Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Происшествия
 26.04.2018 20:42

Двое детей-велосипедистов попали под колеса на севере Волгограда

Двое детей пострадали сегодня вечером в дорожном происшествии в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, двое мальчиков 13 и 14 лет катались на велосипедах и были сбиты легковым автомобилем. Пострадавшие доставлены в больницу №7. У 14-летнего школьника врачи диагностировали перелом левой голени, его младший товарищ отделался ушибом. Информация об обстоятельствах случившегося уточняется.

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде пенсионерка "исцелилась" после посещения приемной президентаВ Волгоградской области почти 90% проверенных на пожарную безопасность объектов опасныВ Волгограде беглому экс-депутату Госдумы не удается сбросить долговой балластРуководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора уволился и исчез с радаровВ Волгоградской области владельцы теплиц наступают "на прошлогодние грабли"
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи

«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»

Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2

Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...

Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине...

Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....

Происшествия 26.04.2018 20:19

Пакет с кефиром и йогуртом вызвал маленький переполох в центре Волгограда Подозрительный  пакет обнаружили в идущем в депо трамвае маршрута №3, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Это произошло  на кольце у остановки Детский центр около 19 часов. По словам очевидцев,  черный пакет лежал в вагоне рядом с одним из сидений. Трамвай  отогнали на запасной путь, и он не мешал движению другого электротранспорта. Вскоре на место прибыли экстренные службы. После осмотра находки сотрудниками полиции выяснилось, что в пакете находились молочные продукты -  йогурт и кефир. Судя по найденной там же записке, их везли пациенту больницы №7. Около половины восьмого электротранспорт продолжил свой путь в депо. Окончившие смену и спешащие домой...
Прочитана: 412 раз
Аналитика 26.04.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: тарифы на транспорт и ЖКХ рассмотрят вместе с жителями Волгоградской области поставщики услуг и эксперты. «Народный контроль» обсудил, как лучше проверять продукты, медикаменты и товары для детей. Крупнейшая конференция по грудному вскармливанию собрала врачей и ученых со всех уголков России. Вынесен приговор профессору за получение взятки в 50 тысяч долларов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
Прочитана: 3568 раз
Борьба с коррупцией 26.04.2018 17:54

К административной ответственности привлечена строительная компания «ГеоЗемСтрой» из города  Москвы, принимавшая участие в закупках заказчика -   акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Титан»  (сегодня это АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»).  Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС,  ввиду неоднократного неисполнения требований о  представлении необходимой для рассмотрения дела о сговоре информации,  компания оштрафована на 70 тыс. руб. По словам заместителя руководителя УФАС Анны Гаджиевой, руководители неоднократно предупреждались об ответственности за неисполнение требования о представлении информации, однако не предприняли никаких мер к его исполнению. «Постановления о наложении штрафов станут уроком для тех, кто проигнорировал требования антимонопольного органа о необходимости представления информации», - заявила она. Напомним,...
Прочитана: 1489 раз
Общество 26.04.2018 17:29

"Доска позора": Новый тротуар в Волгограде уже не выглядит как новый Жители Волгограда, проживающие в районе улицы Невской в Волгограде, не могут скрыть удивления: вроде совсем недавно здесь обустроили новый тротуар, однако он местами уже не выглядит как новый. «Наверное, торопились, когда укладывали, работали ведь и в дождливую погоду», - предположили горожане. Причем, если со стороны проезжей части  все выглядит вроде бы неплохо, то вот, если идти по тротуару, видны дефекты. Но самым впечатлительным волгоградцы назвали участок между  зданиями адрес «Невским пассажем и бывшим «Белым аистом». Впрочем, судите сами. 
Прочитана: 1774 раз
Выборы 26.04.2018 17:17

Сегодня на заседании Совета политических партий председатель облизбиркома Виктор Черячукин обратил внимание на основные ошибки, которые допускались на выборах в Волгоградской области в течение последних лет. К примеру, возникали ситуации, - сказал он, - когда кандидаты не сообщали об имеющихся судимостях, но обязаны это делать по закону. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, он напомнил присутствующим, что сокрытие сведений о судимости, в том числе о погашенной или снятой, является основанием для отказа в регистрации кандидата или для исключения кандидата из списка кандидатов. На совете обсуждались вопросы подготовки к предстоящим муниципальным выборам в единый день голосования 9 сентября 2018 года...
Прочитана: 729 раз
Общество 26.04.2018 17:15

