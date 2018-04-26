К различным тюремным срокам приговорены двое жителей Камышина за вымогательство денег у коммерсанта. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области, 32-летний Александр Фролков и 29-летний Ян Шульц пытались насильно взять “под крышу” владельца одной из кальянных. В конце января прошлого года владелец заведения попросил Фролкова помочь решить конфликт с посетителем, который требовал вернуть якобы пропавшие в заведении деньги. К тому моменту, как Фролков пришел, конфликт был уже исчерпан. Тогда мужчина стал требовать от предпринимателя деньги за покровительство его бизнеса. Когда коммерсант отказался от навязываемой ему “крыши”, его решили запугать. Для этого Фролков и Шульц который работа охранником в одном из баров, вывезли бизнесмена на берег Камышинки. Там его избили и, угрожая травматическим пистолетом, снова потребовали деньги за охрану заведения.

Когда потерпевший вышел из больницы, он обратился в полицию. Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Камышинский". Свою вину рэкетиры полностью признали. За столь рьяное навязывание своих "услуг" Фролков получил шесть лет, а Шульц два с половиной года колонии общего режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.



