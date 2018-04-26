Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 27.04.2018 10:18(Обновлено: 27.04.2018 11:37)

Активисты ОНФ назвали состояние остановок общественного транспорта в Волгоградской области опасным


Ни один из 50 остановочных павильонов, обследованных волгоградскими активистами ОНФ, не соответствует требованиям к оборудованию и оснащению остановок общественного транспорта, которые определены действующими отраслевыми стандартами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили  активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области, которые  провели мониторинг состояния более 50 остановок общественного транспорта в областном центре, городе-спутнике Волжский и рабочем поселке Городище. 
Оценка состояния остановок общественники проводилась по таким параметрам, как наличие площадки для высадки/посадки пассажиров, заездного кармана для общественного транспорта, автопавильона с крышей, скамьей и расписанием движения транспорта, наличие на остановке освещения, тактильной плитки, мусорной урны.
К примеру, площадка для посадки и высадки пассажиров должна быть не менее 3 метров. Однако соблюдение данного условия нет ни на одной из проверенных остановок. В Волгограде и Волжском размеры площадок меньше нормативного или их вообще нет, как, например, на остановках «Краснознаменская» в Центральном районе Волгограда или «12-й микрорайон» в Волжском.

На бетонной посадочной платформе на остановке «Промтовары» по улице Александрова в Тракторозаводском районе Волгограда большие дыры и торчащая из них арматура. В Городище зачастую посадочные площадки отсутствуют как таковые или не заасфальтированы – это просто обочина дороги с установленным дорожным знаком, обозначающим место остановки, как, например, на улице Андреева. Многие  из проверенных остановок вообще не оснащены автопавильонами, а если они есть, то в неприглядном состоянии – разрушенные, без крыши, без скамей, урн, тактильной плитки для оказания помощи слабовидящим людям при посадке/высадке, без информационных табличек с расписанием движения транспорта. Показательной в этом смысле является остановка «Дом быта» в Тракторозаводском районе Волгограда, где из всех нормативных элементов есть только покореженный металлический остов лавочки.

Что касается заездных карманов, то их наличие и соответствие нормативному размеру 28 м было отмечено только на половине проверенных остановок. В итоге в каждом из населенных пунктов, где прошел мониторинг,  было выявлено по одной близкой к идеальным показателям остановке: в Волгограде «Казахская», в Волжском «7-й Микрорайон», в Городище «Чуйкова». 
«Полный набор нормативных требований соблюден, пожалуй, только на остановках, установленных в рамках подготовки к играм Чемпионата мира по футболу. К ним вопросов пока нет. Мы смотрели как наиболее популярные маршруты, на пути которых есть школы, детские сады, больницы, МФЦ, так и менее популярные. Вывод неутешителен. Большинство из них нельзя назвать современными, комфортными, доступными и безопасными. Более того, некоторые из них создают лишь неудобства для людей. В ближайшее время итоги нашего мониторинга и весь собранный материал вынесем на обсуждение с представителями администраций муниципалитетов», – сообщил член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Волгоградской области Антон Жук.



Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде пенсионерка "исцелилась" после посещения приемной президентаВ Волгоградской области почти 90% проверенных на пожарную безопасность объектов опасныВ Волгограде беглому экс-депутату Госдумы не удается сбросить долговой балластРуководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора уволился и исчез с радаровВ Волгоградской области владельцы теплиц наступают "на прошлогодние грабли"
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи

«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»

Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2

Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...

Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине...

Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....

Происшествия 27.04.2018 13:07

В Волгограде строптивый бизнесмен получил кровавую метку под капотом машины Волгоградскому бизнесмену Алексею Мошнякову пришлось пережить не самые лучшие минуты в жизни, когда, подняв сегодня капот своего автомобиля, он увидел там… кусок сырого мяса. Об этом рассказали ИА «Высота 102» родственники предпринимателя, которые, по их словам, совершенно вымотаны угрозами, которые поступают в адрес семьи. Сегодняшнее происшествие они считают еще одним предупреждением Алексею. Напомним, на днях в отделе полиции №8 Волгограда возобновили расследование двух уголовных дел, возбужденных ранее по заявлениям Алексея Мошнякова, но затем приостановленных. Речь идет о поджоге автомобиля бизнесмена и о вымогательстве 3,6 миллионов рублей. Возобновление расследования уголовных дел началось после многочисленных жалоб и обращений Алексея Мошнякова....
Прочитана: 1366 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 27.04.2018 12:53

