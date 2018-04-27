



Волгоградскому бизнесмену Алексею Мошнякову пришлось пережить не самые лучшие минуты в жизни, когда, подняв сегодня капот своего автомобиля, он увидел там… кусок сырого мяса. Об этом рассказали ИА «Высота 102» родственники предпринимателя, которые, по их словам, совершенно вымотаны угрозами, которые поступают в адрес семьи. Сегодняшнее происшествие они считают еще одним предупреждением Алексею.

Напомним, на днях в отделе полиции №8 Волгограда возобновили расследование двух уголовных дел, возбужденных ранее по заявлениям Алексея Мошнякова, но затем приостановленных. Речь идет о поджоге автомобиля бизнесмена и о вымогательстве 3,6 миллионов рублей. Возобновление расследования уголовных дел началось после многочисленных жалоб и обращений Алексея Мошнякова. В последнем ответе предпринимателю начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко говорится о даче указаний по "производству необходимых следственных действий и мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе – установление причастности к совершенным преступлениям С.А.Родионова».

Напомним, Сергея Родионов со своим ранее неоднократно судимым знакомым Константином Браниште сегодня проходят потерпевшими по громкому делу волгоградских боксеров – Владимира Поташкина, Сергея Янина и Дмитрия Исмаилова. Они обвиняются в вымогательстве и хулиганстве. Виновными себя они не признают. Алексей Мошняков пытается добиться привлечения его к этому судебному процессу в качестве свидетеля, чтобы он смог дать характеристику Сергею Родионову.