









Крупнейшая межрегиональная конференция по вопросам грудного вскармливания проходит в Волгограде на базе областного клинического перинатального центра №2. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, в ее работе принимают участие более 300 практикующих врачей Волгоградской области, ведущие ученые из Москвы, Красноярска, Ростова, Якутии, Ярославля, Сахалина, Калмыкии, Воронежа и Архангельска. Они обсуждают самые актуальные вопросы службы детства и родовспоможения. Специалисты отмечают, что в Волгоградской области системная работа в отрасли здравоохранения ведется на протяжении последних 4 лет. Ее результатом стал зафиксированный в 2017 году самый низкий за последние 25 лет показатель смертности. В этом же году в регионе установлен исторический минимум младенческой смертности - с 2011 года Волгоградская область сделала огромный шаг вперед с 75 на 15 место среди всех регионов страны.

"Планомерная и комплексная работа позволила Волгоградской области заручиться поддержкой федерального центра. Только в текущем году наш регион получил из федерального бюджета более 170 миллионов рублей на модернизацию 22 детских поликлиник. Средства направлены на ремонт холлов учреждений, обеспечение оборудованием в соответствии со стандартами и внедрение технологий бережливого производства", - отметил на конференции заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин. Завершен ремонт в детских отделениях Ленинской и Чернышковской ЦРБ, детских стоматологических отделениях, в детском корпусе противотуберкулезного диспансера, перинатальных центрах №1 и 2, в областной детской инфекционной больнице. Полностью отремонтирован трехэтажный корпус детской больницы Волжского. Создано уникальное для Южного федерального округа отделение детской реабилитации. Статус "Больница доброжелательная к ребенку" присвоен 70 медицинским организациям Волгоградской области. В их числе и акушерские стационары трех уровней, и детских стационары, женские консультации, детские стоматологические поликлиники.

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