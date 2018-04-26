|Общество
|27.04.2018 06:37
В Волгограде сносят «скелет» разрушенного цеха тракторного завода
Оригинальным методом пытаются демонтировать бывший цех тракторного завода в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сооружение, которое много лет пугало и жителей, и гостей города зияющими «глазницами» и «взорванными» перекрытиями, наконец-то, видимо, решили снести с лица земли.
Рабочие закрепили трос на самом верхнем этаже части здания к ковшу бульдозера, который пытался раскачать постройку. Однако массивная конструкция держалась стойко и не сразу поддалась на попытки ее свалить.
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи
«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»
Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине...
Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Происшествия
|26.04.2018 20:42
Двое детей пострадали сегодня вечером в дорожном происшествии в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, двое мальчиков 13 и 14 лет катались на велосипедах и были сбиты легковым автомобилем. Пострадавшие доставлены в больницу №7. У 14-летнего школьника врачи диагностировали перелом левой голени, его младший товарищ отделался ушибом. Информация об обстоятельствах случившегося уточняется.
Прочитана: 5170 раз
|Происшествия
|26.04.2018 20:19
Подозрительный пакет обнаружили в идущем в депо трамвае маршрута №3, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Это произошло на кольце у остановки Детский центр около 19 часов. По словам очевидцев, черный пакет лежал в вагоне рядом с одним из сидений. Трамвай отогнали на запасной путь, и он не мешал движению другого электротранспорта. Вскоре на место прибыли экстренные службы. После осмотра находки сотрудниками полиции выяснилось, что в пакете находились молочные продукты - йогурт и кефир. Судя по найденной там же записке, их везли пациенту больницы №7. Около половины восьмого электротранспорт продолжил свой путь в депо. Окончившие смену и спешащие домой...
Прочитана: 836 раз
|Аналитика
|26.04.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: тарифы на транспорт и ЖКХ рассмотрят вместе с жителями Волгоградской области поставщики услуг и эксперты. «Народный контроль» обсудил, как лучше проверять продукты, медикаменты и товары для детей. Крупнейшая конференция по грудному вскармливанию собрала врачей и ученых со всех уголков России. Вынесен приговор профессору за получение взятки в 50 тысяч долларов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
Прочитана: 15206 раз
|Борьба с коррупцией
|26.04.2018 17:54
Торг здесь неуместен: Московского партнера волгоградского оборонного предприятия наказали за молчание
К административной ответственности привлечена строительная компания «ГеоЗемСтрой» из города Москвы, принимавшая участие в закупках заказчика - акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Титан» (сегодня это АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»). Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, ввиду неоднократного неисполнения требований о представлении необходимой для рассмотрения дела о сговоре информации, компания оштрафована на 70 тыс. руб. По словам заместителя руководителя УФАС Анны Гаджиевой, руководители неоднократно предупреждались об ответственности за неисполнение требования о представлении информации, однако не предприняли никаких мер к его исполнению. «Постановления о наложении штрафов станут уроком для тех, кто проигнорировал требования антимонопольного органа о необходимости представления информации», - заявила она. Напомним,...
Прочитана: 2292 раз
|Общество
|26.04.2018 17:29 (Обновлено: 26.04.2018 22:07)
Жители Волгограда, проживающие в районе улицы Невской в Волгограде, не могут скрыть удивления: вроде совсем недавно здесь обустроили новый тротуар, однако он местами уже не выглядит как новый. «Наверное, торопились, когда укладывали, работали ведь и в дождливую погоду», - предположили горожане. Причем, если со стороны проезжей части все выглядит вроде бы неплохо, то вот, если идти по тротуару, видны дефекты. Но самым впечатлительным волгоградцы назвали участок между зданиями адрес «Невским пассажем и бывшим «Белым аистом». Впрочем, судите сами.
Прочитана: 2900 раз
|Выборы
|26.04.2018 17:17
Сегодня на заседании Совета политических партий председатель облизбиркома Виктор Черячукин обратил внимание на основные ошибки, которые допускались на выборах в Волгоградской области в течение последних лет. К примеру, возникали ситуации, - сказал он, - когда кандидаты не сообщали об имеющихся судимостях, но обязаны это делать по закону. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, он напомнил присутствующим, что сокрытие сведений о судимости, в том числе о погашенной или снятой, является основанием для отказа в регистрации кандидата или для исключения кандидата из списка кандидатов. На совете обсуждались вопросы подготовки к предстоящим муниципальным выборам в единый день голосования 9 сентября 2018 года...
