагмент потолочного покрытия из гипсокартона. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда,  в результате инцидента  никто не пострадал. Причину падения устанавливают специалисты. Угрозы обрушения остальных конструкций дома, в том числе капитальных,  нет. На месте уже побывали  представители администрации района и коммунальных служб. Дом по ул. Панферова, 44 – двухэтажный, 1954 года постройки.  В нем зарегистрировано 54 человека, из них в квартирах постоянно проживает 41 волгоградец. В 2016 году здание были...
Прочитана: 1359 раз
Общество 27.04.2018 10:18 (Обновлено: 27.04.2018 11:37)

Активисты ОНФ назвали состояние остановок общественного транспорта в Волгоградской области опасным Ни один из 50 остановочных павильонов, обследованных волгоградскими активистами ОНФ, не соответствует требованиям к оборудованию и оснащению остановок общественного транспорта, которые определены действующими отраслевыми стандартами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили  активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области, которые  провели мониторинг состояния более 50 остановок общественного транспорта в областном центре, городе-спутнике Волжский и рабочем поселке Городище.  Оценка состояния остановок общественники проводилась по таким параметрам,...
Прочитана: 1769 раз
Расследования 27.04.2018 10:16

К различным тюремным срокам приговорены двое жителей Камышина за вымогательство денег у коммерсанта. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области, 32-летний Александр Фролков и 29-летний Ян Шульц пытались насильно взять “под крышу” владельца одной из кальянных. В конце января прошлого года  владелец заведения попросил Фролкова помочь решить конфликт с посетителем, который требовал вернуть якобы пропавшие в заведении деньги. К тому моменту, как Фролков пришел,  конфликт был уже исчерпан. Тогда мужчина стал требовать от предпринимателя деньги за покровительство его бизнеса. Когда коммерсант отказался от навязываемой ему “крыши”, его решили запугать. Для этого  Фролков и Шульц который работа охранником...
Прочитана: 1200 раз
Общество 27.04.2018 08:59

Дома около стадиона «Волгоград Арена» ради ЧМ-2018 покрасили наполовину Жители домов, расположенных в районе остановки «ЦПКиО» в Волгограде, не знают, то ли им радоваться, то ли огорчаться соседством со стадионом «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», сейчас в спешном порядке в районе спортивного объекта ведутся работы по покраске фасадов прилегающих к главной арене ЧМ-2018 домов.  Однако, как выяснилось, окрашиваются фасады лишь со стороны проспекта Ленина, захватываются и  торцы жилых зданий. А вот фасады, которые смотрят во дворы, так и остались с облупленной краской. Рабочие подтвердили: эта часть фасадов обновляться не будет. «Ждите капремонта», - утешили они жителей.  «Видимо, это наша особенная национальная...
Прочитана: 5504 раз
Происшествия 27.04.2018 08:52

Люксовая иномарка стоимостью в несколько миллионов рублей сгорела сегодня ночью в Дзержинском районе. Как сообщили ИА Высота 102 в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании автомобиля  на улице Сульской поступил в 3:15. Огонь охватил “Lexus RX 200t”  2017 года выпуска.  Расчёты  пожарно-спасательной части №21 потушили пожар в 3:24. От огня никто не пострадал. Специалисты МЧС выясняют причины  пожара.
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Общество 27.04.2018 08:13

Интернет-гид по Волгоградской области оживят за полмиллиона рублей Главный сайт о туристических возможностях Волгоградской области ожидает «прокачка» почти за полмиллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, госучреждение «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» за 490 тысяч рублей заказывает новую версию портала, который уже сейчас позиционируется как интернет-помощник для гостей города-героя во время ЧМ-2018. На главной странице сайта туристов завлекает приветственная надпись: «Welcome Volgograd region». По ссылке «http://welcomevolgograd.com» можно узнать, где в Волгограде можно остановиться, где поесть, как весело и культурно провести свободное время. Нынешнее наполнение портала, видимо, не устраивает профильное госучреждение: требуется новый дизайн, улучшенная навигация, мобильная версия и продвижение...
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