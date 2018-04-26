В Волгоградской области брат из мести «подложил свинью» сестре

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге частного подворья, в результате чего сгорела хозяйственная постройка, 70 тюков сена, 60 – соломы и две свиньи. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, пожар случился 19 апреля во дворе дома 42-летней жительницы Даниловского района. Ущерб составил более 150 тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия специалистами была определена причина возгорания – им стал умышленный поджог.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении данного поджога был задержан. Им оказался 40-летний брат заявительницы. Мужчина признал свою вину в содеянном и пояснил, что, хотя дом ему не принадлежит, он длительное время проживал в нем со своей сестрой. Накануне происшествия между родственниками произошла ссора, в ходе которой потерпевшая выгнала его из дома, заявив об отсутствии прав на домовладение. Он ушел, однако ночью из чувства мести вернулся и совершил поджог сенника.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



