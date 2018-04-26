Средняя зарплата научных сотрудников в Волгоградской области по итогам трех месяцев этого года составила 60 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. На втором месте по уровню зарплаты – врачи. В среднем они получают в месяц 53,4 тысячи рублей. Причем больше всего представителям этой профессии платят в Камышинском районе Волгоградской области – около 73 тысяч рублей в месяц. Немного отстали от них преподаватели вузов – 52,6 тысяч рублей.

А вот зарплаты остальных категорий работников бюджетной сферы особого впечатления не производят. Так, меньше всего зарабатывают социальные работники – 26,1 тысячи рублей. Недалеко от них ушел младший медицинский персонал – 26,2 тысячи рублей, а также педагоги дополнительного образования – 26,9 тысячи рублей. Представители сферы культуры зарабатывают в среднем 27,3 тысячи рублей.



