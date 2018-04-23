







В Волгоградской области публично будут проанализированы тарифы, в том числе на услуги ЖКХ, чтобы выработать конкретные механизмы поддержки граждан. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров на встрече с представителями общественной палаты Волгоградской области, которая проходит в эти минуты. Глава региона напомнил об активной роли общественников при формировании в 2015 году Социального кодекса Волгоградской области.













Сейчас, по его словам, настало время обсудить вопросы с формированием тарифов в различных областях – преимущественно в сфере ЖКХ и транспорта. «Надо это сделать публично, без политизации. Надо конкретные платежки «разобрать по косточкам». Мы готовы обеспечить явку специалистов, представителей ресурсоснабжающих организаций, экспертного сообщества»,- заявил глава региона. Он отметил, что понимает, что это больная тема и непростая. «Эту работу никто не проводил, мы будем первые», - сказал Бочаров. Вопросы тарифообразования поднимаются для того, чтобы было понимание, почему в Волгоградской области сложились именно такие тарифы, чтобы люди знали, за что они платят и почему, считает глава области.

«Мы должны перейти на оплату услуги полным рублем, но нельзя все перекладывать на плечи конкретного человека», - пояснил он. Услуга должна быть качественной, отрасли должны развиваться, а люди - платить посильные деньги. Это - главная задача предстоящих дискуссий. Также необходимо выработать механизмы поддержки людей.



