В Волгограде судят водителя погрузчика за смертельный наезд на рабочего

В Волгограде в суде Дзержинского района рассматривается дело 51-летнего волгоградца, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, обвиняемый работал водителем фронтального погрузчика в частной фирме. В декабре прошлого года при загрузке щебня на территории железнодорожного тупика станции Бетонная Приволжской железной дороги при движении задним ходом он не убедился в отсутствии поблизости людей и наехал на 71-летнего машиниста компрессорной установки. От полученных травм тот скончался.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.



