В Волгоградской области бабушке грозит лишение опеки за бегство внука

Сегодня у жителей дома № 10А по ул. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда праздник. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, им наконец-то заасфальтировали два больших провала на проезжей части, которые им оставили коммунальщики. «Это на самом деле для нас приятное событие», - поделились горожане и признались, что, по большому счету, дело, которое приобрело такой резонанс, яйца бы выеденного не стоило. Если бы ответственные за это люди сами, не дожидаясь обращения в редакцию, устранили свои промахи оперативно и не подвергали жизнь и взрослых, и детей опасности. Напомним, редакция информагентства дважды сообщала о ситуации в публикациях «В Волгограде...