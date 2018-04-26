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Общество
 26.04.2018 15:45

В Волгоградской области дачники выразили благодарность полицейским

На имя начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области поступило обращение от председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Сосновый бор», в котором он от имени коллектива просит выразить благодарность пятерым сотрудникам  отдела МВД России по Среднеахтубинскому району за успешное раскрытие краж из четырех дачных домов. Об этом говорится сегодня на официальном сайте МВД России, сообщает ИА «Высота 102». 
Председатель товарищества в своем обращении выразил признательность сотрудникам полиции не только за безукоризненное выполнение своих обязанностей, но и за готовность прийти на помощь в любую минуту.
Пордробно  https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/12917380/

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Общество 26.04.2018 17:29

"Доска позора": Новый тротуар в Волгограде уже не выглядит как новый Жители Волгограда, проживающие в районе улицы Невской в Волгограде, не могут скрыть удивления: вроде совсем недавно здесь обустроили новый тротуар, однако он местами уже не выглядит как новый. «Наверное, торопились, когда укладывали, работали ведь и в дождливую погоду», - предположили горожане. Причем, если со стороны проезжей части  все выглядит вроде бы неплохо, то вот, если идти по тротуару, видны дефекты. Но самым впечатлительным волгоградцы назвали участок между  зданиями адрес «Невским пассажем и бывшим «Белым аистом». Впрочем, судите сами. 
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Сегодня на заседании Совета политических партий председатель облизбиркома Виктор Черячукин обратил внимание на основные ошибки, которые допускались на выборах в Волгоградской области в течение последних лет. К примеру, возникали ситуации, - сказал он, - когда кандидаты не сообщали об имеющихся судимостях, но обязаны это делать по закону. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, он напомнил присутствующим, что сокрытие сведений о судимости, в том числе о погашенной или снятой, является основанием для отказа в регистрации кандидата или для исключения кандидата из списка кандидатов. На совете обсуждались вопросы подготовки к предстоящим муниципальным выборам в единый день голосования 9 сентября 2018 года...
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ВС РФ отказал волгоградским эвакуаторщикам в компенсации убытков от отмены платы за пробег от стоянки Компании "ВТС-Эксперт", специализирующейся на перемещении и возврате задержанных в административном порядке транспортных средств со специализированных стоянок Волгоградской области, отказано в компенсации убытков, понесенных от отмены тарифа в отношении суммарного пробега эвакуатора. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, Верховный суд РФ не нашел оснований для передачи на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам кассационной жалобы ООО "ВТС-Эксперт" на решение Арбитражного суда Волгоградской области, которым обществу отказано в удовлетворении исковых требований к субъекту Российской Федерации Волгоградской области в лице комитета тарифного регулирования и комитета финансов. Компания добивалась взыскание убытков в сумме более 94...
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«Ворошиловский торговый центр» приглашает встретить лето в новом образе Выиграть главный приз и провести лето в новом образе приглашает волгоградцев «Ворошиловский ТЦ». Для этого надо стать участником ФИТНЕС-МАРАФОНа, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ТЦ. Чтобы стать участником ФИТНЕС – МАРАФОНА, необходимо заполнить анкету до 12 мая на промостойке в ТЦ (1 этаж) и ждать приглашения на кастинг. «Лучшая команда тренеров ждёт всех желающих. Скажите – ДА! Участвуйте, гордитесь собой и побеждайте!», — призывают организаторы.  Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать НА САЙТЕ или по телефону: 8-937-090-24-22. Возрастное...
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Политика 26.04.2018 14:57

В администрации Волгограда появится новый вице-мэр Сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев представил на рассмотрение фракции партии «Единая Россия» в Волгоградской гордуме кандидатуру для назначения на должность вице-мэра – начальника правового управления. Как стало известно ИА «Высота 102», должность замглавы администрации города может занять Дмитрий Любитенко. С осени прошлого года он возглавляет юридическое подразделение администрации Волгограда.  Данное кадровое решение, как и ряд других, по данным информагентства, преследует цель сокращения бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления. Так, все комитеты в аппарате мэрии становятся управлениями, что приведет к снижению затрат на заработную плату их руководителей. Вместо двух должностей председателя комитета правового обеспечения администрации Волгограда и...
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Спорт 26.04.2018 14:55

Пять "жадных" гостиниц Волгограда попали в новый список Ростуризма Федеральное агентство по туризму актуализировало список отелей, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018. По данным ведомства, как сообщает ИА «Высота 102», в новом списке по состоянию на 24 апреля 2018 года значатся 5 отелей Волгоградской  области, которые нарушают требования постановления правительства Российской Федерации «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования ЧМ по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедерации FIFA 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители».  ...
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Борьба с коррупцией 26.04.2018 14:18

В Волгограде вынесен приговор профессору за взятку в 50 тысяч долларов К 8 годам колонии строгого режима приговорен заместитель директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ Александр Богомолов за получение крупной взятки. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня такой приговор вынес Ворошиловский районный суд. Профессору также запрещено в течение 3 лет заниматься педагогической деятельностью. Напомним, бывшего сотрудника вуза Александра Богомолова обвиняют в том, что за 50 тысяч долларов он предложил своему знакомому Шияну помощь в получении степени доктора наук. При этом, по данным следствия, гарантировал, что решит вопрос с успешной защитой даже с высшей аттестационной комиссией в Москве. Обещанные деньги он получал частями....
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Здравоохранение 26.04.2018 14:15

