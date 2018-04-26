В Волгоградской области лошадь "сбила" машину

Сегодня на заседании Совета политических партий председатель облизбиркома Виктор Черячукин обратил внимание на основные ошибки, которые допускались на выборах в Волгоградской области в течение последних лет. К примеру, возникали ситуации, - сказал он, - когда кандидаты не сообщали об имеющихся судимостях, но обязаны это делать по закону. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, он напомнил присутствующим, что сокрытие сведений о судимости, в том числе о погашенной или снятой, является основанием для отказа в регистрации кандидата или для исключения кандидата из списка кандидатов. На совете обсуждались вопросы подготовки к предстоящим муниципальным выборам в единый день голосования 9 сентября 2018 года...

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