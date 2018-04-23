Сталинградский обком отчитался, как отмечал день рождения Владимира Ленина





В Волжском 16 партийцев тоже пришли к памятнику Ильичу.

Сегодня вечером пресс-служба Сталинградского обкома, ровно через 4 дня после знаменательной даты - 148-й годовщины со дня рождения вождя Владимира Ильича Ленина, - разразилась сообщением о проведенном мероприятии, посвященном этому знаменательному событию. Теперь, вероятно, жители могут наконец-то выдохнуть с облегчением: партийцы не забыли основателя революции. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Напомним, редакция ИА «Высота 102» в публикации от 23.04.2018 года «День рождения Ленина в Волгограде отметили цыганские бароны», не обнаружила на официальном сайте местного обкома ни одной информации о мероприятиях в регионе, посвященных этой дате, кроме статьи Геннадия Зюганова под заголовком «Ленин остается с нами!». Зато в отдельно взятом районе города, Советском, более 20 человек, среди которых были замечены цыганские бароны, пришли к требующему ремонта памятнику Ленину, чтобы возложить цветы.

И вот сегодня тайное стало явным: торжества прошли, около 100 школьников Волгоградской области стали пионерами.











