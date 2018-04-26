В Волгограде закрыли Дворец спорта





По требованию прокуратуры за нарушения правил пожарной безопасности суд приостановил деятельность Дворца спорта. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Проверка, проведенная надзорным органом совместно с ГУ МЧС по региону, показала, что помещения зрительного зала не оборудованы автоматической установкой пожаротушения. При этом оба выхода из зрительного зала с внешней стороны заблокированы строительными материалами (гипсокартоном). Двери эвакуационных выходов открываются не по ходу эвакуации, запоры на дверях из зрительного зала и на эвакуационных дверях, ведущих непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В неисправном состоянии находятся автоматическая установка спринклерного пожаротушения и система противодымной защиты.

Кроме того, на объекте отсутствуют документы, подтверждающие проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (внутреннего противопожарного водопровода, системы противодымной защиты и наружного противопожарного водоснабжения).

Эти и иные нарушения явились основанием для предъявления прокуратурой Краснооктябрьского района г.Волгограда в суд иска о возложении обязанности на собственника концертно-выставочного зала Дворец спорта профсоюзов их устранить. В обеспечение иска прокуратурой Краснооктябрьского района заявлено требование о запрете деятельности Дворца спорта до устранения нарушений.

Краснооктябрьский районный суд согласился с мнением прокуратуры и запретил эксплуатацию здания.

Напомним, в Волгограде из-за аналогичных нарушений и до их устранения уже были закрыты торговые центры «SVL», «Советский», «Зеленое кольцо», "КиндерМолл", "Китай Город", «Семь звезд» и батутного центра «Гравитация», кафе «Водолей».