Помнит Россия, помнит Казахстан: В Волгограде открыли памятник павшим героям Сталинградской битвы из соседнего государства Сегодня на Мамаевом кургане в Волгограде было по-особенному торжественно, величественно и празднично. Почетный караул, военный оркестр, песни военных лет,  залп из орудий,  море цветов и людей.  Звучали гимны России  и Казахстана.  Здесь состоялось открытие памятника воинам-казахстанцам, мужественно сражавшимся и героически погибшим при обороне Сталинграда, сообщает ИА «Высота 102». У подножия гранитного памятника рота почетного караула заложила  металлическую капсулу с горстью земли, привезенной из соседнего государства.  Торжественный митинг открыл солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Мамаев.  К...
Прочитана: 370 раз
Экология 27.04.2018 12:14

Волжские пивовары вышли на субботник В стартовавшем в апреле в Волжском традиционном месячнике по благоустройству приняли участие сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня пивовары провели мероприятия по уборке парковой территории у завода вдоль улицы Пушкина. Более тридцати сотрудников приняли участие в благоустройстве зеленой зоны. Они убрали мусор, листву, побелили бордюры и окопали деревья. Как сообщили информагентству в пресс-службе предприятия, весенние субботники прочно вошли в календарь ежегодных корпоративных проектов компании AB InBev Efes, начиная с 2002 года. Со временем проект стал частью долгосрочной социальной программы «Нам здесь жить!», направленной на благоустройство городов, а...
Прочитана: 471 раз
Спорт 27.04.2018 11:37 (Обновлено: 27.04.2018 12:33)

В Волгограде во время второго тестового матча болельщикам-водителям не дадут подъехать к стадиону Личный транспорт болельщиков, которые приедут 2 мая на второй тестовый матч на стадион «Волгоград Арена», не подпустят близко к стадиону. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, машины можно будет оставить только на  перехватывающих парковках в Тракторозаводском и Дзержинском районах, рядом с которыми будут организованы остановочные пункты шаттлов.  В рамках проведения тестового матча 2 мая изменения в схему дорожного движения, включая общественный транспорт, будут введены за 4 часа до начала игры – с 13-00. С учетом требований безопасности при организации и проведении такого крупного спортивного мероприятия, как чемпионат мира, территория в радиусе полутора километров от стадиона «Волгоград...
Прочитана: 2370 раз
Расследования 27.04.2018 11:30

Уголовное дело двоих жителей Кумылженского района, обвиняемых в незаконном способе лова, отправлено в суд. Об этом  сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Мужчин 32 и 33 лет от роду обвиняют в том, что в сентябре прошлого года они выловили более сотни водных обитателей с помощью электроудочки. Среди их добычи оказалась стерлядь, судак, сом, щука, язь, жерех, густера, чехонь, лещ. Рыбалку, с запрещенной законом снастью, остановили сотрудники  ОМВД России по Кумылженскому району. Они же проводили дознание по уголовному делу.  Свою вину рыбаки полностью признали и возместили ущерб, причиненный природным ресурсам. Тем не менее наказание за...
Прочитана: 763 раз
Аналитика 27.04.2018 11:08

Средняя зарплата научных сотрудников в Волгоградской области по итогам трех месяцев этого года составила 60 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. На втором месте по уровню зарплаты – врачи. В среднем они получают в месяц 53,4 тысячи рублей. Причем больше всего представителям этой профессии платят в Камышинском районе Волгоградской области – около 73 тысяч рублей в месяц. Немного отстали от них преподаватели вузов – 52,6 тысяч рублей.  А вот зарплаты остальных категорий работников бюджетной сферы особого впечатления не производят. Так, меньше всего зарабатывают социальные работники – 26,1 тысячи рублей. Недалеко от них ушел...
Прочитана: 2558 раз
Общество 27.04.2018 10:54

Сегодня утром в  одном из помещений дома  по ул. Панферова, 44 в Красноармейском районе Волгограда рухнул фрагмент потолочного покрытия из гипсокартона. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда,  в результате инцидента  никто не пострадал. Причину падения устанавливают специалисты. Угрозы обрушения остальных конструкций дома, в том числе капитальных,  нет. На месте уже побывали  представители администрации района и коммунальных служб. Дом по ул. Панферова, 44 – двухэтажный, 1954 года постройки.  В нем зарегистрировано 54 человека, из них в квартирах постоянно проживает 41 волгоградец. В 2016 году здание были...
Прочитана: 964 раз
Расследования 27.04.2018 10:16