Тандем активистов проекта «Народный контроль» и представителей контрольно-надзорных ведомств позволит добиться хороших результатов в сфере защиты прав потребителей. Лучшими практиками в сфере общественного мониторинга за качеством товаров и услуг поделились сегодня координаторы «Народного контроля» со всех восьми регионов Южного федерального округа, сообщает ИА «Высота 102». Около 30 единомышленников впервые собрала на большую встречу в Волгограде координатор федерального проекта партии «Единая Россия» Анна Кувычко.  Представитель Краснодарского края рассказал коллегам о подводных течениях, которые имеются в работе микрофинансовых организаций, зачастую заманивающих граждан в денежные ловушки. К слову, данная тема значится и в федеральной повестке проекта «Народный контроль». Активисты из Ростовской...
Прочитана: 3883 раз
Экономика 26.04.2018 16:44

ВС РФ отказал волгоградским эвакуаторщикам в компенсации убытков от отмены платы за пробег от стоянки Компании "ВТС-Эксперт", специализирующейся на перемещении и возврате задержанных в административном порядке транспортных средств со специализированных стоянок Волгоградской области, отказано в компенсации убытков, понесенных от отмены тарифа в отношении суммарного пробега эвакуатора. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, Верховный суд РФ не нашел оснований для передачи на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам кассационной жалобы ООО "ВТС-Эксперт" на решение Арбитражного суда Волгоградской области, которым обществу отказано в удовлетворении исковых требований к субъекту Российской Федерации Волгоградской области в лице комитета тарифного регулирования и комитета финансов. Компания добивалась взыскание убытков в сумме более 94...
Прочитана: 1174 раз
Спорт 26.04.2018 16:39

«Ворошиловский торговый центр» приглашает встретить лето в новом образе Выиграть главный приз и провести лето в новом образе приглашает волгоградцев «Ворошиловский ТЦ». Для этого надо стать участником ФИТНЕС-МАРАФОНа, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ТЦ. Чтобы стать участником ФИТНЕС – МАРАФОНА, необходимо заполнить анкету до 12 мая на промостойке в ТЦ (1 этаж) и ждать приглашения на кастинг. «Лучшая команда тренеров ждёт всех желающих. Скажите – ДА! Участвуйте, гордитесь собой и побеждайте!», — призывают организаторы.  Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать НА САЙТЕ или по телефону: 8-937-090-24-22. Возрастное...
Прочитана: 794 раз
Общество 26.04.2018 15:45

На имя начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области поступило обращение от председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Сосновый бор», в котором он от имени коллектива просит выразить благодарность пятерым сотрудникам  отдела МВД России по Среднеахтубинскому району за успешное раскрытие краж из четырех дачных домов. Об этом говорится сегодня на официальном сайте МВД России, сообщает ИА «Высота 102».  Председатель товарищества в своем обращении выразил признательность сотрудникам полиции не только за безукоризненное выполнение своих обязанностей, но и за готовность прийти на помощь в любую минуту. Пордробно  https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/12917380/
Прочитана: 1250 раз
Политика 26.04.2018 14:57

В администрации Волгограда появится новый вице-мэр Сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев представил на рассмотрение фракции партии «Единая Россия» в Волгоградской гордуме кандидатуру для назначения на должность вице-мэра – начальника правового управления. Как стало известно ИА «Высота 102», должность замглавы администрации города может занять Дмитрий Любитенко. С осени прошлого года он возглавляет юридическое подразделение администрации Волгограда.  Данное кадровое решение, как и ряд других, по данным информагентства, преследует цель сокращения бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления. Так, все комитеты в аппарате мэрии становятся управлениями, что приведет к снижению затрат на заработную плату их руководителей. Вместо двух должностей председателя комитета правового обеспечения администрации Волгограда и...
Прочитана: 5685 раз
Спорт 26.04.2018 14:55

Пять "жадных" гостиниц Волгограда попали в новый список Ростуризма Федеральное агентство по туризму актуализировало список отелей, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018. По данным ведомства, как сообщает ИА «Высота 102», в новом списке по состоянию на 24 апреля 2018 года значатся 5 отелей Волгоградской  области, которые нарушают требования постановления правительства Российской Федерации «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования ЧМ по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедерации FIFA 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители».  ...
Прочитана: 1134 раз
Борьба с коррупцией 26.04.2018 14:18

