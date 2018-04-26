В Волгограде рассыпается аварийный жилой дом

Сегодня утром в одном из помещений дома по ул. Панферова, 44 в Красноармейском районе Волгограда рухнул фрагмент потолочного покрытия из гипсокартона. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в результате инцидента никто не пострадал. Причину падения устанавливают специалисты. Угрозы обрушения остальных конструкций дома, в том числе капитальных, нет. На месте уже побывали представители администрации района и коммунальных служб.

Дом по ул. Панферова, 44 – двухэтажный, 1954 года постройки. В нем зарегистрировано 54 человека, из них в квартирах постоянно проживает 41 волгоградец. В 2016 году здание были признано аварийным и включено в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы. До начала процедуры расселения жителям было предложено переехать в маневренный жилой фонд, однако согласия ни один из собственников не дал, подчеркнули в мэрии.