К различным тюремным срокам приговорены двое жителей Камышина за вымогательство денег у коммерсанта. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области, 32-летний Александр Фролков и 29-летний Ян Шульц пытались насильно взять “под крышу” владельца одной из кальянных. В конце января прошлого года  владелец заведения попросил Фролкова помочь решить конфликт с посетителем, который требовал вернуть якобы пропавшие в заведении деньги. К тому моменту, как Фролков пришел,  конфликт был уже исчерпан. Тогда мужчина стал требовать от предпринимателя деньги за покровительство его бизнеса. Когда коммерсант отказался от навязываемой ему “крыши”, его решили запугать. Для этого  Фролков и Шульц который работа охранником...
Прочитана: 932 раз
Общество 27.04.2018 08:59

Дома около стадиона «Волгоград Арена» ради ЧМ-2018 покрасили наполовину Жители домов, расположенных в районе остановки «ЦПКиО» в Волгограде, не знают, то ли им радоваться, то ли огорчаться соседством со стадионом «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», сейчас в спешном порядке в районе спортивного объекта ведутся работы по покраске фасадов прилегающих к главной арене ЧМ-2018 домов.  Однако, как выяснилось, окрашиваются фасады лишь со стороны проспекта Ленина, захватываются и  торцы жилых зданий. А вот фасады, которые смотрят во дворы, так и остались с облупленной краской. Рабочие подтвердили: эта часть фасадов обновляться не будет. «Ждите капремонта», - утешили они жителей.  «Видимо, это наша особенная национальная...
Прочитана: 4472 раз
Происшествия 27.04.2018 08:52

Люксовая иномарка стоимостью в несколько миллионов рублей сгорела сегодня ночью в Дзержинском районе. Как сообщили ИА Высота 102 в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании автомобиля  на улице Сульской поступил в 3:15. Огонь охватил “Lexus RX 200t”  2017 года выпуска.  Расчёты  пожарно-спасательной части №21 потушили пожар в 3:24. От огня никто не пострадал. Специалисты МЧС выясняют причины  пожара.
Прочитана: 2031 раз
Общество 27.04.2018 08:13

Интернет-гид по Волгоградской области оживят за полмиллиона рублей Главный сайт о туристических возможностях Волгоградской области ожидает «прокачка» почти за полмиллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, госучреждение «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» за 490 тысяч рублей заказывает новую версию портала, который уже сейчас позиционируется как интернет-помощник для гостей города-героя во время ЧМ-2018. На главной странице сайта туристов завлекает приветственная надпись: «Welcome Volgograd region». По ссылке «http://welcomevolgograd.com» можно узнать, где в Волгограде можно остановиться, где поесть, как весело и культурно провести свободное время. Нынешнее наполнение портала, видимо, не устраивает профильное госучреждение: требуется новый дизайн, улучшенная навигация, мобильная версия и продвижение...
Прочитана: 639 раз
Общество 27.04.2018 06:37

В Волгограде сносят «скелет» разрушенного цеха тракторного завода Оригинальным методом пытаются демонтировать бывший  цех тракторного завода в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сооружение, которое много лет пугало и жителей, и гостей города зияющими «глазницами» и «взорванными»  перекрытиями, наконец-то, видимо, решили снести с лица земли.  Рабочие закрепили трос на самом верхнем этаже части здания к ковшу бульдозера, который пытался раскачать постройку. Однако массивная конструкция держалась стойко и до сих пор не поддалась на попытки ее свалить.  
Прочитана: 2370 раз
Происшествия 26.04.2018 20:42

Двое детей пострадали сегодня вечером в дорожном происшествии в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, двое мальчиков 13 и 14 лет катались на велосипедах и были сбиты легковым автомобилем. Пострадавшие доставлены в больницу №7. У 14-летнего школьника врачи диагностировали перелом левой голени, его младший товарищ отделался ушибом. Информация об обстоятельствах случившегося уточняется.
Прочитана: 7068 раз
Аналитика 26.04.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: тарифы на транспорт и ЖКХ рассмотрят вместе с жителями Волгоградской области поставщики услуг и эксперты. «Народный контроль» обсудил, как лучше проверять продукты, медикаменты и товары для детей. Крупнейшая конференция по грудному вскармливанию собрала врачей и ученых со всех уголков России. Вынесен приговор профессору за получение взятки в 50 тысяч долларов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
Прочитана: 24757 раз
Борьба с коррупцией 26.04.2018 17:54