В Волгограде вынесен приговор профессору за взятку в 50 тысяч долларов К 8 годам колонии строгого режима приговорен заместитель директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ Александр Богомолов за получение крупной взятки. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня такой приговор вынес Ворошиловский районный суд. Профессору также запрещено в течение 3 лет заниматься педагогической деятельностью. Напомним, бывшего сотрудника вуза Александра Богомолова обвиняют в том, что за 50 тысяч долларов он предложил своему знакомому Шияну помощь в получении степени доктора наук. При этом, по данным следствия, гарантировал, что решит вопрос с успешной защитой даже с высшей аттестационной комиссией в Москве. Обещанные деньги он получал частями....
Прочитана: 6516 раз
Здравоохранение 26.04.2018 14:15

Крупнейшая межрегиональная конференция по вопросам грудного вскармливания проходит в Волгограде на базе областного клинического перинатального центра №2. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, в ее работе принимают участие более 300 практикующих врачей Волгоградской области, ведущие ученые из Москвы, Красноярска, Ростова, Якутии, Ярославля, Сахалина, Калмыкии, Воронежа и Архангельска. Они обсуждают самые актуальные вопросы службы детства и родовспоможения. Специалисты отмечают, что в Волгоградской области системная работа в отрасли здравоохранения ведется на протяжении последних 4 лет. Ее результатом стал зафиксированный в 2017 году самый низкий за последние 25 лет показатель смертности. В этом же году в регионе установлен...
Прочитана: 4669 раз
Общество 26.04.2018 12:59 (Обновлено: 26.04.2018 12:59)

Не провалиться сквозь землю: В Волгограде концессии закрывают за собой Сегодня у жителей   дома № 10А по ул. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда  праздник. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, им наконец-то заасфальтировали два больших провала на проезжей части, которые им оставили коммунальщики. «Это на самом деле для нас приятное событие», - поделились горожане и признались, что,  по большому счету, дело, которое приобрело такой резонанс, яйца бы выеденного не стоило.  Если бы ответственные за это люди сами, не дожидаясь обращения в редакцию, устранили свои промахи оперативно и не подвергали жизнь и взрослых, и детей опасности.  Напомним, редакция информагентства дважды сообщала о ситуации в публикациях «В Волгограде...
Прочитана: 5079 раз
Экономика 26.04.2018 12:20

Итоги взаимодействия в 2017 году и задачи на год текущий обсудили таможенные и налоговые органы Южного федерального округа на выездном заседании Координационного совета в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону. Было отмечено, что в 2017 году налоговыми органами округа в бюджет дополнительно начислено порядка 700 млн рублей - в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Таможенными органами ЮТУ доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на общую сумму более 70 млн рублей. В результате проверок соблюдения валютного законодательства налоговыми органами Южного федерального округа вынесено более 2 тысяч постановлений о назначении административного наказания, на сумму...
Прочитана: 1112 раз


