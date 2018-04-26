В Волгограде вынесен приговор профессору за взятку в 50 тысяч долларов





К 8 годам колонии строгого режима приговорен заместитель директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ Александр Богомолов за получение крупной взятки. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня такой приговор вынес Ворошиловский районный суд. Профессору также запрещено в течение 3 лет заниматься педагогической деятельностью. Напомним, бывшего сотрудника вуза Александра Богомолова обвиняют в том, что за 50 тысяч долларов он предложил своему знакомому Шияну помощь в получении степени доктора наук. При этом, по данным следствия, гарантировал, что решит вопрос с успешной защитой даже с высшей аттестационной комиссией в Москве. Обещанные деньги он получал частями. Две последние встречи с будущим ученым, 20 декабря 2016 и 12 января 2017 в года, прошли уже под контролем оперативников УМВД России по Волгограду. Расследование уголовного дела проводили сотрудники регионального СУ СКР.

Отметим, что сам Богомолов не отрицает, что получал деньги от соискателя, но при этом утверждает, что это была оплата за написание самой докторской диссертации и необходимых для ее защиты научных статей. В понедельник, во время выступления с последним словом, он выразил надежду, что судья вынесет оправдательный приговор, а также попросил у родных прощения за те переживания, которые им пришлось перенести из-за его опрометчивого поступка.

Отметим, что государственное обвинение настаивало на 9 годах колонии строгого режима и пятилетнем запрете заниматься преподавательской деятельностью.

Находившегося под домашним арестом Александра Богомолова взяли под стражу в зале суда. Впрочем, на оглашение приговора он пришел готовым к такому решению. С вещами в сумке и в удобной обуви - кроссовках.