Прочитана: 1328 раз
|Общество
|26.04.2018 17:15
Тандем активистов проекта «Народный контроль» и представителей контрольно-надзорных ведомств позволит добиться хороших результатов в сфере защиты прав потребителей. Лучшими практиками в сфере общественного мониторинга за качеством товаров и услуг поделились сегодня координаторы «Народного контроля» со всех восьми регионов Южного федерального округа, сообщает ИА «Высота 102». Около 30 единомышленников впервые собрала на большую встречу в Волгограде координатор федерального проекта партии «Единая Россия» Анна Кувычко. Представитель Краснодарского края рассказал коллегам о подводных течениях, которые имеются в работе микрофинансовых организаций, зачастую заманивающих граждан в денежные ловушки. К слову, данная тема значится и в федеральной повестке проекта «Народный контроль». Активисты из Ростовской...
Прочитана: 4116 раз
|Экономика
|26.04.2018 16:44
ВС РФ отказал волгоградским эвакуаторщикам в компенсации убытков от отмены платы за пробег от стоянки
Компании "ВТС-Эксперт", специализирующейся на перемещении и возврате задержанных в административном порядке транспортных средств со специализированных стоянок Волгоградской области, отказано в компенсации убытков, понесенных от отмены тарифа в отношении суммарного пробега эвакуатора. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, Верховный суд РФ не нашел оснований для передачи на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам кассационной жалобы ООО "ВТС-Эксперт" на решение Арбитражного суда Волгоградской области, которым обществу отказано в удовлетворении исковых требований к субъекту Российской Федерации Волгоградской области в лице комитета тарифного регулирования и комитета финансов. Компания добивалась взыскание убытков в сумме более 94...
Прочитана: 2195 раз
|Спорт
|26.04.2018 16:39
Выиграть главный приз и провести лето в новом образе приглашает волгоградцев «Ворошиловский ТЦ». Для этого надо стать участником ФИТНЕС-МАРАФОНа, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ТЦ. Чтобы стать участником ФИТНЕС – МАРАФОНА, необходимо заполнить анкету до 12 мая на промостойке в ТЦ (1 этаж) и ждать приглашения на кастинг. «Лучшая команда тренеров ждёт всех желающих. Скажите – ДА! Участвуйте, гордитесь собой и побеждайте!», — призывают организаторы. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать НА САЙТЕ или по телефону: 8-937-090-24-22. Возрастное...
Прочитана: 1588 раз
|Политика
|26.04.2018 14:57
Сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев представил на рассмотрение фракции партии «Единая Россия» в Волгоградской гордуме кандидатуру для назначения на должность вице-мэра – начальника правового управления. Как стало известно ИА «Высота 102», должность замглавы администрации города может занять Дмитрий Любитенко. С осени прошлого года он возглавляет юридическое подразделение администрации Волгограда. Данное кадровое решение, как и ряд других, по данным информагентства, преследует цель сокращения бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления. Так, все комитеты в аппарате мэрии становятся управлениями, что приведет к снижению затрат на заработную плату их руководителей. Вместо двух должностей председателя комитета правового обеспечения администрации Волгограда и...
Прочитана: 7392 раз
|Спорт
|26.04.2018 14:55
Федеральное агентство по туризму актуализировало список отелей, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018. По данным ведомства, как сообщает ИА «Высота 102», в новом списке по состоянию на 24 апреля 2018 года значатся 5 отелей Волгоградской области, которые нарушают требования постановления правительства Российской Федерации «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования ЧМ по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедерации FIFA 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители». ...
