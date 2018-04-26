В администрации Волгограда появится новый вице-мэр





Сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев представил на рассмотрение фракции партии «Единая Россия» в Волгоградской гордуме кандидатуру для назначения на должность вице-мэра – начальника правового управления. Как стало известно ИА «Высота 102», должность замглавы администрации города может занять Дмитрий Любитенко. С осени прошлого года он возглавляет юридическое подразделение администрации Волгограда.

Данное кадровое решение, как и ряд других, по данным информагентства, преследует цель сокращения бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления. Так, все комитеты в аппарате мэрии становятся управлениями, что приведет к снижению затрат на заработную плату их руководителей. Вместо двух должностей председателя комитета правового обеспечения администрации Волгограда и его заместителя вводится одна – «заместитель главы администрации Волгограда – начальник правового управления». Помимо юридической службы мэрии заместитель главы администрации - начальник правового управления будет курировать деятельность управляющего делами администрации, контрольное управление, отдел кадров.

Дмитрий Любитенко родился в 1985 году. В 2007 году с отличием закончил юридический факультет Волгоградского государственного университета. В 2011 году получил диплом кандидата юридических наук. Имеет 14-летний стаж работы по специальности, в том числе на руководящих должностях. Также с 2010 по 2015 годы занимался преподавательской деятельностью (ВолГУ, РАНХиГС). Женат, воспитывает сына и дочь.

Фото: facebook.com