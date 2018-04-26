



Сегодня на Мамаевом кургане в Волгограде было по-особенному торжественно, величественно и празднично. Почетный караул, военный оркестр, песни военных лет, залп из орудий, море цветов и людей. Звучали гимны России и Казахстана. Здесь состоялось открытие памятника воинам-казахстанцам, мужественно сражавшимся и героически погибшим при обороне Сталинграда, сообщает ИА «Высота 102». У подножия гранитного памятника рота почетного караула заложила металлическую капсулу с горстью земли, привезенной из соседнего государства.

Торжественный митинг открыл солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Мамаев. К присутствующим обратились отец Георгий и имам Гайса Хаджи Чин, которые совершили чин освящения памятного знака воинам. «В боевых действиях Сталинградской битвы участвовало 9 дивизий, сформированных на территории Казахстана – это треть всех казахских формирований», - сказал, выступая на митинге, председатель президиума РОО «Совет генералов» Рустем Кайдаров. - Отвага, мужество, честь наших бойцов при защите Родины – это пример беззаветного служения своему народу и своей земле».

На главную высоту России пришли ветераны Великой Отечественной войны, жители Волгоградской области, представители общественных организаций «Ветераны военной контрразведки» и «Генералы Волгограда», республиканского общественного объединения «Совет генералов» из Казахстана и делегации из регионов республики. Присутствовали представители русской православной церкви, представители национальных диаспор, администрации Волгограда и области, военно-патриотических клубов, поисковики из Павлодара, члены ветеранских, молодежных, общественных организаций, военнослужащие ЮВО, гости из других регионов.

Присутствующие говорили о героическом подвиге Советского народа, бойцов и командиров Красной Армии, тружеников тыла, тех, кто погиб на полях сражений и не дожил до великого дня Победы. Минутой молчания они почтили память всех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны и отдали им почести.

Участники митинга возложили цветы Герою Советского Союза Нуркену Абдирову, который похоронен на Мамаевом кургане практически рядом с маршалом Чуйковым. Летчик повторил подвиг Николая Гастелло, направив свой горящий самолет на колонну танков и бензовозов захватчиков, а его последними словами были: «Я погибаю за Родину».

Сегодня делегация из Казахстана – 1200 человек – посетит музей-панораму «Сталинградская битва», совершит экскурсию по городу, а вечером в волгоградской филармонии народная артистка Казахстана Роза Рымбаева при участии народного артиста и композитора Еркена Интыкбаева, симфонического оркестра волгоградской филармонии даст концерт в честь сегодняшнего события, которое, по словам консула республики Каната Шеккалиева, значимо не только для казахстанцев и жителей Волгоградской области, но и всех россиян, для которых память о нашей истории священна.

На митинге выступили участник Сталинградской битвы, уроженец Казахстана Хамза Гафуров, консул республики Канат Шеккалиев, председатель президиума общественного объединения «Совет генералов» генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров, представитель компании Евразийской Группы «ЕКО» Болат Оразов, представитель совета директоров ООО «Ростовская Нива» Салаудин Губашев, заместитель акимата Павлодарской области республики Казахстан Мейрам Бегентаев и другие гости мероприятия.

«Герои Великой Отечественной ушли в бессмертие. Память о них будет жить в наших сердцах, в сердцах наших потомков всегда», - говорили выступающие.