Прочитана: 1421 раз
|Борьба с коррупцией
|26.04.2018 14:18
К 8 годам колонии строгого режима приговорен заместитель директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ Александр Богомолов за получение крупной взятки. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня такой приговор вынес Ворошиловский районный суд. Профессору также запрещено в течение 3 лет заниматься педагогической деятельностью. Напомним, бывшего сотрудника вуза Александра Богомолова обвиняют в том, что за 50 тысяч долларов он предложил своему знакомому Шияну помощь в получении степени доктора наук. При этом, по данным следствия, гарантировал, что решит вопрос с успешной защитой даже с высшей аттестационной комиссией в Москве. Обещанные деньги он получал частями....
Прочитана: 7251 раз
|Здравоохранение
|26.04.2018 14:15
Крупнейшая межрегиональная конференция по вопросам грудного вскармливания проходит в Волгограде на базе областного клинического перинатального центра №2. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, в ее работе принимают участие более 300 практикующих врачей Волгоградской области, ведущие ученые из Москвы, Красноярска, Ростова, Якутии, Ярославля, Сахалина, Калмыкии, Воронежа и Архангельска. Они обсуждают самые актуальные вопросы службы детства и родовспоможения. Специалисты отмечают, что в Волгоградской области системная работа в отрасли здравоохранения ведется на протяжении последних 4 лет. Ее результатом стал зафиксированный в 2017 году самый низкий за последние 25 лет показатель смертности. В этом же году в регионе установлен...
Прочитана: 5070 раз
|Общество
|26.04.2018 12:59 (Обновлено: 26.04.2018 12:59)
Сегодня у жителей дома № 10А по ул. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда праздник. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, им наконец-то заасфальтировали два больших провала на проезжей части, которые им оставили коммунальщики. «Это на самом деле для нас приятное событие», - поделились горожане и признались, что, по большому счету, дело, которое приобрело такой резонанс, яйца бы выеденного не стоило. Если бы ответственные за это люди сами, не дожидаясь обращения в редакцию, устранили свои промахи оперативно и не подвергали жизнь и взрослых, и детей опасности. Напомним, редакция информагентства дважды сообщала о ситуации в публикациях «В Волгограде...
Прочитана: 5340 раз
|Экономика
|26.04.2018 12:20
Итоги взаимодействия в 2017 году и задачи на год текущий обсудили таможенные и налоговые органы Южного федерального округа на выездном заседании Координационного совета в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону. Было отмечено, что в 2017 году налоговыми органами округа в бюджет дополнительно начислено порядка 700 млн рублей - в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Таможенными органами ЮТУ доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на общую сумму более 70 млн рублей. В результате проверок соблюдения валютного законодательства налоговыми органами Южного федерального округа вынесено более 2 тысяч постановлений о назначении административного наказания, на сумму...
Прочитана: 1465 раз
26 апреля 20:00
26 апреля 17:54
26 апреля 17:15
26 апреля 16:44
26 апреля 14:57
26 апреля 12:19
26 апреля 12:05
26 апреля 11:22
26 апреля 10:50
26 апреля 10:38
26 апреля 10:17
26 апреля 09:49
26 апреля 08:04
26 апреля 07:51
25 апреля 20:05
25 апреля 18:02
Общество
26 апреля 17:15
26 апреля 11:22
26 апреля 10:50
26 апреля 10:38
26 апреля 07:51
25 апреля 18:02
25 апреля 18:00
25 апреля 17:10
25 апреля 15:54
25 апреля 13:42
25 апреля 12:57
25 апреля 11:45
25 апреля 11:23
25 апреля 06:37
24 апреля 18:48
24 апреля 17:02
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 26 Апреля, Чт
Волгоград
температура 21..23 С, давление 745..747 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 7 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
26 Апреля, Чт
|1 $
|61.7494 руб.
|1 €
|75.3281 руб.
|1 GBP
|86.1589 руб.
|1 CHF
|62.8877 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде поджигатель креста у храма Иоанна Предтечи взят под стражу за нападения с ножом на девушек2
Просмотров: 24573
Просмотров: 22869
Просмотров: 5374
Просмотров: 4711
Просмотров: 2403
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +26 / 12-
Рекомендации: +24 / 5-
Рекомендации: +20 / 1-
Рекомендации: +20 / 10-
Рекомендации: +17 / 4-
Рекомендации: +17 / 11-
Рекомендации: +14 / 5-
Рекомендации: +14 / 0-
Рекомендации: +14 / 4-