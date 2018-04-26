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Общество
 26.04.2018 10:50

В Волгограде под снос попала голубятня

В администрации Советского района рассмотрят вопрос о законности размещения 39 металлических гаражей и металлической голубятни, расположенных рядом с многоквартирным домом №4 по ул. 35-й Гвардейской и 2-х гаражей, расположенных западнее дома №6 по ул. Автомобилистов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации Волгограда. Заседание комиссии состоится 3 мая. Если сооружения будут признаны самовольными объектами, их демонтируют. 
Ранее, напомним, аналогичные решения о сносе двух гаражных городков было принято в администрации Советского района. Будут демонтированы  44 гаража на улице Юрьевской и 64 металлических бокса для автомобилей, расположенных в районе дома №2 по ул. Автомобилистов в том же районе. 

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Борьба с коррупцией 26.04.2018 14:18

В Волгограде вынесен приговор профессору за взятку в 50 тысяч долларов К 8 годам колонии строгого режима приговорен заместитель директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ Александр Богомолов за получение крупной взятки, сообщает ИА “Высота 102”. Сегодня такой приговор вынес Ворошиловский районный суд. Профессору также запрещено в течение 3 лет заниматься педагогической деятельностью. Напомним, бывшего сотрудника вуза Александра Богомолова обвиняют в том, что за 50 тысяч долларов он предложил своему знакомому Шияну помощь в получении степени доктора наук. При этом, по данным следствия, гарантировал, что решит вопрос с успешной защитой даже с высшей аттестационной комиссией в Москве. Обещанные деньги он получал частями. Две последние встречи с будущим ученым, 20 декабря...
Прочитана: 1005 раз
Здравоохранение 26.04.2018 14:15

Крупнейшая межрегиональная конференция по вопросам грудного вскармливания проходит в Волгограде на базе областного клинического перинатального центра №2. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, в ее работе принимают участие более 300 практикующих врачей Волгоградской области, ведущие ученые из Москвы, Красноярска, Ростова, Якутии, Ярославля, Сахалина, Калмыкии, Воронежа и Архангельска. Они обсуждают самые актуальные вопросы службы детства и родовспоможения. Специалисты отмечают, что в Волгоградской области системная работа в отрасли здравоохранения ведется на протяжении последних 4 лет. Ее результатом стал зафиксированный в 2017 году самый низкий за последние 25 лет показатель смертности. В этом же году в регионе установлен...
Прочитана: 119 раз
Происшествия 26.04.2018 13:47

В Волгограде в суде Дзержинского района рассматривается дело 51-летнего волгоградца, обвиняемого в  причинении смерти по неосторожности. Как сообщили ИА  «Высота 102» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, обвиняемый работал водителем фронтального погрузчика в частной фирме. В декабре прошлого года при  загрузке щебня на территории железнодорожного тупика станции Бетонная Приволжской железной дороги при движении задним ходом он не убедился в отсутствии поблизости людей и наехал на 71-летнего машиниста компрессорной установки. От полученных травм тот скончался. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.
Прочитана: 459 раз
Общество 26.04.2018 12:59 (Обновлено: 26.04.2018 12:59)

Не провалиться сквозь землю: В Волгограде концессии закрывают за собой Сегодня у жителей   дома № 10А по ул. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда  праздник. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, им наконец-то заасфальтировали два больших провала на проезжей части, которые им оставили коммунальщики. «Это на самом деле для нас приятное событие», - поделились горожане и признались, что,  по большому счету, дело, которое приобрело такой резонанс, яйца бы выеденного не стоило.  Если бы ответственные за это люди сами, не дожидаясь обращения в редакцию, устранили свои промахи оперативно и не подвергали жизнь и взрослых, и детей опасности.  Напомним, редакция информагентства дважды сообщала о ситуации в публикациях «В Волгограде...
Прочитана: 4387 раз
Экономика 26.04.2018 12:20

