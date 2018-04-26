В Волгограде сносят «скелет» разрушенного цеха тракторного завода





Оригинальным методом пытаются демонтировать бывший цех тракторного завода в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сооружение, которое много лет пугало и жителей, и гостей города зияющими «глазницами» и «взорванными» перекрытиями, наконец-то, видимо, решили снести с лица земли.





Рабочие закрепили трос на самом верхнем этаже части здания к ковшу бульдозера, который пытался раскачать постройку. Однако массивная конструкция держалась стойко и не сразу поддалась на попытки ее свалить.



