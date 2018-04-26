Федеральное агентство по туризму актуализировало список отелей, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018. По данным ведомства, как сообщает ИА «Высота 102», в новом списке по состоянию на 24 апреля 2018 года значатся 5 отелей Волгоградской области, которые нарушают требования постановления правительства Российской Федерации «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования ЧМ по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедерации FIFA 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители».

Среди них - «Hotel Gallery Park Volgograd» на ул. Рокоссовского, 7, «Lite Hotel» на ул. Чапаева, 9, «Сталинград» на ул. Рокоссовского, 102, «555» на ул. Курская, 12, «Rest House» на пр. Жукова, 41. Превышение норматива стоимости размещения, определенной постановлением, на основе данных с сайтов бронирования составляет в Волгоградской области до 405%, - утверждают в Ростуризме.

За весь период в списке побывало 234 отеля, причем 27 из них не по одному разу, подчеркнули в ведомстве. Больше всего нарушений выявлено по гостиницам категории «без звезд». На втором месте трехзвездочные отели. На третьем месте отели категории «две звезды».

Напомним, факты завышения цен в волгоградском регионе были выявлены в гостиницах «Сталинград», «Лукоморье», «Галерея Парк Отель», «LITE HOTEL», «Арцах», «Астория» и ранее. По некоторым административным делам были заключены мировые соглашения.