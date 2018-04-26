Торг здесь неуместен: Московского партнера волгоградского оборонного предприятия наказали за молчание

К административной ответственности привлечена строительная компания «ГеоЗемСтрой» из города Москвы, принимавшая участие в закупках заказчика - акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Титан» (сегодня это АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»). Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, ввиду неоднократного неисполнения требований о представлении необходимой для рассмотрения дела о сговоре информации, компания оштрафована на 70 тыс. руб.

По словам заместителя руководителя УФАС Анны Гаджиевой, руководители неоднократно предупреждались об ответственности за неисполнение требования о представлении информации, однако не предприняли никаких мер к его исполнению. «Постановления о наложении штрафов станут уроком для тех, кто проигнорировал требования антимонопольного органа о необходимости представления информации», - заявила она.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, волгоградским УФАС России рассматривается дело по признакам сговора на торгах, проводившихся в 2015 году АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Ответчиками по данному делу являются ряд хозяйствующих субъектов, участников данных торгов, в том числе ООО «ППМ-Строительство», компания «ГеоЗемСтрой» и другие. Причем компания ООО «ППМ-Строительство» также не исполняло требований о представлении необходимой для рассмотрения дела о сговоре информации и также была оштрафована на 70 тыс. руб.



