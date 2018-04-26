Сегодня с самого утра Волгоград встречает гостей. На самолетах, поездах и автомобилях в город-герой прибывает делегация из Казахстана – 1200 человек. В преддверии великого праздника - Дня Победы - на Мамаевом кургане при финансовой поддержке Евразийской группы ЕКС состоится официальное открытие памятника воинам-казахстанцам, павшим в Сталинградской битве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе посольства Казахстана в России, в составе делегации - представители из городов Астаны, Акмолинска, Алматы, Павлодара, Актюбинска, Джамбула, Новоказалинска, Уральска. Среди прибывающих - ветераны Великой Отечественной войны, члены молодежных общественных организаций, поисковых отрядов, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, почетные гости из многих регионов России. Только что в Волгограде приземлился самолет, на борту которого - народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. В сопровождении симфонического оркестра Волгоградской филармонии она выступит с концертом в честь этого знаменательного для всех казахстанцев события.

Проект посвящен ряду знаковых юбилейных дат: 75-летию Сталинградской битвы, 75-летию прорыва блокады Ленинграда, 75-летию Курской битвы, 80-летию Павлодарской области республики Казахстан, 30-летию Всесоюзного сбора командиров поисковых отрядов СССР, 10-летию Павлодарского поискового отряда «Майдан жолы», который осуществляет международный патриотический проект «Дорогой славы» на территории Волгоградской области и ведет полевой поиск без вести пропавших воинов-казахстанцев.

По словам председателя Павлодарского поискового отряда исследовательского отряда «Майдан жолы» Алексея Шитова, благодаря поддержке председателя президиума РОО «Совет генералов» генерал-майора Рустема Кайдарова, благотворительного фонда «Наследие Казахстана», межрегиональной общественной организации «Ветераны Военной Контрразведки», ООО «Ростовская нива» в ходе переговоров с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым проект «Батырлар жолымен - Дорогой славы» был поддержан и одобрен.

У подножия гранитного памятника рота почетного караула заложит металлическую капсулу с горстью казахстанской земли. Там же пройдет возложение цветов, венков, зажгутся свечи памяти.

По словам Рустема Кайдарова, председателя президиума РОО «Совет генералов», памятник землякам – это дань уважения подвигу героев, их героизму и беспримерному мужеству. «На Мамаевом кургане похоронен наш земляк, карагандинец, Герой Советского Союза Нуркен Абдиров, повторивший подвиг летчика Николая Гастелло. Он направил свой горящий штурмовой самолет на колонну танков и бензовозов захватчиков, его последними словами были: «Я погибаю за Родину, – рассказал Кайдаров. - Поэтому для нас всех слова «Все для Победы» идут рядом с другими: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Он напомнил, что свыше 1 млн 200 тыс. казахстанцев отправилось на фронт защищать родину. А в наступательных и оборонительных боях Сталинградской битвы приняла участие почти треть всех казахских формирований.