Итоги взаимодействия в 2017 году и задачи на год текущий обсудили таможенные и налоговые органы Южного федерального округа на выездном заседании Координационного совета в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону. Было отмечено, что в 2017 году налоговыми органами округа в бюджет дополнительно начислено порядка 700 млн рублей - в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Таможенными органами ЮТУ доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на общую сумму более 70 млн рублей. В результате проверок соблюдения валютного законодательства налоговыми органами Южного федерального округа вынесено более 2 тысяч постановлений о назначении административного наказания, на сумму...
Прочитана: 729 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 26.04.2018 12:19

Дорогой славы: На Мамаевом кургане в Волгограде памятник павшим землякам откроют 1200 казахстанцев Сегодня с самого утра  Волгоград встречает гостей. На самолетах, поездах  и автомобилях в город-герой прибывает делегация из Казахстана – 1200 человек. В преддверии великого праздника - Дня Победы - на  Мамаевом  кургане при финансовой поддержке Евразийской группы ЕКС состоится официальное открытие памятника воинам-казахстанцам, павшим в Сталинградской битве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе посольства Казахстана в России, в составе делегации -  представители из городов Астаны,  Акмолинска, Алматы, Павлодара,  Актюбинска, Джамбула, Новоказалинска,  Уральска. Среди прибывающих - ветераны Великой Отечественной войны, члены молодежных общественных организаций, поисковых отрядов, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, почетные гости из многих регионов России....
Прочитана: 373 раз
Происшествия 26.04.2018 12:11

Полиция Волгограда ведет розыск подозреваемых в попытке поджога одного из самых дорогих немецких внедорожников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в отдел полиции Центрального района обратилась 40-летняя неработающая женщина, проживающая по  ул. Глазкова, 2 с заявлением о том, что в период с 21-00 часов 24 апреля  до 08-00 часов 25 апреля двое неизвестных пытались поджечь автомобиль  "Мерседес Гелентваген»,  припаркованный у дома. Утром хозяйка машины увидела оплавленный фонарь на заднем бампере, автомобиль был облит бензином. В ходе просмотра камер наблюдения была установлена картина происходившего. Ночью двое лиц с 5-литровыми канистрами облили джип легковоспламеняющейся жидкостью и попытались...
Прочитана: 1506 раз
Расследования 26.04.2018 12:05

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге частного подворья, в результате чего сгорела хозяйственная постройка, 70 тюков сена, 60 – соломы и две свиньи. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, пожар случился 19 апреля во дворе дома 42-летней жительницы Даниловского района. Ущерб составил более 150 тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия специалистами была определена причина возгорания – им стал умышленный поджог.  В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении данного поджога был задержан. Им оказался 40-летний брат заявительницы. Мужчина признал свою вину в содеянном и пояснил, что, хотя дом ему не принадлежит, он длительное...
Прочитана: 1082 раз
Общество 26.04.2018 11:22

В Волгограде закрыли Дворец спорта По требованию прокуратуры за нарушения правил пожарной безопасности  суд приостановил деятельность Дворца спорта. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Проверка, проведенная надзорным органом совместно с ГУ МЧС по региону, показала, что помещения зрительного зала не оборудованы автоматической установкой пожаротушения. При этом оба выхода из зрительного зала с внешней стороны заблокированы строительными материалами (гипсокартоном). Двери эвакуационных выходов открываются не по ходу эвакуации, запоры на дверях из зрительного зала и на эвакуационных дверях, ведущих непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. В неисправном состоянии находятся автоматическая установка спринклерного пожаротушения и система...
Прочитана: 2252 раз
Общество 26.04.2018 10:58

Сегодня в Камышине нашли пропавшего во вторник школьника. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 12-летний Сергей Эрнст ушел из дома 24 апреля. Это произошло после того, как мальчик поссорился с опекающей его бабушкой. Розыск  ребенка велся  по всему городу. Утром жительница одного из домов в Московском переулке увидела пропавшего мальчика в своем подъезде и позвонила в полицию. По словам медиков, состояние здоровья ребенка удовлетворительное. В скором времени подростка положат в больницу, а оттуда  направят в социально-реабилитационный центр.  Также решается вопрос о лишении его бабушки права опеки.
Прочитана: 859 раз
Общество 26.04.2018 10:38

