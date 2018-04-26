ВТБ планирует нарастить выдачу кредитов предприятиям АПК Волгоградской области

Управляющий корпоративным бизнесом ВТБ в Волгоградской и Астраханской областях Владимир Русаев принял участие в отраслевом совещании «Стратегия эффективного развития тепличного овощеводства, грибоводства и цветоводства: достижения и задачи до 2020 года».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, обсудить основные направления развития тепличных хозяйств в Волгограде собрались более 130 руководителей предприятий со всей страны, работающих в отрасли защищенного грунта, а также представители Минсельхоза РФ и правительства Волгоградской области.

В рамках мероприятия управляющий корпоративным бизнесом ВТБ подчеркнул: «Волгоградская область обладает большим потенциалом для развития. Сельхозпроизводители области увеличивают свою активность из года в год и мы видим это по росту количества кредитных заявок. По итогам 2017 года доля кредитов АПК в нашем портфеле составила 59%».

В качестве примера успешного взаимодействия банка и агробизнеса Владимир Русаев привел многолетнее сотрудничество с крупнейшим тепличным хозяйством Волгоградской области ООО «Овощевод» (ТМ «БОТАНИКА»), которое развивается уже более пяти лет. За это время профинансировано несколько очередей современного тепличного комплекса. В текущем году банк ВТБ также планирует принять участие в финансировании следующей очереди предприятия.













Банк ВТБ финансирует отрасль тепличного овощеводства путем участия в программе поддержки агропромышленного комплекса, реализуемой Минсельхозом России, заключив соответствующее соглашение одним из первых среди российских финансовых учреждений. Предельная процентная ставка для предприятий АПК в рамках льготного кредитования Минсельхоза РФ составила 5% годовых.



