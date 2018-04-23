В Волгограде не нашлось желающих ликвидировать МУП

Закупка на оказание услуг по ликвидации МУП «Городское управление капитального строительства» администрации Волгограда признана несостоявшейся. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, не нашлось ни одного желающего выполнить ряд процедур по ликвидации предприятия за 90 тысяч рублей. В частности, исполнитель должен был проанализировать кредиторскую задолженность предприятия, продать имущество, если имеющихся денег не хватит для расплаты с кредиторами, закрыть счета МУП в банках, уничтожить печать, составить ликвидационный баланс и т.д.

Напомним, решение о ликвидации МУП "Городское управление капитального строительства" было принято еще в 2015 году. Причиной этого стала неудовлетворительная финансово-хозяйственная деятельность предприятия. МУП было создано в 1996 году и занималось техническим надзором всех видов работ при строительстве объектов, получением разрешения на строительство и вводом объектов в эксплуатацию.