К административной ответственности привлечена строительная компания «ГеоЗемСтрой» из города  Москвы, принимавшая участие в закупках заказчика -   акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Титан»  (сегодня это АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»).  Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС,  ввиду неоднократного неисполнения требований о  представлении необходимой для рассмотрения дела о сговоре информации,  компания оштрафована на 70 тыс. руб. По словам заместителя руководителя УФАС Анны Гаджиевой, руководители неоднократно предупреждались об ответственности за неисполнение требования о представлении информации, однако не предприняли никаких мер к его исполнению. «Постановления о наложении штрафов станут уроком для тех, кто проигнорировал требования антимонопольного органа о необходимости представления информации», - заявила она. Напомним,...
Прочитана: 3176 раз


27 апреля 13:07
В Волгограде строптивый бизнесмен получил кровавую метку под капотом машины Комментарии5Смотреть фотографии
27 апреля 12:53
Помнит Россия, помнит Казахстан: В Волгограде открыли памятник павшим героям Сталинградской битвы из соседнего государства Комментарии2Смотреть фотографии
27 апреля 12:14
Волжские пивовары вышли на субботникСмотреть фотографии
27 апреля 11:37
В Волгограде во время второго тестового матча болельщикам-водителям не дадут подъехать к стадиону Комментарии14Смотреть фотографии
27 апреля 11:30
"Электронным" браконьерам из Волгоградской области грозит пять лет тюрьмы Комментарии4
27 апреля 11:08
В Волгоградской области ученые «заткнули за пояс» других бюджетников по зарплате Комментарии14
27 апреля 10:54
В Волгограде рассыпается аварийный жилой дом Комментарии4
27 апреля 10:18
Активисты ОНФ назвали состояние остановок общественного транспорта в Волгоградской области опасным Комментарии14Смотреть фотографии
27 апреля 10:16
Двое жителей Волгоградской области получили срок за “крышевание” кальянной Комментарии2
27 апреля 08:59
Дома около стадиона «Волгоград Арена» ради ЧМ-2018 покрасили наполовину Комментарии29Смотреть фотографии
27 апреля 08:52
Престижная иномарка сгорела ночью в Волгограде Комментарии4
27 апреля 08:13
Интернет-гид по Волгоградской области оживят за полмиллиона рублей Комментарии5Смотреть фотографии
27 апреля 06:37
В Волгограде сносят «скелет» разрушенного цеха тракторного завода Комментарии26Смотреть фотографии
26 апреля 20:42
Двое детей-велосипедистов попали под колеса на севере Волгограда
26 апреля 20:00
«Высота 102 ТВ»: Тарифы на ЖКХ и транспорт обсудят с жителями Волгограда и области Комментарии15Cмотреть видео
26 апреля 17:54
Торг здесь неуместен: Московского партнера волгоградского оборонного предприятия наказали за молчание Комментарии1
26 апреля 17:29
"Доска позора": Новый тротуар в Волгограде уже не выглядит как новый Комментарии15Смотреть фотографии
26 апреля 17:17
Волгоградский облизбирком посоветовал забывчивым кандидатам сообщать о судимостях Комментарии5
26 апреля 17:15
В Волгограде «Народный контроль» и надзорные органы вместе вышли на защиту прав потребителей Комментарии9Cмотреть видео
26 апреля 16:44
ВС РФ отказал волгоградским эвакуаторщикам в компенсации убытков от отмены платы за пробег от стоянки Комментарии1Смотреть фотографии
26 апреля 16:39
«Ворошиловский торговый центр» приглашает встретить лето в новом образеСмотреть фотографии
26 апреля 14:57
В администрации Волгограда появится новый вице-мэр Комментарии35Смотреть фотографии
26 апреля 14:55
Пять "жадных" гостиниц Волгограда попали в новый список Ростуризма Комментарии2Смотреть фотографии
26 апреля 14:18
В Волгограде вынесен приговор профессору за взятку в 50 тысяч долларов Комментарии38Смотреть фотографии
26 апреля 14:15
Конференция о грудном вскармливании собрала в Волгограде более 300 врачей и ученых Комментарии4Cмотреть видео
26 апреля 12:59
Не провалиться сквозь землю: В Волгограде концессии закрывают за собой Комментарии9Смотреть фотографии
