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Происшествия
 27.04.2018 08:51

В Волгоградской области лошадь "сбила" машину

В Палласовском районе Волгоградской области ночью легковой автомобиль наехал на лошадь. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, ДТП случилось на автодороге Быково-Эльтон у поселка Гормаки. 25-летний водитель машины получил сотрясение головного мозга и ушибы лица, он госпитализирован. Выжило ли животное, не сообщается. 
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Аналитика 27.04.2018 10:54

Сегодня утром в  одном из помещений дома  по ул. Панферова, 44 в Красноармейском районе Волгограда рухнул фрагмент потолочного покрытия из гипсокартона. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда,  в результате инцидента  никто не пострадал. Причину падения устанавливают специалисты. Угрозы обрушения остальных конструкций дома, в том числе капитальных,  нет. На месте уже побывали  представители администрации района и коммунальных служб. Дом по ул. Панферова, 44 – двухэтажный, 1954 года постройки.  В нем зарегистрировано 54 человека, из них в квартирах постоянно проживает 41 волгоградец. В 2016 году здание были признано аварийным...
Прочитана: 141 раз
Общество 27.04.2018 10:18

Активисты ОНФ назвали состояние остановок общественного транспорта в Волгоградской области опасным Ни один из 50 остановочных павильонов, обследованных волгоградскими активистами ОНФ, не соответствует требованиям к оборудованию и оснащению остановок общественного транспорта, которые определены действующими отраслевыми стандартами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили  активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области, которые  провели мониторинг состояния более 50 остановок общественного транспорта в областном центре, городе-спутнике Волжский и рабочем поселке Городище.  Оценка состояния остановок общественники проводилась по таким параметрам, как наличие площадки для высадки/посадки пассажиров, заездного кармана для общественного транспорта, автопавильона...
Прочитана: 300 раз
Расследования 27.04.2018 10:16

К различным тюремным срокам приговорены двое жителей Камышина за вымогательство денег у коммерсанта. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области, 32-летний Александр Фролков и 29-летний Ян Шульц пытались насильно взять “под крышу” владельца одной из кальянных. В конце января прошлого года  владелец заведения попросил Фролкова помочь решить конфликт с посетителем, который требовал вернуть якобы пропавшие в заведении деньги. К тому моменту, как Фролков пришел,  конфликт был уже исчерпан. Тогда мужчина стал требовать от предпринимателя деньги за покровительство его бизнеса. Когда коммерсант отказался от навязываемой ему “крыши”, его решили запугать. Для этого  Фролков и Шульц который работа охранником...
Прочитана: 392 раз
Общество 27.04.2018 08:59

Дома около стадиона «Волгоград Арена» ради ЧМ-2018 покрасили наполовину Жители домов, расположенных в районе остановки «ЦПКиО» в Волгограде, не знают, то ли им радоваться, то ли огорчаться соседством со стадионом «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», сейчас в спешном порядке в районе спортивного объекта ведутся работы по покраске фасадов прилегающих к главной арене ЧМ-2018 домов.  Однако, как выяснилось, окрашиваются фасады лишь со стороны проспекта Ленина, захватываются и  торцы жилых зданий. А вот фасады, которые смотрят во дворы, так и остались с облупленной краской. Рабочие подтвердили: эта часть фасадов обновляться не будет. «Ждите капремонта», - утешили они жителей.  «Видимо, это наша особенная национальная...
Прочитана: 2193 раз
Происшествия 27.04.2018 08:52

Люксовая иномарка стоимостью в несколько миллионов рублей сгорела сегодня ночью в Дзержинском районе. Как сообщили ИА Высота 102 в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании автомобиля  на улице Сульской поступил в 3:15. Огонь охватил “Lexus RX 200t”  2017 года выпуска.  Расчёты  пожарно-спасательной части №21 потушили пожар в 3:24. От огня никто не пострадал. Специалисты МЧС выясняют причины  пожара.
Прочитана: 1220 раз
Общество 27.04.2018 08:13

Интернет-гид по Волгоградской области оживят за полмиллиона рублей Главный сайт о туристических возможностях Волгоградской области ожидает «прокачка» почти за полмиллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, госучреждение «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» за 490 тысяч рублей заказывает новую версию портала, который уже сейчас позиционируется как интернет-помощник для гостей города-героя во время ЧМ-2018. На главной странице сайта туристов завлекает приветственная надпись: «Welcome Volgograd region». По ссылке «http://welcomevolgograd.com» можно узнать, где в Волгограде можно остановиться, где поесть, как весело и культурно провести свободное время. Нынешнее наполнение портала, видимо, не устраивает профильное госучреждение: требуется новый дизайн, улучшенная навигация, мобильная версия и продвижение...
Прочитана: 527 раз
Общество 27.04.2018 06:37

В Волгограде сносят «скелет» разрушенного цеха тракторного завода Оригинальным методом пытаются демонтировать бывший  цех тракторного завода в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сооружение, которое много лет пугало и жителей, и гостей города зияющими «глазницами» и «взорванными»  перекрытиями, наконец-то, видимо, решили снести с лица земли.  Рабочие закрепили трос на самом верхнем этаже части здания к ковшу бульдозера, который пытался раскачать постройку. Однако массивная конструкция держалась стойко и до сих пор не поддалась на попытки ее свалить.  
Прочитана: 1823 раз
Происшествия 26.04.2018 20:42

