





Сегодня Волгоград стал площадкой для проведения межрегионального семинара-совещания активистов проекта партии «Единая Россия». Об этом сообщает ИА «Высота 102». Участие в слете, который проходит под руководством координатора федерального проекта «Народный контроль», депутата Госдумы Анны Кувычко, принимают порядка 30 человек из Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, республик Калмыкии, Адыгеи и Крыма. Также в числе гостей – куратор проекта «Народный контроль» в Центральном исполнительном комитете партии Дмитрий Лапего, а также члены общественного совета «Народного контроля». Перед началом семинара гости посетили Мамаев курган и возложили цветы к могилам участников Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны.

Главная тема межрегионального совещания - потребительская безопасность, о разных аспектах которой в своих докладах расскажут региональные координаторы «Народного контроля», представители прокуратуры, Роспотребнадзора. Участники совещания обсудят спорные ситуации с деятельностью микрофинансовых организаций, а также нюансы работы негосударственных пенсионных фондов.