26 апреля 12:20
Таможенные и налоговые органы ЮФО обсудили в Волгограде работу системы tax free
26 апреля 12:19
Дорогой славы: На Мамаевом кургане в Волгограде памятник павшим землякам откроют 1200 казахстанцев Комментарии5Смотреть фотографии
26 апреля 12:11
В Волгограде злоумышленники в масках пытались поджечь «Мерседес Гелентваген» Комментарии15
26 апреля 12:05
В Волгоградской области брат из мести «подложил свинью» сестре Комментарии2
Общество
27 апреля 10:54
В Волгограде рассыпается аварийный жилой дом Комментарии4
27 апреля 10:18
Активисты ОНФ назвали состояние остановок общественного транспорта в Волгоградской области опасным Комментарии14Смотреть фотографии
27 апреля 08:59
Дома около стадиона «Волгоград Арена» ради ЧМ-2018 покрасили наполовину Комментарии29Смотреть фотографии
27 апреля 08:13
Интернет-гид по Волгоградской области оживят за полмиллиона рублей Комментарии5Смотреть фотографии
27 апреля 06:37
В Волгограде сносят «скелет» разрушенного цеха тракторного завода Комментарии26Смотреть фотографии
26 апреля 17:29
"Доска позора": Новый тротуар в Волгограде уже не выглядит как новый Комментарии15Смотреть фотографии
26 апреля 17:15
В Волгограде «Народный контроль» и надзорные органы вместе вышли на защиту прав потребителей Комментарии9Cмотреть видео
26 апреля 15:45
В Волгоградской области дачники выразили благодарность полицейским Комментарии5
26 апреля 12:59
Не провалиться сквозь землю: В Волгограде концессии закрывают за собой Комментарии9Смотреть фотографии
26 апреля 11:22
В Волгограде закрыли Дворец спорта Комментарии28Смотреть фотографии
26 апреля 10:58
В Волгоградской области бабушке грозит лишение опеки за бегство внука Комментарии6
26 апреля 10:50
В Волгограде под снос попала голубятня Комментарии4
26 апреля 10:38
Волгоградское УФАС объявило последнее предупреждение за использование символики FIFA Комментарии6
26 апреля 07:51
Квартиру в многоэтажке Волгограда превратили в притонСмотреть фотографии
25 апреля 18:02
В Волгоградской области перерыли живописный путь к хуторуСмотреть фотографии
25 апреля 18:00
Сталинградский обком отчитался, как отмечал день рождения Владимира Ленина в Волгоградской области Комментарии4Смотреть фотографии
25 апреля 17:10
В Волгограде не нашлось желающих ликвидировать МУП Комментарии3
25 апреля 16:01
Неработающие лифты в Волгограде держат в заточении тысячи горожан Комментарии11Смотреть фотографии
25 апреля 15:54
Губернатор предложил общественникам «разобрать по косточкам» тарифы в Волгоградской области Комментарии37Смотреть фотографии
25 апреля 15:12
В Волгограде отельер в суде пообещал не повышать цены на время ЧМ-2018 Комментарии3
25 апреля 13:42
Волгоградский облсуд признал законным брать с волжан деньги за несуществующую услугу Комментарии18Смотреть фотографии
25 апреля 13:15
В Волгограде пострадавшая от бандитского ножа девушка находится в реанимации Комментарии2
25 апреля 12:57
Волгоградская облдума попросила Госдуму перевести время вперед Комментарии33Смотреть фотографии
25 апреля 12:16
В Волгограде собственнику не удалось оспорить в суде закрытие ТРК "Семь звезд" Комментарии6Смотреть фотографии
25 апреля 11:57
Волгоградцев из-за ЧМ-2018 разделят по разноцветным спецпропускам Комментарии10Смотреть фотографии
25 апреля 11:45
Фестиваль памяти известного артиста открылся в Волгограде Комментарии3Смотреть фотографии
25 апреля 11:43
В Волгограде начали продавать эксклюзивные транспортные карты с волком Забивакой Комментарии7Смотреть фотографии
25 апреля 11:23
Районный суд в Волгоградской области после Москвы и Белгорода запустил онлайн-трансляцию заседаний
25 апреля 08:38
В Волгограде суд признал незаконным запрет на посещение музея с детской коляской Комментарии25
25 апреля 06:37
В Волгограде дом культурного наследия после капремонта преподнес жителям «сюрприз» Комментарии10Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   

