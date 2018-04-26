В Волгограде под снос попала голубятня

В администрации Советского района рассмотрят вопрос о законности размещения 39 металлических гаражей и металлической голубятни, расположенных рядом с многоквартирным домом №4 по ул. 35-й Гвардейской и 2-х гаражей, расположенных западнее дома №6 по ул. Автомобилистов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации Волгограда. Заседание комиссии состоится 3 мая. Если сооружения будут признаны самовольными объектами, их демонтируют.

Ранее, напомним, аналогичные решения о сносе двух гаражных городков было принято в администрации Советского района. Будут демонтированы 44 гаража на улице Юрьевской и 64 металлических бокса для автомобилей, расположенных в районе дома №2 по ул. Автомобилистов в том же районе.



