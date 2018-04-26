В Волгоградской области дачники выразили благодарность полицейским

На имя начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области поступило обращение от председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Сосновый бор», в котором он от имени коллектива просит выразить благодарность пятерым сотрудникам отдела МВД России по Среднеахтубинскому району за успешное раскрытие краж из четырех дачных домов. Об этом говорится сегодня на официальном сайте МВД России, сообщает ИА «Высота 102».

Председатель товарищества в своем обращении выразил признательность сотрудникам полиции не только за безукоризненное выполнение своих обязанностей, но и за готовность прийти на помощь в любую минуту.

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