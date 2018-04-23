|Спорт
|25.04.2018 17:49(Обновлено: 25.04.2018 19:26)
Вход на «Волгоград Арену» 9 мая будет бесплатным
9 мая со зрителей не возьмут денег за вход на стадион «Волгоград Арена», передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. Сообщается, что Российский футбольный союз принял решение пустить болельщиков на финальный матч Кубка России между «Тосно» из Ленинградской области и «Авангардом» из Курска бесплатно. В соответствии с требованиями ФИФА во время третьего тестового матча стадион в Волгограде должен быть наполнен максимально - вместимость спортивной арены 45 тысяч зрителей.
В РФС подчеркивают, что финал этого года — лишь четвертый случай в истории Кубка России, когда в решающем матче за трофей участвует команда не из элиты российского футбола. Команда из Курска в первый раз в своей истории добралась до финала, одолев брянское «Динамо» (1:0), ЦСКА (1:0, в дополнительное время), «Тамбов» (2:0), пермский «Амкар» (0:0 (7:6 — по пенальти)), и ярославский «Шинник» (1:0). Что касается «Тосно», то на пути к финалу Кубка России эта команда обыграла «Тюмень» (2:1), «Томь» (0:0 (6:5 по пенальти)), «Луч-Энергию» (2:1) и сенсационно одолела московский «Спартак», который считался фаворитом полуфинального матча.
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Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
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Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Происшествия
|25.04.2018 20:33
Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП случилось в квартире в одном из домов на улице Таращанцев. От действия токсина пострадали шестимесячная девочка, четырехлетний мальчик, а также 34-летняя женщина и 32-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы в БСМП №25. Врачи оценивают состояние детей как среднетяжелое, отравление взрослых - легкой степени.
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|Аналитика
|25.04.2018 20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде поджигатель креста у храма Иоанна Предтечи взят под стражу за нападения с ножом на девушек
Смотрите сегодня в программе: молодой волгоградец, условно осужденный за попытку сжечь крест у храма Иоанна Предтечи, теперь совершил три подряд нападения с ножом на девушек. Владельцев квартир с газовым отоплением все равно заставят платить за централизованное теплоснабжение: Волгоградский областный суд признал законным выставление счетов за несуществующую услугу. На нелегальных овощеводов-варваров не могут найти управу: депутаты Волгоградской облдумы хотят привлечь «тяжелую артиллерию» в виде личного вмешательства губернатора. Волгоградская область может перейти на новое время в конце октября: по итогам мартовского референдума в Госдуму внесен проект о переводе стрелок на час вперед. Информационные выпуски ИА «Высота...
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|Общество
|25.04.2018 18:02 (Обновлено: 25.04.2018 20:32)
Перерыли грунтовую дорогу, идущую вдоль ерика Верблюд по направлению к хутору Старенький в Среднеахтубинском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили читатели. При этом рядом с дорогой размещено объявление о том, что проезд транспорта запрещен, а на площади 40 гектар рекреационной зоны ерика проводится уборка мусора. Там же указаны телефоны администрации природного парка. Автор фото: ВК пользователь Олег Оганесян
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|Общество
|25.04.2018 17:43
В Волжском 16 партийцев тоже пришли к памятнику Ильичу. Сегодня вечером пресс-служба Сталинградского обкома, ровно через 4 дня после знаменательной даты - 148-й годовщины со дня рождения вождя Владимира Ильича Ленина, - разразилась сообщением о проведенном мероприятии, посвященном этому знаменательному событию. Теперь, вероятно, жители могут наконец-то выдохнуть с облегчением: партийцы не забыли основателя революции. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Напомним, редакция ИА «Высота 102» в публикации от 23.04.2018 года «День рождения Ленина в Волгограде отметили цыганские бароны», не обнаружила на официальном сайте местного обкома ни одной информации о мероприятиях в регионе, посвященных этой дате, кроме...
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|Общество
|25.04.2018 17:10
Закупка на оказание услуг по ликвидации МУП «Городское управление капитального строительства» администрации Волгограда признана несостоявшейся. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, не нашлось ни одного желающего выполнить ряд процедур по ликвидации предприятия за 90 тысяч рублей. В частности, исполнитель должен был проанализировать кредиторскую задолженность предприятия, продать имущество, если имеющихся денег не хватит для расплаты с кредиторами, закрыть счета МУП в банках, уничтожить печать, составить ликвидационный баланс и т.д. Напомним, решение о ликвидации МУП "Городское управление капитального строительства" было принято еще в 2015 году. Причиной этого стала неудовлетворительная финансово-хозяйственная деятельность предприятия. МУП было создано в 1996 году...
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|Экономика
|25.04.2018 17:09 (Обновлено: 25.04.2018 17:16)
Ассоциация предпринимателей обратилась в прокуратуру города с заявлением, в котором попросила надзорные органы разобраться с нелегальными перевозчиками. Об этом ИА «Высота 102» сообщил исполнительный директор ассоциации Олег Бачурин. Как говорится в его письме, копия которого находится в распоряжении редакции, в настоящее время осуществляются перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам № 15 «С» - пос. Волгогрэсс - ул. Германа Титова, 90 «А» - «Юбилейный — ТРЦ «Комсомолл» и №79 «Дом речников - пос. Мачтазовод». В мае 2017 года данные маршруты были закрыты, однако в настоящее время нелегальные маршрутные такси №15 «С», 90 «А» и 79 (заказной) возобновили перевозки пассажиров по...
