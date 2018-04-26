







Конкурсная комиссия, заседавшая в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, не нашла изъянов в заявках участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО, и пропустила в финальный этап всех претендентов. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на протокол рассмотрения заявок, опубликованный по результатам заседания.

Напомним, на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Как ранее сообщалось, юристы ГК "Чистый город" нашли в конкурсной документации компании-конкурента серьезные нарушения. По их словам, грубейшим нарушением является отсутствие обеспечения заявки. ООО "Управление отходами Волгоград" предоставило банковскую гарантию по 44-ФЗ вместо 881-ПП РФ (по условиям конкурса), где принципиально разные требования. Это является основанием для отклонения участника от прохождения дальнейших этапов конкурса, считают в "Чистом городе". Тем не менее, конкурсная комиссия посчитала иначе. Заявки, как указано в протоколе, были рассмотрены на соответствие требованиям, установленным конкурсной документаций. Компания "Спецпроект" получила положительное заключение по всем предоставленным документам. ООО "Управление отходами Волгоград" также, по мнению членов комиссии, выполнило все требования. Однако в списке напротив некоторых документов есть пояснения, что они не оценивались, так как не были представлены заявителем. Так, к примеру, компания "Управление отходами Волгоград" в отличие от "Спецпроекта" не представила на конкурс документацию, подтверждающую право собственности или иное законное право заявителя на использование объектов по обезвреживанию, захоронению и утилизации твердых коммунальных отходов. Также не представлена копия документа, подтверждающего наличие объекта захоронения в Государственном реестре объектов размещения отходов. Нет в списке документов и копий договоров и соглашений с наличием обязательств ООО "Управление отходами Волгоград" по завершению строительства и (или) модернизации объектов в срок не позднее чем через 3 года со дня публикации конкурсной документации. Исходя из этого трудно понять, на какие объекты "Управление отходами Волгоград" собирается вывозить мусор с территорий городов и сельских поселений Волгоградской области, где будет заниматься обезвреживанием, захоронением и утилизацией ТКО.

Решение принимали восемь человек - более 50% от общего количества членов комиссии. Они проголосовали за допуск обоих претендентов единогласно. Комиссию возглавляет председатель комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Олег Николаев. Именно это профильное ведомство выступило организатором открытого конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО. Отметим, что определение регионального оператора является обязательным требованием федерального законодательства. Все регионы РФ должны перейти на новую систему обращения с отходами до 1 января 2019 года. Организация-победитель будет отвечать за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Волгоградской области, что позволит обеспечить комплексный подход к наведению порядка в этой сфере. Контракт будет подписан сроком на 10 лет.



