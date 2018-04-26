Последнее предупреждение предпринимателям перед ужесточением в мае 2018 года наказания за незаконное использование символики FIFA объявило Волгоградское УФАС. Как сообщили ИА "Высота 102" в антимонопольном ведомстве, в этом правонарушении был уличен пивной отдел, расположенный в магазине торговой сети в Дзержинском районе Волгограда. Его витрина была оформлена с использованием символики чемпионата мира по футболу-2018. При этом индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговлю в указанном павильоне, не имел на это законных прав. Отмечается, что использование товарных знаков, принадлежащих FIFA, без разрешения правообладателя признается актом недобросовестной конкуренции. Нарушителю было выдано предупреждение о необходимости прекращения использования символики FIFA без разрешения правообладателя. По словам заместителя руководителя Волгоградского УФАС России Ирины Никуйко, в третьем чтении приняты изменения в действующее антимонопольное законодательство, в соответствии с которыми антимонопольный орган обязан будет возбудить сразу дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Таким образом, возможность избежать возбуждения антимонопольного дела, выполнив предупреждение, законодатель в ближайшее время исключит. Данные изменения законодательства были инициированы FIFA. По мнению данной организации, в целях пресечения нарушения прав FIFA на символику чемпионата, на нарушителей должны накладываться штрафы, а предупреждение антимонопольного органа представляется в данном случае чрезмерно мягкой мерой. Вступление в силу ужесточения ответственности планируется в мае 2018 года.