Крупнейшая межрегиональная конференция по вопросам грудного вскармливания проходит в Волгограде на базе областного клинического перинатального центра №2. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, в ее работе принимают участие более 300 практикующих врачей Волгоградской области, ведущие ученые из Москвы, Красноярска, Ростова, Якутии, Ярославля, Сахалина, Калмыкии, Воронежа и Архангельска. Они обсуждают самые актуальные вопросы службы детства и родовспоможения. Специалисты отмечают, что в Волгоградской области системная работа в отрасли здравоохранения ведется на протяжении последних 4 лет. Ее результатом стал зафиксированный в 2017 году самый низкий за последние 25 лет показатель смертности. В этом же году в регионе установлен...
Прочитана: 4481 раз
Общество 26.04.2018 12:59 (Обновлено: 26.04.2018 12:59)

Не провалиться сквозь землю: В Волгограде концессии закрывают за собой Сегодня у жителей   дома № 10А по ул. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда  праздник. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, им наконец-то заасфальтировали два больших провала на проезжей части, которые им оставили коммунальщики. «Это на самом деле для нас приятное событие», - поделились горожане и признались, что,  по большому счету, дело, которое приобрело такой резонанс, яйца бы выеденного не стоило.  Если бы ответственные за это люди сами, не дожидаясь обращения в редакцию, устранили свои промахи оперативно и не подвергали жизнь и взрослых, и детей опасности.  Напомним, редакция информагентства дважды сообщала о ситуации в публикациях «В Волгограде...
Прочитана: 4897 раз
Экономика 26.04.2018 12:20

Итоги взаимодействия в 2017 году и задачи на год текущий обсудили таможенные и налоговые органы Южного федерального округа на выездном заседании Координационного совета в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону. Было отмечено, что в 2017 году налоговыми органами округа в бюджет дополнительно начислено порядка 700 млн рублей - в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Таможенными органами ЮТУ доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на общую сумму более 70 млн рублей. В результате проверок соблюдения валютного законодательства налоговыми органами Южного федерального округа вынесено более 2 тысяч постановлений о назначении административного наказания, на сумму...
Прочитана: 1048 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 26.04.2018 12:19

Дорогой славы: На Мамаевом кургане в Волгограде памятник павшим землякам откроют 1200 казахстанцев Сегодня с самого утра  Волгоград встречает гостей. На самолетах, поездах  и автомобилях в город-герой прибывает делегация из Казахстана – 1200 человек. В преддверии великого праздника - Дня Победы - завтра, 27 апреля, на  Мамаевом  кургане при финансовой поддержке Евразийской группы ЕКС состоится официальное открытие памятника воинам-казахстанцам, павшим в Сталинградской битве. Как сообщили ИА «Высота 102» участники делегации, в ее составе  -  представители из городов Астаны,  Акмолинска, Алматы, Павлодара,  Актюбинска, Джамбула, Новоказалинска,  Уральска. Среди прибывающих - ветераны Великой Отечественной войны, члены молодежных общественных организаций, поисковых отрядов, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, почетные гости из многих регионов России. Только...
Прочитана: 1466 раз
Происшествия 26.04.2018 12:11

Полиция Волгограда ведет розыск подозреваемых в попытке поджога одного из самых дорогих немецких внедорожников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в отдел полиции Центрального района обратилась 40-летняя неработающая женщина, проживающая по  ул. Глазкова, 2 с заявлением о том, что в период с 21-00 часов 24 апреля  до 08-00 часов 25 апреля двое неизвестных пытались поджечь автомобиль  "Мерседес Гелентваген»,  припаркованный у дома. Утром хозяйка машины увидела оплавленный фонарь на заднем бампере, автомобиль был облит бензином. В ходе просмотра камер наблюдения была установлена картина происходившего. Ночью двое лиц с 5-литровыми канистрами облили джип легковоспламеняющейся жидкостью и попытались...
Прочитана: 2345 раз
Расследования 26.04.2018 12:05

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге частного подворья, в результате чего сгорела хозяйственная постройка, 70 тюков сена, 60 – соломы и две свиньи. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, пожар случился 19 апреля во дворе дома 42-летней жительницы Даниловского района. Ущерб составил более 150 тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия специалистами была определена причина возгорания – им стал умышленный поджог.  В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении данного поджога был задержан. Им оказался 40-летний брат заявительницы. Мужчина признал свою вину в содеянном и пояснил, что, хотя дом ему не принадлежит, он длительное...
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В Волгоградской области готовят «западню» для заказных маршруток
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Зрители матча на «Волгоград Арене» опубликовали в соцсетях тысячи селфиКомментарии9
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Перед матчем на “Волгоград-Арене” чествуют легендарных футболистов и самых преданных болельщиков
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Аппарат фонда капремонта Волгоградской области стал больше тратить денег на себяКомментарии47
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