26 апреля 20:42
Двое детей-велосипедистов попали под колеса на севере Волгограда
26 апреля 20:19
Пакет с кефиром и йогуртом вызвал маленький переполох в центре Волгограда Комментарии1Смотреть фотографии
26 апреля 20:00
«Высота 102 ТВ»: Тарифы на ЖКХ и транспорт обсудят с жителями Волгограда и области Комментарии16Cмотреть видео
26 апреля 17:54
Торг здесь неуместен: Московского партнера волгоградского оборонного предприятия наказали за молчание Комментарии1
26 апреля 17:29
"Доска позора": Новый тротуар в Волгограде уже не выглядит как новый Комментарии15Смотреть фотографии
26 апреля 17:17
Волгоградский облизбирком посоветовал забывчивым кандидатам сообщать о судимостях Комментарии5
26 апреля 17:15
В Волгограде «Народный контроль» и надзорные органы вместе вышли на защиту прав потребителей Комментарии10Cмотреть видео
26 апреля 16:44
ВС РФ отказал волгоградским эвакуаторщикам в компенсации убытков от отмены платы за пробег от стоянки Комментарии1Смотреть фотографии
26 апреля 16:39
«Ворошиловский торговый центр» приглашает встретить лето в новом образеСмотреть фотографии
26 апреля 15:45
В Волгоградской области дачники выразили благодарность полицейским Комментарии5
26 апреля 14:57
В администрации Волгограда появится новый вице-мэр Комментарии37Смотреть фотографии
26 апреля 14:55
Пять "жадных" гостиниц Волгограда попали в новый список Ростуризма Комментарии2Смотреть фотографии
26 апреля 14:18
В Волгограде вынесен приговор профессору за взятку в 50 тысяч долларов Комментарии38Смотреть фотографии
26 апреля 14:15
Конференция о грудном вскармливании собрала в Волгограде более 300 врачей и ученых Комментарии4Cмотреть видео
26 апреля 12:59
Не провалиться сквозь землю: В Волгограде концессии закрывают за собой Комментарии10Смотреть фотографии
26 апреля 12:20
Таможенные и налоговые органы ЮФО обсудили в Волгограде работу системы tax free
26 апреля 12:19
Дорогой славы: На Мамаевом кургане в Волгограде памятник павшим землякам откроют 1200 казахстанцев Комментарии5Смотреть фотографии
26 апреля 12:11
В Волгограде злоумышленники в масках пытались поджечь «Мерседес Гелентваген» Комментарии15
26 апреля 12:05
В Волгоградской области брат из мести «подложил свинью» сестре Комментарии2
26 апреля 11:22
В Волгограде закрыли Дворец спорта Комментарии28Смотреть фотографии
26 апреля 10:58
В Волгоградской области бабушке грозит лишение опеки за бегство внука Комментарии6
26 апреля 10:50
В Волгограде под снос попала голубятня Комментарии4
26 апреля 10:38
Волгоградское УФАС объявило последнее предупреждение за использование символики FIFA Комментарии6
26 апреля 10:29
Сменил статью: злостный алиментщик из Волгоградской области ответит за попытку подкупа пристава
26 апреля 10:17
В Волгограде конкурсная комиссия дала "зеленый свет" всем претендентам на роль регионального мусорного оператора Комментарии10Смотреть фотографии
26 апреля 09:49
В Волгограде проходит большой сбор активистов проекта «Народный контроль» регионов ЮФОCмотреть видео
26 апреля 08:04
Велосипедисты из Волгограда, Владимира и Урюпинска преодолеют 1300 км в честь Дня Победы Комментарии11
26 апреля 07:51
Квартиру в многоэтажке Волгограда превратили в притонСмотреть фотографии
25 апреля 21:33
В Волгоградской облдуме депутаты-землевладельцы стали объектами «троллинга»Смотреть фотографии
25 апреля 20:33
Двое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Волгограде Комментарии2
Происшествия
26 апреля 20:42
Двое детей-велосипедистов попали под колеса на севере Волгограда
26 апреля 20:19
Пакет с кефиром и йогуртом вызвал маленький переполох в центре Волгограда Комментарии1Смотреть фотографии
26 апреля 13:47
В Волгограде судят водителя погрузчика за смертельный наезд на рабочего
26 апреля 12:11
В Волгограде злоумышленники в масках пытались поджечь «Мерседес Гелентваген» Комментарии15
25 апреля 20:33
Двое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Волгограде Комментарии2
25 апреля 10:08
Девушка-пассажир маршрутки "Волгоград-Волжский" пострадала в ДТП
24 апреля 17:51
Сдали нервы: В Волгограде поймали угонщика из Астрахани
24 апреля 17:09
В Кировском районе Волгограда горит крыша склада
23 апреля 10:34
В Волгоградской области спустя полгода после смертельного ДТП возбудили дело на депутата Комментарии7
23 апреля 10:00
Вооруженный ножом житель Волгограда ограбил троих и ранил двоих женщин Комментарии12
23 апреля 09:00
В Волгограде новорожденного ребенка выбросили в мусоропровод Комментарии17
22 апреля 11:01
Десять человек эвакуировали из-за пожара на балконе девятиэтажки в Волгоградской области
22 апреля 10:56
Лихач устроил тройное ДТП на трассе “Сызрань-Волгоград”
22 апреля 10:54
Три человека пострадали при столкновении двух авто в Волгограде
21 апреля 10:31
Жильцов дома эвакуировали в Волгограде из-за горящей детской коляски
21 апреля 10:01
Двое детей пострадали на дороге в Волгограде
21 апреля 09:46
Трактор сбил двоих школьниц в городе Волжском Волгоградской области
20 апреля 17:21
Женщина пострадала в тройном ДТП в Советском районе Волгограда
20 апреля 08:06
Сбитая машиной жительница Волгограда впала в кому Комментарии2
20 апреля 07:58
В Волгограде двое детей пострадали при экстренном торможении автомобиля Комментарии9
19 апреля 16:52
Десять лет колонии строгого режима получил житель Волгограда за сбыт наркотиков Комментарии4
19 апреля 09:37
В Волгограде маршрутка сбила 6-летнюю девочку Комментарии7
19 апреля 09:18
В Волгограде от старых "Жигулей" загорелась иномарка Комментарии2
18 апреля 20:30
Стадо коров пытались ввезти в Волгоградскую область по поддельному ветсертификату Комментарии2
18 апреля 18:39
Три человека пострадали от взрыва газа в Камышине Волгоградской области
18 апреля 17:06
В Волгограде дотла сгорела грузовая "ГАЗель"
18 апреля 14:03
Самолет из ОАЭ экстренно сел в Волгограде из-за недомогания пассажиров
18 апреля 10:33
Один человек погиб и трое пострадали при столкновении двух легковушек в Волгоградской области Комментарии2
18 апреля 08:56
В Волжском ночью сгорели четыре машины Комментарии7
18 апреля 07:50
Аферист из Тюмени выманил у жителей Волгоградской области 2,5 млн рублей Комментарии3Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   

