В Волгограде во время второго тестового матча болельщикам-водителям не дадут подъехать к стадиону





Личный транспорт болельщиков, которые приедут 2 мая на второй тестовый матч на стадион «Волгоград Арена», не подпустят близко к стадиону. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, машины можно будет оставить только на перехватывающих парковках в Тракторозаводском и Дзержинском районах, рядом с которыми будут организованы остановочные пункты шаттлов.

В рамках проведения тестового матча 2 мая изменения в схему дорожного движения, включая общественный транспорт, будут введены за 4 часа до начала игры – с 13-00. С учетом требований безопасности при организации и проведении такого крупного спортивного мероприятия, как чемпионат мира, территория в радиусе полутора километров от стадиона «Волгоград Арена» (зона «последней мили») станет пешеходной. Для удобства горожан и гостей города 2 мая с 13-00 до 21-00 изменятся схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Так, автобусы №95, маршрутные такси №3с и №36 и начнут объезжать участок Первой продольной магистрали по ул. 39-й Гвардейской, Лермонтова, Рокоссовского, Хиросимы и 7-й Гвардейской и далее следовать по своему обычному маршруту. Маршрут № 95 будет обслуживаться по расписанию буднего дня подвижным составом в количестве 41 единицы. Автобусный маршрут № 2 после окончания матча – с 19-00 усилят 10 транспортными единицами.

Троллейбусы №9 и №12 станут следовать от Спартановки до нового разворотного кольца на пл. Возрождения. Всего в день тестового матча на данные маршруты выйдут порядка 40 троллейбусов с интервалом движения 3-4 минуты. Троллейбус № 10а а этот день с 13-00 до 21-00 будет следовать по маршруту № 10.

Впервые будет задействована и трамвайная стрелка у остановки «Европа Сити Молл». Движение скоростного трамвая будет осуществляться в челночном режиме от ст. «Ельшанка» до «ТРК «Европа Сити Молл». Число трамваев также увеличится - на линию выйдут 24 единицы, интервал их движения не будет превышать 5 минут. Трамвайный маршрут СТ будет работать от остановки «ВГТЗ» через ост. «Стадион Монолит» и далее по маршруту № 13 до конечной остановки на ул. Матросова, трамваи будут следовать с 10-минутным интервалом. После 21-00 весь общественный транспорт продолжит работу по своим обычным маршрутам.

2 мая продолжится и тестирование работы автобусов-шаттлов. Дополнительный вместительный транспорт с 13-00 начнет перевозить болельщиков и горожан по трем специально сформированным маршрутам от перехватывающих парковок в Тракторозаводском и Дзержинском районах до ТРЦ «Европа Сити Молл», откуда зрители по «Дороге болельщиков» дойдут до стадиона.

Работать шаттлы будут в режиме экспресса. Небольшое количество промежуточных остановок позволит значительно сократить время в пути. Так, по маршруту №S1 шаттлы отправятся остановки «ТЦ «Ашан» в Дзержинском районе, рядом с которой начнет работу перехватывающая парковка. Автобусы остановятся также на ост. «Железнодорожный вокзал» на пересечении улиц Невской и Пархоменко, затем на пересечении ул. Комсомольской и Набережной им. 62-й Армии, конечной остановкой станет перехватывающая парковка у ТЦ «Европа Сити Молл».

Шаттлы под номером S2 будут отъезжать от парковки у ТРЦ «Европа Сити Молл» с остановкой на пересечении ул. Комсомольской и набережной им. 62-й Армии, следующей остановкой станет «Дом Техники» на улице Комсомольской, после чего автобус сделает остановку у железнодорожного вокзала и отправится через улицу им. Гоголя по улицам Мира и Комсомольской обратно к парковке у ТРЦ «Европа Сити Молл».

Автобусы-шаттлы S3 заберут пассажиров от перехватывающих парковок на площади им. Дзержинского в Тракторозаводском районе и у торгового центра «Комсомолл» в Дзержинском районе. Конечная маршрута – ост. «ВГТЗ» на проспекте им. В.И.Ленина в Тракторозаводском районе, дополнительно шаттлы остановятся для посадки и высадки пассажиров на остановках «Стадион «Монолит», «Пл. Возрождения», «Железнодорожный вокзал» на пересечении улиц Невской и Пархоменко, а также на пересечении ул. Комсомольской и Набережной им. 62-й Армии. Конечной этого маршрута также станет ТРЦ «Европа Сити Молл».

Доехать до стадиона «Волгоград Арена» в день проведения тестового матча можно будет также на электричке. После окончания матча от станции у стадиона «Волгоград Арена» в сторону Красноармейского района отправятся два электропоезда. Такси будут высаживать и забирать пассажиров на парковочной зоне у ТРЦ «Европа Сити Молл» и у общежитий ВГАФК на ул. Маршала Крылова.

Остальной общественный транспорт в дни проведения тестовых матчей, а также в дни игр чемпионата мира продолжит работать в обычном режиме.



