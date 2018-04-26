Ни один из 50 остановочных павильонов, обследованных волгоградскими активистами ОНФ, не соответствует требованиям к оборудованию и оснащению остановок общественного транспорта, которые определены действующими отраслевыми стандартами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области, которые провели мониторинг состояния более 50 остановок общественного транспорта в областном центре, городе-спутнике Волжский и рабочем поселке Городище.

Оценка состояния остановок общественники проводилась по таким параметрам, как наличие площадки для высадки/посадки пассажиров, заездного кармана для общественного транспорта, автопавильона с крышей, скамьей и расписанием движения транспорта, наличие на остановке освещения, тактильной плитки, мусорной урны.

К примеру, площадка для посадки и высадки пассажиров должна быть не менее 3 метров. Однако соблюдение данного условия нет ни на одной из проверенных остановок. В Волгограде и Волжском размеры площадок меньше нормативного или их вообще нет, как, например, на остановках «Краснознаменская» в Центральном районе Волгограда или «12-й микрорайон» в Волжском.





На бетонной посадочной платформе на остановке «Промтовары» по улице Александрова в Тракторозаводском районе Волгограда большие дыры и торчащая из них арматура. В Городище зачастую посадочные площадки отсутствуют как таковые или не заасфальтированы – это просто обочина дороги с установленным дорожным знаком, обозначающим место остановки, как, например, на улице Андреева. Многие из проверенных остановок вообще не оснащены автопавильонами, а если они есть, то в неприглядном состоянии – разрушенные, без крыши, без скамей, урн, тактильной плитки для оказания помощи слабовидящим людям при посадке/высадке, без информационных табличек с расписанием движения транспорта. Показательной в этом смысле является остановка «Дом быта» в Тракторозаводском районе Волгограда, где из всех нормативных элементов есть только покореженный металлический остов лавочки.





Что касается заездных карманов, то их наличие и соответствие нормативному размеру 28 м было отмечено только на половине проверенных остановок. В итоге в каждом из населенных пунктов, где прошел мониторинг, было выявлено по одной близкой к идеальным показателям остановке: в Волгограде «Казахская», в Волжском «7-й Микрорайон», в Городище «Чуйкова».

«Полный набор нормативных требований соблюден, пожалуй, только на остановках, установленных в рамках подготовки к играм Чемпионата мира по футболу. К ним вопросов пока нет. Мы смотрели как наиболее популярные маршруты, на пути которых есть школы, детские сады, больницы, МФЦ, так и менее популярные. Вывод неутешителен. Большинство из них нельзя назвать современными, комфортными, доступными и безопасными. Более того, некоторые из них создают лишь неудобства для людей. В ближайшее время итоги нашего мониторинга и весь собранный материал вынесем на обсуждение с представителями администраций муниципалитетов», – сообщил член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Волгоградской области Антон Жук.











