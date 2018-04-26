"Электронным" браконьерам из Волгоградской области грозит пять лет тюрьмы

Уголовное дело двоих жителей Кумылженского района, обвиняемых в незаконном способе лова, отправлено в суд. Об этом сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Мужчин 32 и 33 лет от роду обвиняют в том, что в сентябре прошлого года они выловили более сотни водных обитателей с помощью электроудочки. Среди их добычи оказалась стерлядь, судак, сом, щука, язь, жерех, густера, чехонь, лещ. Рыбалку, с запрещенной законом снастью, остановили сотрудники ОМВД России по Кумылженскому району. Они же проводили дознание по уголовному делу. Свою вину рыбаки полностью признали и возместили ущерб, причиненный природным ресурсам. Тем не менее наказание за подобное нарушение закона предусматривает не только штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, но и лишение свободы на срок от двух до пяти лет.