Двое детей пострадали сегодня вечером в дорожном происшествии в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, двое мальчиков 13 и 14 лет катались на велосипедах и были сбиты легковым автомобилем. Пострадавшие доставлены в больницу №7. У 14-летнего школьника врачи диагностировали перелом левой голени, его младший товарищ отделался ушибом. Информация об обстоятельствах случившегося уточняется.
Прочитана: 6233 раз
Аналитика 26.04.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: тарифы на транспорт и ЖКХ рассмотрят вместе с жителями Волгоградской области поставщики услуг и эксперты. «Народный контроль» обсудил, как лучше проверять продукты, медикаменты и товары для детей. Крупнейшая конференция по грудному вскармливанию собрала врачей и ученых со всех уголков России. Вынесен приговор профессору за получение взятки в 50 тысяч долларов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
Прочитана: 22454 раз
Борьба с коррупцией 26.04.2018 17:54

К административной ответственности привлечена строительная компания «ГеоЗемСтрой» из города  Москвы, принимавшая участие в закупках заказчика -   акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Титан»  (сегодня это АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»).  Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС,  ввиду неоднократного неисполнения требований о  представлении необходимой для рассмотрения дела о сговоре информации,  компания оштрафована на 70 тыс. руб. По словам заместителя руководителя УФАС Анны Гаджиевой, руководители неоднократно предупреждались об ответственности за неисполнение требования о представлении информации, однако не предприняли никаких мер к его исполнению. «Постановления о наложении штрафов станут уроком для тех, кто проигнорировал требования антимонопольного органа о необходимости представления информации», - заявила она. Напомним,...
Прочитана: 2790 раз
Общество 26.04.2018 17:29 (Обновлено: 26.04.2018 22:07)

"Доска позора": Новый тротуар в Волгограде уже не выглядит как новый Жители Волгограда, проживающие в районе улицы Невской в Волгограде, не могут скрыть удивления: вроде совсем недавно здесь обустроили новый тротуар, однако он местами уже не выглядит как новый. «Наверное, торопились, когда укладывали, работали ведь и в дождливую погоду», - предположили горожане. Причем, если со стороны проезжей части  все выглядит вроде бы неплохо, то вот, если идти по тротуару, видны дефекты. Но самым впечатлительным волгоградцы назвали участок между  зданиями адрес «Невским пассажем и бывшим «Белым аистом». Впрочем, судите сами. 
Прочитана: 3324 раз
Выборы 26.04.2018 17:17

Сегодня на заседании Совета политических партий председатель облизбиркома Виктор Черячукин обратил внимание на основные ошибки, которые допускались на выборах в Волгоградской области в течение последних лет. К примеру, возникали ситуации, - сказал он, - когда кандидаты не сообщали об имеющихся судимостях, но обязаны это делать по закону. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, он напомнил присутствующим, что сокрытие сведений о судимости, в том числе о погашенной или снятой, является основанием для отказа в регистрации кандидата или для исключения кандидата из списка кандидатов. На совете обсуждались вопросы подготовки к предстоящим муниципальным выборам в единый день голосования 9 сентября 2018 года...
Прочитана: 1606 раз
Общество 26.04.2018 17:15

Тандем активистов проекта «Народный контроль» и представителей контрольно-надзорных ведомств позволит добиться хороших результатов в сфере защиты прав потребителей. Лучшими практиками в сфере общественного мониторинга за качеством товаров и услуг поделились сегодня координаторы «Народного контроля» со всех восьми регионов Южного федерального округа, сообщает ИА «Высота 102». Около 30 единомышленников впервые собрала на большую встречу в Волгограде координатор федерального проекта партии «Единая Россия» Анна Кувычко.  Представитель Краснодарского края рассказал коллегам о подводных течениях, которые имеются в работе микрофинансовых организаций, зачастую заманивающих граждан в денежные ловушки. К слову, данная тема значится и в федеральной повестке проекта «Народный контроль». Активисты из Ростовской...
Прочитана: 4236 раз
Экономика 26.04.2018 16:44

ВС РФ отказал волгоградским эвакуаторщикам в компенсации убытков от отмены платы за пробег от стоянки Компании "ВТС-Эксперт", специализирующейся на перемещении и возврате задержанных в административном порядке транспортных средств со специализированных стоянок Волгоградской области, отказано в компенсации убытков, понесенных от отмены тарифа в отношении суммарного пробега эвакуатора. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, Верховный суд РФ не нашел оснований для передачи на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам кассационной жалобы ООО "ВТС-Эксперт" на решение Арбитражного суда Волгоградской области, которым обществу отказано в удовлетворении исковых требований к субъекту Российской Федерации Волгоградской области в лице комитета тарифного регулирования и комитета финансов. Компания добивалась взыскание убытков в сумме более 94...
Прочитана: 2654 раз
Спорт 26.04.2018 16:39

«Ворошиловский торговый центр» приглашает встретить лето в новом образе Выиграть главный приз и провести лето в новом образе приглашает волгоградцев «Ворошиловский ТЦ». Для этого надо стать участником ФИТНЕС-МАРАФОНа, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ТЦ. Чтобы стать участником ФИТНЕС – МАРАФОНА, необходимо заполнить анкету до 12 мая на промостойке в ТЦ (1 этаж) и ждать приглашения на кастинг. «Лучшая команда тренеров ждёт всех желающих. Скажите – ДА! Участвуйте, гордитесь собой и побеждайте!», — призывают организаторы.  Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать НА САЙТЕ или по телефону: 8-937-090-24-22. Возрастное...
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