Последнее предупреждение предпринимателям перед ужесточением в мае 2018 года наказания за незаконное использование символики FIFA объявило Волгоградское УФАС. Как сообщили ИА "Высота 102" в антимонопольном ведомстве, в этом правонарушении был уличен пивной отдел, расположенный в магазине торговой сети в Дзержинском районе Волгограда. Его витрина была оформлена с использованием символики чемпионата мира по футболу-2018. При этом индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговлю в указанном павильоне, не имел на это законных прав. Отмечается, что использование товарных знаков, принадлежащих FIFA, без разрешения правообладателя признается актом недобросовестной конкуренции. Нарушителю было выдано предупреждение о необходимости прекращения использования символики FIFA без разрешения правообладателя. По словам заместителя руководителя Волгоградского...
Прочитана: 744 раз
Расследования 26.04.2018 10:29

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Палласовского района, подозреваемого в попытке дать взятку старшему судебному приставу района. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, мужчина долго уклонялся от уплаты алиментов на содержание дочери, он также проигнорировал соответствующее решение суда. Всего он задолжал 235 тысяч рублей. Когда в его отношении возбудили уголовное дело, он сначала попытался подкупить пристава-исполнителя.  Когда это не удалось, мужчина, “вооружившись” коньяком и пакетом с десятью тысячами рублей, отправился к его начальнику.  Однако его план провалился -  страж порядка сообщил о попытке подкупа полицейским. Сейчас...
Прочитана: 678 раз
Экология 26.04.2018 10:17

В Волгограде конкурсная комиссия дала "зеленый свет" всем претендентам на роль регионального мусорного оператора Конкурсная комиссия, заседавшая в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, не нашла изъянов в заявках участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО, и пропустила в финальный этап всех претендентов. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на протокол рассмотрения заявок, опубликованный по результатам заседания.  Напомним, на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Как ранее сообщалось, юристы ГК "Чистый город" нашли в конкурсной документации компании-конкурента серьезные нарушения. По их словам, грубейшим нарушением...
Прочитана: 2466 раз
Политика 26.04.2018 09:49

Сегодня Волгоград стал площадкой для проведения межрегионального семинара-совещания активистов проекта партии «Единая Россия». Об этом сообщает ИА «Высота 102». Участие в слете, который проходит под руководством координатора федерального проекта «Народный контроль», депутата Госдумы Анны Кувычко, принимают порядка 30 человек из Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, республик Калмыкии, Адыгеи и Крыма. Также в числе гостей – куратор проекта «Народный контроль» в Центральном исполнительном комитете партии Дмитрий Лапего, а также члены общественного совета «Народного контроля». Перед началом семинара гости посетили Мамаев курган и возложили цветы к могилам участников Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны. Главная тема межрегионального совещания - потребительская...
Прочитана: 2934 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 26.04.2018 08:04

Велопробег под названием "Памяти верны!" по маршруту Волгоград-Севастополь стартовал сегодня с вершины Мамаева кургана. Как сообщил ИА "Высота 102" председатель правления общественной организации "Союз велосипедистов Волгограда" Дмитрий Крючков, в велопробеге принимают участие десять велосипедистов, из них восемь из Волгограда и по одному из Урюпинска и Владимира. Они преодолеют 1300 километров, сделают остановки в 11 населенных пунктах. Участники велопробега возложат цветы и гильзы с землей Мамаева кургана у главных мемориалов поселений и у Вечного огня на Сапун-Горе в Севастополе. По сложившейся традиции в День Победы велосипедисты примут участие в праздничном параде в колонне байкеров мотоклуба "Ночные волки" в Севастополе. Отметим, что...
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Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
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«Высота 102 ТВ»: Волгоградцы равнодушно уничтожают одно из красивейших мест городаКомментарии1
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Зрители матча на «Волгоград Арене» опубликовали в соцсетях тысячи селфиКомментарии9
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Незаконно построенные многоэтажки в Волгограде в ожидании бульдозера
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СУ СКР по Волгоградской области: бывший начальник Ростехнадзора подозревается в получении взяткиКомментарии22
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«Высота 102 ТВ»: Волгоградская область открыла блестящие мусорные перспективы для кандидатов на роль регоператораКомментарии3
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