Велопробег под названием "Памяти верны!" по маршруту Волгоград-Севастополь стартовал сегодня с вершины Мамаева кургана. Как сообщил ИА "Высота 102" председатель правления общественной организации "Союз велосипедистов Волгограда" Дмитрий Крючков, в велопробеге принимают участие десять велосипедистов, из них восемь из Волгограда и по одному из Урюпинска и Владимира. Они преодолеют 1300 километров, сделают остановки в 11 населенных пунктах. Участники велопробега возложат цветы и гильзы с землей Мамаева кургана у главных мемориалов поселений и у Вечного огня на Сапун-Горе в Севастополе. По сложившейся традиции в День Победы велосипедисты примут участие в праздничном параде в колонне байкеров мотоклуба "Ночные волки" в Севастополе. Отметим, что велопробег проводится уже в пятый раз. Главная цель организаторов и участников - отдать дань памяти погибшим героям, спасшим мир от фашизма.



