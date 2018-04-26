|Расследования
|27.04.2018 11:30
"Электронным" браконьерам из Волгоградской области грозит пять лет тюрьмы
Уголовное дело двоих жителей Кумылженского района, обвиняемых в незаконном способе лова, отправлено в суд. Об этом сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Мужчин 32 и 33 лет от роду обвиняют в том, что в сентябре прошлого года они выловили более сотни водных обитателей с помощью электроудочки. Среди их добычи оказалась стерлядь, судак, сом, щука, язь, жерех, густера, чехонь, лещ. Рыбалку, с запрещенной законом снастью, остановили сотрудники ОМВД России по Кумылженскому району. Они же проводили дознание по уголовному делу. Свою вину рыбаки полностью признали и возместили ущерб, причиненный природным ресурсам. Тем не менее наказание за подобное нарушение закона предусматривает не только штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, но и лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи
«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»
Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
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Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Происшествия
|27.04.2018 13:07
Волгоградскому бизнесмену Алексею Мошнякову пришлось пережить не самые лучшие минуты в жизни, когда, подняв сегодня капот своего автомобиля, он увидел там… кусок сырого мяса. Об этом рассказали ИА «Высота 102» родственники предпринимателя, которые, по их словам, совершенно вымотаны угрозами, которые поступают в адрес семьи. Сегодняшнее происшествие они считают еще одним предупреждением Алексею. Напомним, на днях в отделе полиции №8 Волгограда возобновили расследование двух уголовных дел, возбужденных ранее по заявлениям Алексея Мошнякова, но затем приостановленных. Речь идет о поджоге автомобиля бизнесмена и о вымогательстве 3,6 миллионов рублей. Возобновление расследования уголовных дел началось после многочисленных жалоб и обращений Алексея Мошнякова....
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|27.04.2018 12:53
Помнит Россия, помнит Казахстан: В Волгограде открыли памятник павшим героям Сталинградской битвы из соседнего государства
Сегодня на Мамаевом кургане в Волгограде было по-особенному торжественно, величественно и празднично. Почетный караул, военный оркестр, песни военных лет, залп из орудий, море цветов и людей. Звучали гимны России и Казахстана. Здесь состоялось открытие памятника воинам-казахстанцам, мужественно сражавшимся и героически погибшим при обороне Сталинграда, сообщает ИА «Высота 102». У подножия гранитного памятника рота почетного караула заложила металлическую капсулу с горстью земли, привезенной из соседнего государства. Торжественный митинг открыл солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Мамаев. К...
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|Экология
|27.04.2018 12:14
В стартовавшем в апреле в Волжском традиционном месячнике по благоустройству приняли участие сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня пивовары провели мероприятия по уборке парковой территории у завода вдоль улицы Пушкина. Более тридцати сотрудников приняли участие в благоустройстве зеленой зоны. Они убрали мусор, листву, побелили бордюры и окопали деревья. Как сообщили информагентству в пресс-службе предприятия, весенние субботники прочно вошли в календарь ежегодных корпоративных проектов компании AB InBev Efes, начиная с 2002 года. Со временем проект стал частью долгосрочной социальной программы «Нам здесь жить!», направленной на благоустройство городов, а...
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|Спорт
|27.04.2018 11:37 (Обновлено: 27.04.2018 12:33)
Личный транспорт болельщиков, которые приедут 2 мая на второй тестовый матч на стадион «Волгоград Арена», не подпустят близко к стадиону. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, машины можно будет оставить только на перехватывающих парковках в Тракторозаводском и Дзержинском районах, рядом с которыми будут организованы остановочные пункты шаттлов. В рамках проведения тестового матча 2 мая изменения в схему дорожного движения, включая общественный транспорт, будут введены за 4 часа до начала игры – с 13-00. С учетом требований безопасности при организации и проведении такого крупного спортивного мероприятия, как чемпионат мира, территория в радиусе полутора километров от стадиона «Волгоград...
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|Аналитика
|27.04.2018 11:08
Средняя зарплата научных сотрудников в Волгоградской области по итогам трех месяцев этого года составила 60 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. На втором месте по уровню зарплаты – врачи. В среднем они получают в месяц 53,4 тысячи рублей. Причем больше всего представителям этой профессии платят в Камышинском районе Волгоградской области – около 73 тысяч рублей в месяц. Немного отстали от них преподаватели вузов – 52,6 тысяч рублей. А вот зарплаты остальных категорий работников бюджетной сферы особого впечатления не производят. Так, меньше всего зарабатывают социальные работники – 26,1 тысячи рублей. Недалеко от них ушел...
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|Общество
|27.04.2018 10:54
Сегодня утром в одном из помещений дома по ул. Панферова, 44 в Красноармейском районе Волгограда рухнул фрагмент потолочного покрытия из гипсокартона. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в результате инцидента никто не пострадал. Причину падения устанавливают специалисты. Угрозы обрушения остальных конструкций дома, в том числе капитальных, нет. На месте уже побывали представители администрации района и коммунальных служб. Дом по ул. Панферова, 44 – двухэтажный, 1954 года постройки. В нем зарегистрировано 54 человека, из них в квартирах постоянно проживает 41 волгоградец. В 2016 году здание были...