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|Спорт
|25.04.2018 16:45
Финальные матчи XIV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», которые компания «МегаФон» проводит с 2005 года, начинаются с сегодняшнего дня в Сочи. Семнадцать команд юношей и девушек в возрасте от 12 до 15 лет сразятся на полях «Планеты Чемпионов» за главный приз – традиционную поездку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал». Они стали лучшими в региональных отборочных турнирах своего федерального округа. Волгоградскую область представляет команда «Дон» из Серафимовичского детского дома. Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков...
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|Общество
|25.04.2018 16:01
Больше двух лет жильцы двух подъездов 9-этажного дома №2 по ул. Штурманской г. Волгограда не могут пользоваться лифтами, которые при проведении техобслуживания компанией ООО «Волгарь Плюс» были остановлены ввиду невозможности их дальнейшей эксплуатации. При этом, как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, они готовы на условиях долевого софинансирования участвовать в оперативном восстановлении подъемного оборудования. Однако до сих пор из-за несогласованности действий между муниципальными и региональными уполномоченными властными структурами соответствующие процедуры так и не были проведены. Как заявляют в пресс-службе уполномоченного по правам человека, куда обратились жители, в 2017 году замена лифтов в данном доме планировалась по программе «Капитальный...
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|Общество
|25.04.2018 15:54
В Волгоградской области публично будут проанализированы тарифы, в том числе на услуги ЖКХ, чтобы выработать конкретные механизмы поддержки граждан. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров на встрече с представителями общественной палаты Волгоградской области, которая проходит в эти минуты. Глава региона напомнил об активной роли общественников при формировании в 2015 году Социального кодекса Волгоградской области. Сейчас, по его словам, настало время обсудить вопросы с формированием тарифов в различных областях – преимущественно в сфере ЖКХ и транспорта. «Надо это сделать публично, без политизации. Надо конкретные платежки...
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|Общество
|25.04.2018 15:12
Владелец гостиничного комплекса "Лукоморье", которое уличили в завышении цен на время проведения матчей чемпионата мира по футболу, пообещал суду прекратить противоправные действия и избежал административной ответственности. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Краснооктябрьского районного суда, производство по делу прекращено, так как стороны заключили мировое соглашение. Согласно документу, ответчик обязуется на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а именно с 14 мая по 15 августа, не допускать предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам. В суд, напомним, обратилось управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Было установлено, что в гостиничном комплексе номера в период проведения чемпионата мира продавались...
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|Расследования
|25.04.2018 15:08
Сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда арестовал 18-летнего Евгения Прохорова за разбойные нападения на трех женщин. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Евгений Прохоров, несмотря на свой юный возраст, уже успел обзавестись условной судимостью – за попытку экстремизма и вандализма. Прохоров на заседании заявил, что осознает общественную опасность от своих поступков и не возражал против заключения его под стражу. Молодой человек также извинился перед пострадавшими девушками и пожелал им скорейшего выздоровления. К слову, ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник в Волгограде произошли три нападения на женщин. Так, в 22:15 30-летняя женщина сообщила полицейским,...
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|Экология
|25.04.2018 14:58
В Волгоградской области контролирующим органам пригрозили губернатором за рассадники «гадких» теплиц
Ситуация с засильем незаконных теплиц в полях Волгоградской области требует личного вмешательства губернатора Андрея Бочарова. Об этом сегодня в облдуме на парламентском часе, посвященном экологии, заявил председатель парламентского комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимир Ефимов. Руководитель профильного думского ведомства выступил с жестким заявлением, отметив, что проблема нелегального выращивания овощей в регионе системно по-прежнему не решается. Во время его выступления на экранах за его спиной были продемонстрированы кадры съемки с квадрокоптера. Дрон, облетевший небольшую территорию в поле Иловлинского района, запечатлел едва ли не километры теплиц, которые неизвестно кому принадлежат и неизвестно чем занимаются «под носом»...
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|Экология
|25.04.2018 13:46
Сегодня в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области проходит процедура рассмотрения заявок участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО. Как сообщает ИА "Высота 102", члены конкурсной комиссии фактически должны определиться, какие компании они допускают к финальному этапу конкурса. В начале этой недели в региональном комитете ЖКХ и ТЭК состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО. На конкурс, напомним, подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Как ранее сообщалось,...
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|Общество
|25.04.2018 13:42
Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского облсуда оставила в силе решения Волжского городского суда о правомерности выставления счетов за отопление владельцам квартир, оборудованных индивидуальными газовыми котлами. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня рассматривались как индивидуальные, так и коллективные иски. Причем рассмотрение по одному из индивидуальных исков, на котором присутствовала съемочная группа информагентства, длилось гораздо дольше, чем рассмотрение коллективного иска. Однако результат был одинаковый и не в пользу волжан. Таким образом, десятки семей из Волжского должны будут заплатить неподъемные для них деньги – от 10 и до 50 тысяч рублей – в качестве оплаты за централизованное отопление, которым...
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|Общество
|25.04.2018 13:15
Одна из девушек, пострадавших при разбойном нападении в ночь с воскресенья на понедельник, до сих пор находится в реанимации, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на экстренные службы. Вторая пострадавшая идет на поправку и переведена в общую палату. Напомним, три волгоградки стали жертвами нападений, совершенных, по данным следствия, 18-летним жителем Ворошиловского района. Так, в 22:15 30-летняя женщина сообщила полицейским, что на нее напали в подъезде дома в Ворошиловском районе. Угрожая ножом, молодой человек отнял у нее все деньги. Спустя два часа жертвами разбойника стали еще две девушки 21 и 24 лет. Он напал на них на улице Рабоче-Крестьянской и потребовал...
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