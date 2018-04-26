Микрозаймы чаще всего берут женщины в возрасте

Женщины в возрасте берут займы в МФО в 1,5 раза чаще мужчин. Как сообщили ИА «Высота 102» в аналитическом центре сервиса онлайн-займов «Робот Займер», изучив статистику за последние три года, специалисты выяснили, что с возрастом женщины начинают все активнее пользоваться микрозаймами.

Более того, среди клиентов МФО старше 50 лет количество женщин-заемщиц резко возрастает. Если в возрастной категории до 20 лет среди заемщиков лишь каждая третья – представительница слабого пола, то в категории 50-54 года – их уже более половины (52%), а в категории старше 60 - три из пяти.













«Причина подобного роста доли женщин кроется в демографической специфике. Мужчин изначально рождается больше, но из-за более высокой смертности, первый всплеск которой наблюдается уже после 25 лет, их доля в общем числе заемщиков существенно падает, - сообщают они. - В итоге, с возрастом доля женщин неуклонно растет. Это, в свою очередь, выражается в увеличении статистических показателей их финансовой активности, ранее ложившейся на плечи представителей сильного пола», - утверждают аналитики.