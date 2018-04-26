Дома около стадиона «Волгоград Арена» ради ЧМ-2018 покрасили наполовину





Жители домов, расположенных в районе остановки «ЦПКиО» в Волгограде, не знают, то ли им радоваться, то ли огорчаться соседством со стадионом «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», сейчас в спешном порядке в районе спортивного объекта ведутся работы по покраске фасадов прилегающих к главной арене ЧМ-2018 домов.





Однако, как выяснилось, окрашиваются фасады лишь со стороны проспекта Ленина, захватываются и торцы жилых зданий. А вот фасады, которые смотрят во дворы, так и остались с облупленной краской. Рабочие подтвердили: эта часть фасадов обновляться не будет. «Ждите капремонта», - утешили они жителей.





«Видимо, это наша особенная национальная черта – строить «потемкинские деревни», - возмущаются местные жители. – Ведь, если взялись наводить красоту, то почему наполовину? Неужели гости и болельщики не зайдут в наши дворы и не увидят «изнанку» ремонта?».



