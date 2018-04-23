Неработающие лифты в Волгограде держат в заточении тысячи горожан





Больше двух лет жильцы двух подъездов 9-этажного дома №2 по ул. Штурманской г. Волгограда не могут пользоваться лифтами, которые при проведении техобслуживания компанией ООО «Волгарь Плюс» были остановлены ввиду невозможности их дальнейшей эксплуатации. При этом, как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, они готовы на условиях долевого софинансирования участвовать в оперативном восстановлении подъемного оборудования. Однако до сих пор из-за несогласованности действий между муниципальными и региональными уполномоченными властными структурами соответствующие процедуры так и не были проведены.

Как заявляют в пресс-службе уполномоченного по правам человека, куда обратились жители, в 2017 году замена лифтов в данном доме планировалась по программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области». Но УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», как следует из результатов проверки органов прокуратуры, не уложился в сроки согласования документации с подрядчиком ООО «Лендстрой». В итоге заключенный договор оказался расторгнутым, а вместо запланированного срока - 1 марта 2018 г. - пуск лифтов, возможно, состоится только осенью текущего года.

«Отсутствие эффективного нормативного порядка ремонта лифтового оборудования существенно ухудшает качество жизни волгоградцев - жильцов многих многоквартирных домов. Многочисленные жалобы на эту тему уже носят системный характер, а правовой анализ сложившейся ситуации свидетельствует о неустойчивой и забюрократизированной схеме восстановления подъемных устройств в жилых зданиях», - подчеркнули в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области.

По-прежнему вызывает масса вопросов работа лифта в подъезде №2 девятиэтажного дома №19 по улице Карла Маркса, в котором проживает участник Великой Отечественной войны Иван Прохорович Мальцев. Об этом информагентство не раз рассказывало в публикациях. Лифт простаивал продолжительное время и был восстановлен в конце прошлого года. Однако, как утверждают в пресс-службе Уполномоченного по правам человека, жильцы вынуждены вновь направлять жалобы в различные инстанции из-за его периодического отключения. Валерий Ростовщиков, как волгоградский Уполномоченный по правам человека, намерен совместно с надзорными органами обеспечить права волгоградцев на благоприятные условия проживания, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Волгограде из 5 тысяч лифтов 2 тысячи подъемных устройств уже выработали свой срок.