В Волгограде арестовали юного разбойника за нападения на женщин





Сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда арестовал 18-летнего Евгения Прохорова за разбойные нападения на трех женщин. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Евгений Прохоров, несмотря на свой юный возраст, уже успел обзавестись условной судимостью – за попытку экстремизма и вандализма. Прохоров на заседании заявил, что осознает общественную опасность от своих поступков и не возражал против заключения его под стражу. Молодой человек также извинился перед пострадавшими девушками и пожелал им скорейшего выздоровления. К слову, ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник в Волгограде произошли три нападения на женщин. Так, в 22:15 30-летняя женщина сообщила полицейским, что на нее напали в подъезде дома в Ворошиловском районе. Угрожая ножом, молодой человек потребовал у нее деньги. Спустя два часа жертвами разбойника стали еще две девушки 21 и 24 лет. На них мужчина набросился на улице Рабоче-Крестьянской и потребовал отдать всю наличность. Когда девушки отказались подчиниться, злоумышленник нанес каждой из них по несколько ударов ножом. Пострадавшие были госпитализированы. Сейчас одна девушка находится в реанимации, другая переведена в общую палату. По подозрению в совершении этих диких преступлений был задержан 18-летний житель города.



