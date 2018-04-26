Сегодня у жителей дома № 10А по ул. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда праздник. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, им наконец-то заасфальтировали два больших провала на проезжей части, которые им оставили коммунальщики. «Это на самом деле для нас приятное событие», - поделились горожане и признались, что, по большому счету, дело, которое приобрело такой резонанс, яйца бы выеденного не стоило. Если бы ответственные за это люди сами, не дожидаясь обращения в редакцию, устранили свои промахи оперативно и не подвергали жизнь и взрослых, и детей опасности.

Первый материал вышел в печать 10 апреля, и уже в этот же день во дворе появились представители разных ведомств, включая «Концессии водоснабжения», которые засыпали провалы щебенкой.

И вот сегодня дошла очередь до асфальта, о чем жители поспешили уведомить редакцию. Между тем, пока никаких сведений не поступало от волгоградцев, проживающих на улице Быстрова в Кировском районе Волгограда, Школьном переулке, на улице Елецкой в Ворошиловском районе, которых также, как и жителей Тургенева, волновали вопросы: почему в Волгограде сначала делают дороги, а потом полностью рушат, прокладывая трубы, а не наоборот? Иогда в этом вопросе будет наведен порядок?