 
День 26 Апреля, Чт
Волгоград
температура 21..23 С, давление 745..747 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 7 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
26 Апреля, Чт
1 $ 61.7494 руб.
1 € 75.3281 руб.
1 GBP 86.1589 руб.
1 CHF 62.8877 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»Комментарии55
Волгоградский губернатор пришел на разговор с жителямиКомментарии53
Аппарат фонда капремонта Волгоградской области стал больше тратить денег на себяКомментарии47
Вверх кармашками-2017: депутаты Волгоградской облдумы удваивают доходы, покупают лодки и внедорожникиКомментарии42
Депутаты Волгоградской облдумы рискуют запутаться во времениКомментарии41
В Волгограде вынесен приговор профессору за взятку в 50 тысяч долларовКомментарии38
Депутаты Волгоградской облдумы внесли в повестку вопрос о поддержке санкций против СШАКомментарии38
В администрации Волгограда появится новый вице-мэрКомментарии37
Губернатор предложил общественникам «разобрать по косточкам» тарифы в Волгоградской областиКомментарии37
Держи карман шире-2017: депутаты Волгоградской областной думы обнародовали свои нескромные доходыКомментарии36
На Волгоград надвигаются концессии «мусороснабжения»Комментарии36
В Волгограде по улицам выгуливают волкаКомментарии34
Волгоградская облдума попросила Госдуму перевести время впередКомментарии33
В Волгоградской области готовятся назвать победителя конкурса по отбору регоператора в сфере ТКОКомментарии29
В Волгограде закрыли Дворец спортаКомментарии28

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде поджигатель креста у храма Иоанна Предтечи взят под стражу за нападения с ножом на девушекКомментарии2
Просмотров: 24573
«Высота 102 ТВ»: Волгоградская область открыла блестящие мусорные перспективы для кандидатов на роль регоператораКомментарии3
Просмотров: 23810
«Высота 102 ТВ»: Волгоградцы равнодушно уничтожают одно из красивейших мест городаКомментарии1
Просмотров: 22869
На Волгоград надвигаются концессии «мусороснабжения»Комментарии36
Просмотров: 11364
В Волгоградской облдуме депутаты-землевладельцы стали объектами «троллинга»
Просмотров: 9181
День рождения Ленина в Волгограде отметили цыганские бароныКомментарии20
Просмотров: 8998
Потерпевшие не хотят видеть прессу на судебном процессе по делу волгоградских боксеровКомментарии24
Просмотров: 5374
В Волгограде вынесен приговор профессору за взятку в 50 тысяч долларовКомментарии38
Просмотров: 4915
Заявка участника конкурса на роль регоператора в сфере ТКО в Волгоградской области вызвала вопросы у конкурентаКомментарии15
Просмотров: 4157
В Волгоградской области ужесточили приговор экс-чиновнице за взяткуКомментарии13
Просмотров: 3945

Рекомендуемые к прочтению новости

«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»Комментарии55
Рекомендации: +26 / 12-
Суд вынес решение по делу о «захвате» земли аэродрома под Волгоградом
Рекомендации: +25 / 3-
Губернатор предложил общественникам «разобрать по косточкам» тарифы в Волгоградской областиКомментарии37
Рекомендации: +24 / 5-
В Волгограде на объектах ЧМ-2018 появились контейнеры для раздельного сбора мусора
Рекомендации: +22 / 4-
Первый матч на "Волгоград Арене" озвучит суперболельщик
Рекомендации: +22 / 3-
Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
Рекомендации: +21 / 12-
Аппарат фонда капремонта Волгоградской области стал больше тратить денег на себяКомментарии47
Рекомендации: +20 / 1-
В Волгоградской области готовят «западню» для заказных маршруток
Рекомендации: +20 / 10-
Зрители матча на «Волгоград Арене» опубликовали в соцсетях тысячи селфиКомментарии9
Рекомендации: +20 / 5-
Перед матчем на “Волгоград-Арене” чествуют легендарных футболистов и самых преданных болельщиков
Рекомендации: +20 / 2-