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|Общество
|27.04.2018 10:18 (Обновлено: 27.04.2018 11:37)
Ни один из 50 остановочных павильонов, обследованных волгоградскими активистами ОНФ, не соответствует требованиям к оборудованию и оснащению остановок общественного транспорта, которые определены действующими отраслевыми стандартами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области, которые провели мониторинг состояния более 50 остановок общественного транспорта в областном центре, городе-спутнике Волжский и рабочем поселке Городище. Оценка состояния остановок общественники проводилась по таким параметрам,...
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|Расследования
|27.04.2018 10:16
К различным тюремным срокам приговорены двое жителей Камышина за вымогательство денег у коммерсанта. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области, 32-летний Александр Фролков и 29-летний Ян Шульц пытались насильно взять “под крышу” владельца одной из кальянных. В конце января прошлого года владелец заведения попросил Фролкова помочь решить конфликт с посетителем, который требовал вернуть якобы пропавшие в заведении деньги. К тому моменту, как Фролков пришел, конфликт был уже исчерпан. Тогда мужчина стал требовать от предпринимателя деньги за покровительство его бизнеса. Когда коммерсант отказался от навязываемой ему “крыши”, его решили запугать. Для этого Фролков и Шульц который работа охранником...
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|Общество
|27.04.2018 08:59
Жители домов, расположенных в районе остановки «ЦПКиО» в Волгограде, не знают, то ли им радоваться, то ли огорчаться соседством со стадионом «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», сейчас в спешном порядке в районе спортивного объекта ведутся работы по покраске фасадов прилегающих к главной арене ЧМ-2018 домов. Однако, как выяснилось, окрашиваются фасады лишь со стороны проспекта Ленина, захватываются и торцы жилых зданий. А вот фасады, которые смотрят во дворы, так и остались с облупленной краской. Рабочие подтвердили: эта часть фасадов обновляться не будет. «Ждите капремонта», - утешили они жителей. «Видимо, это наша особенная национальная...
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|Происшествия
|27.04.2018 08:52
Люксовая иномарка стоимостью в несколько миллионов рублей сгорела сегодня ночью в Дзержинском районе. Как сообщили ИА Высота 102 в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании автомобиля на улице Сульской поступил в 3:15. Огонь охватил “Lexus RX 200t” 2017 года выпуска. Расчёты пожарно-спасательной части №21 потушили пожар в 3:24. От огня никто не пострадал. Специалисты МЧС выясняют причины пожара.
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|Общество
|27.04.2018 08:13
Главный сайт о туристических возможностях Волгоградской области ожидает «прокачка» почти за полмиллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, госучреждение «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» за 490 тысяч рублей заказывает новую версию портала, который уже сейчас позиционируется как интернет-помощник для гостей города-героя во время ЧМ-2018. На главной странице сайта туристов завлекает приветственная надпись: «Welcome Volgograd region». По ссылке «http://welcomevolgograd.com» можно узнать, где в Волгограде можно остановиться, где поесть, как весело и культурно провести свободное время. Нынешнее наполнение портала, видимо, не устраивает профильное госучреждение: требуется новый дизайн, улучшенная навигация, мобильная версия и продвижение...
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|Общество
|27.04.2018 06:37
Оригинальным методом пытаются демонтировать бывший цех тракторного завода в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сооружение, которое много лет пугало и жителей, и гостей города зияющими «глазницами» и «взорванными» перекрытиями, наконец-то, видимо, решили снести с лица земли. Рабочие закрепили трос на самом верхнем этаже части здания к ковшу бульдозера, который пытался раскачать постройку. Однако массивная конструкция держалась стойко и до сих пор не поддалась на попытки ее свалить.
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|Происшествия
|26.04.2018 20:42
Двое детей пострадали сегодня вечером в дорожном происшествии в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, двое мальчиков 13 и 14 лет катались на велосипедах и были сбиты легковым автомобилем. Пострадавшие доставлены в больницу №7. У 14-летнего школьника врачи диагностировали перелом левой голени, его младший товарищ отделался ушибом. Информация об обстоятельствах случившегося уточняется.
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|Аналитика
|26.04.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: тарифы на транспорт и ЖКХ рассмотрят вместе с жителями Волгоградской области поставщики услуг и эксперты. «Народный контроль» обсудил, как лучше проверять продукты, медикаменты и товары для детей. Крупнейшая конференция по грудному вскармливанию собрала врачей и ученых со всех уголков России. Вынесен приговор профессору за получение взятки в 50 тысяч долларов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Борьба с коррупцией
|26.04.2018 17:54
Торг здесь неуместен: Московского партнера волгоградского оборонного предприятия наказали за молчание
К административной ответственности привлечена строительная компания «ГеоЗемСтрой» из города Москвы, принимавшая участие в закупках заказчика - акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Титан» (сегодня это АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»). Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, ввиду неоднократного неисполнения требований о представлении необходимой для рассмотрения дела о сговоре информации, компания оштрафована на 70 тыс. руб. По словам заместителя руководителя УФАС Анны Гаджиевой, руководители неоднократно предупреждались об ответственности за неисполнение требования о представлении информации, однако не предприняли никаких мер к его исполнению. «Постановления о наложении штрафов станут уроком для тех, кто проигнорировал требования антимонопольного органа о необходимости представления информации», - заявила она. Напомним,...
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27 апреля 12:53
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"Электронным" браконьерам из Волгоградской области грозит пять лет тюрьмы 4
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