 
День 27 Апреля, Пт
Волгоград
температура 24..26 С, давление 747..749 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
27 Апреля, Пт
1 $ 62.6027 руб.
1 € 76.1812 руб.
1 GBP 87.1430 руб.
1 CHF 63.6271 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»Комментарии55
Аппарат фонда капремонта Волгоградской области стал больше тратить денег на себяКомментарии47
Вверх кармашками-2017: депутаты Волгоградской облдумы удваивают доходы, покупают лодки и внедорожникиКомментарии42
Депутаты Волгоградской облдумы рискуют запутаться во времениКомментарии41
Депутаты Волгоградской облдумы внесли в повестку вопрос о поддержке санкций против СШАКомментарии38
В Волгограде вынесен приговор профессору за взятку в 50 тысяч долларовКомментарии38
Губернатор предложил общественникам «разобрать по косточкам» тарифы в Волгоградской областиКомментарии37
На Волгоград надвигаются концессии «мусороснабжения»Комментарии36
В администрации Волгограда появится новый вице-мэрКомментарии35
В Волгограде по улицам выгуливают волкаКомментарии34
Волгоградская облдума попросила Госдуму перевести время впередКомментарии33
В Волгоградской области готовятся назвать победителя конкурса по отбору регоператора в сфере ТКОКомментарии29
Дома около стадиона «Волгоград Арена» ради ЧМ-2018 покрасили наполовинуКомментарии29
В Волгограде закрыли Дворец спортаКомментарии28
В Волгограде сносят «скелет» разрушенного цеха тракторного заводаКомментарии26

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде поджигатель креста у храма Иоанна Предтечи взят под стражу за нападения с ножом на девушекКомментарии2
Просмотров: 24573
«Высота 102 ТВ»: Волгоградцы равнодушно уничтожают одно из красивейших мест городаКомментарии1
Просмотров: 22869
«Высота 102 ТВ»: Тарифы на ЖКХ и транспорт обсудят с жителями Волгограда и областиКомментарии15
Просмотров: 22755
В Волгоградской облдуме депутаты-землевладельцы стали объектами «троллинга»
Просмотров: 9181
Потерпевшие не хотят видеть прессу на судебном процессе по делу волгоградских боксеровКомментарии24
Просмотров: 5374
В Волгограде вынесен приговор профессору за взятку в 50 тысяч долларовКомментарии38
Просмотров: 4915
Двое детей-велосипедистов попали под колеса на севере Волгограда
Просмотров: 4711
В Волгоградской области ужесточили приговор экс-чиновнице за взяткуКомментарии13
Просмотров: 3945
Дома около стадиона «Волгоград Арена» ради ЧМ-2018 покрасили наполовинуКомментарии29
Просмотров: 3813
В Волгограде арестовали юного разбойника за нападения на женщинКомментарии18
Просмотров: 2505

Рекомендуемые к прочтению новости

«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»Комментарии55
Рекомендации: +26 / 12-
Губернатор предложил общественникам «разобрать по косточкам» тарифы в Волгоградской областиКомментарии37
Рекомендации: +24 / 5-
Аппарат фонда капремонта Волгоградской области стал больше тратить денег на себяКомментарии47
Рекомендации: +20 / 1-
В Волгоградской области готовят «западню» для заказных маршруток
Рекомендации: +20 / 10-
Квартиру в многоэтажке Волгограда превратили в притон
Рекомендации: +17 / 4-
«Высота 102 ТВ»: Волгоградцы равнодушно уничтожают одно из красивейших мест городаКомментарии1
Рекомендации: +17 / 11-
СУ СКР по Волгоградской области: бывший начальник Ростехнадзора подозревается в получении взяткиКомментарии22
Рекомендации: +14 / 5-
Гости «Удачного феста» слушали Цой и получали подарки
Рекомендации: +14 / 0-
Житель Волгограда взыскал с владельцев супермаркета ущерб за салаты с сальмонеллой
Рекомендации: +14 / 4-
«Высота 102 ТВ»: Волгоградская область открыла блестящие мусорные перспективы для кандидатов на роль регоператораКомментарии3
Рекомендации: +13 / 13-