В Волгограде отельер в суде пообещал не повышать цены на время ЧМ-2018

Владелец гостиничного комплекса "Лукоморье", которое уличили в завышении цен на время проведения матчей чемпионата мира по футболу, пообещал суду прекратить противоправные действия и избежал административной ответственности. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Краснооктябрьского районного суда, производство по делу прекращено, так как стороны заключили мировое соглашение. Согласно документу, ответчик обязуется на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а именно с 14 мая по 15 августа, не допускать предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам. В суд, напомним, обратилось управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Было установлено, что в гостиничном комплексе номера в период проведения чемпионата мира продавались по завышенным ценам. Первоначально ведомство просило суд обязать юридическое лицо прекратить противоправные действия, признать прейскурант цен в указанной гостинице недействительным, обязать ООО "Меридиан", которому принадлежит "Лукоморье", довести решение суда до потребителей. Ответчик сообщил суду, что привел цены в соответствие и нарушений больше не допустит.

Напомним, ранее факт завышения цен был выявлен в пяти гостиницах - "Сталинград" по адресу: ул. Рокоссовского, 102, "Галерея Парк Отель" по ул. Рокоссовского, 7, в гостинице "LITE HOTEL" по ул. Чапаева, 9, а также в гостиницах "Арцах" на ул. Огородной, 17, и "Астория" на ул. Пархоменко, 27Б. Почти по всем административным делам были заключены мировые соглашения.



