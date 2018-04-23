В Волгоградской облдуме депутаты-землевладельцы стали объектами «троллинга»





Слова возмущения в адрес нерадивых землевладельцев, которые бросают сельхозпаи, прозвучали сегодня на парламентском часе в Волгоградской облдуме. Как сообщает ИА «Высота 102», два часа перед началом думского заседания народные избранники посвятили проблемам экологии региона. После заслушивания докладов руководителей контролирующих ведомств, которые несколько утомили аудиторию, депутаты попытались оживить встречу и поднять болевые вопросы. Так, депутат Гасан Набиев весьма экспрессивно высказался по поводу земель, которые годами не используются по назначению. Закон предписывает возвращать в собственность органов местного самоуправления такие участки после трех лет после простоя. В Волгоградской области площадь «забытых» владельцами полей составляет свыше 900 тысяч гектаров, только треть из которых сегодня пригодна для дальнейшего возделывания фермерами. Назначение остальных 600 тысяч гектаров деградировавшей земли, как пояснили депутатам специалисты, нужно изменять.

«Хоть кого-нибудь контролирующие органы за руку поймали? У тебя 10 гектаров земли, почему ты не обрабатываешь? Какие-то меры наказания же должны быть!», - немного сумбурно, но искренне высказался господин Набиев. Взорвавшегося коллегу попытался успокоить председатель облдумы Николай Семисотов, который заверил его в том, что такая работа в регионе ведется. К слову, глава областного парламента, бывший глава Михайловки, сам является крупным землевладельцем. Так, в его декларации о доходах и имуществе числятся 15 крупных участков. Однако далеко не один спикер заксобрания обладает большими земельными наделами. К примеру, народный избранник Анатолий Якунин – хозяин восьми земельных участков общей площадью 20 тысяч гектаров. В семье другого нардепа Геннадия Мурылева тоже, по крайней мере, в недавнем прошлом имелись в собственности поля.

К слову, возмущение Гасана Набиева наличием в Волгоградской области брошенных земель могло быть адресовано конкретно этим депутатам. Напомним, в октябре прошлого года также на парламентском часе в облдуме было озвучено, что стихийные пожары, полыхавшие в сентябре 2017 года в Дубовском районе, произошли, в том числе, на землях, к которым имели отношения депутаты. Глава района, в частности, тогда назвал фамилию Мурылева, ближайшим родственникам которого принадлежали сгоревшие земли. По сведениям информагентства из администрации Дубовского района, еще одним собственником заброшенных участков, где полыхали степные пожары, мог являться Анатолий Якунин.

Знает ли об этих фактах Гасан Набиев, разразившийся тирадой в адрес забывчивых землевладельцев, или «потроллил» коллегу случайно - неизвестно.



