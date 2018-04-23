



Ситуация с засильем незаконных теплиц в полях Волгоградской области требует личного вмешательства губернатора Андрея Бочарова. Об этом сегодня в облдуме на парламентском часе, посвященном экологии, заявил председатель парламентского комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимир Ефимов. Руководитель профильного думского ведомства выступил с жестким заявлением, отметив, что проблема нелегального выращивания овощей в регионе системно по-прежнему не решается. Во время его выступления на экранах за его спиной были продемонстрированы кадры съемки с квадрокоптера. Дрон, облетевший небольшую территорию в поле Иловлинского района, запечатлел едва ли не километры теплиц, которые неизвестно кому принадлежат и неизвестно чем занимаются «под носом» у местных органов власти и контролирующих структур.





Данной проблемой уже второй год занимается экологический совет при облдуме, не единожды проводились всевозможные выездные совещания в районах области, а также рейды, однако результатов по сей день нет. «Мы начали заниматься этим вопросом системно, направили запросы в различные органы, из которых нам стали приходить странные ответы: «Здесь не наши полномочия», «здесь мы не умеем и не можем». Но, товарищи, друзья. Есть показательный опыт решения проблемы вандального использования ресурсов в Хакасии, Краснодарском крае. Мы уверены, что там есть нарушения – и по качеству применяемых химикатов, и по вопросам водопользования. Ситуация требует вмешательства губернатора и исполнительной власти в целом. В других областях эту проблему решили благодаря личной вовлеченности главы региона», - считает Владимир Ефимов.

Со стороны думского комитета по аграрным вопросам, как заявил на парламентском часе Ефимов, подготовлены обращения во все профильные органы власти, в частности в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор с предложением провести совместную комплексную выездную проверку и принять окончательное решение. «Что они там делают (владельцы теплиц, - прим. ИА «Высота 102»)? На каком основании? И что вообще происходит с нашей землей?», - задался риторическими вопросами депутат, на которые все-таки жители региона хотят получить ответы.

Примечательно, что в большом зале администрации региона, в котором проходило совещание, присутствовали руководители тех самых органов власти (природоохранная прокуратура, росприроднадзор, роспотребнадзор), которых думцы забрасывают вопросами и получают «странные» ответы. Возразить что-либо на претензии со стороны народного избранника или пояснить ситуацию ни у одного из них желания не возникло.

Председатель экосовета при облдуме, вице-спикер регпарламента Ирина Соловьева добавила, что не менее серьезной проблемой является по сути непригодность данных земель для дальнейшего использования после варварского нашествия нелегальных овощеводов. «На протяжении последних восьми лет в грунт закапываются всевозможные отходы деятельности этих теплиц – химическая пленка, пакеты от химикатов. «Рядом находятся населенные пункты, жители которых пьют воду из скважин», - отметила депутат, выразив обеспокоенность качеством этой питьевой воды. Данные земли, по словам Соловьевой, нуждаются в реабилитации. «Мы бьемся уже год! Россельхознадзор, вообще-то это ваши полномочия!», - заявила Ирина Соловьева.

По итогам парламентского часа, как выразились сами депутаты, будут приняты рекомендации «усилить и углубить» работу в решении проблемы. Зампредседателя областной думы Сергей Горняков, проникшийся ситуацией, выразил надежду, что в течение следующего месяца, когда серые тепличники начнут наращивать темпы работы, контролирующие органы проведут рейды и отчитаются перед думой об их результатах.



