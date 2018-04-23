









Смотрите сегодня в программе: молодой волгоградец, условно осужденный за попытку сжечь крест у храма Иоанна Предтечи, теперь совершил три подряд нападения с ножом на девушек. Владельцев квартир с газовым отоплением все равно заставят платить за централизованное теплоснабжение: Волгоградский областный суд признал законным выставление счетов за несуществующую услугу.

На нелегальных овощеводов-варваров не могут найти управу: депутаты Волгоградской облдумы хотят привлечь «тяжелую артиллерию» в виде личного вмешательства губернатора. Волгоградская область может перейти на новое время в конце октября: по итогам мартовского референдума в Госдуму внесен проект о переводе стрелок на час вперед.





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