Юные футболисты из Серафимовича начинают свой путь к Олимпу

Финальные матчи XIV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», которые компания «МегаФон» проводит с 2005 года, начинаются с сегодняшнего дня в Сочи.













Семнадцать команд юношей и девушек в возрасте от 12 до 15 лет сразятся на полях «Планеты Чемпионов» за главный приз – традиционную поездку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал». Они стали лучшими в региональных отборочных турнирах своего федерального округа. Волгоградскую область представляет команда «Дон» из Серафимовичского детского дома.













Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков отметил: «Мы очень рады тому, что с каждым годом турнир «Будущее зависит от тебя» вовлекает все больше ребят по всей стране, а также помогает их социализации и семейному устройству. Эта встреча в Сочи со сверстниками из других городов, несомненно, надолго останется в памяти участников финальных игр. Я уверен, что она откроет новые горизонты для каждого: кто-то найдет друзей, кто-то удивится тому, на что способен, кто-то вместе с командой будет радоваться заслуженной победе и главному призу. Присутствие на этих играх – это уже победа и лучшее доказательство того, что будущее зависит только от тебя!».

В Сочи для ребят будет организована насыщенная спортивная и культурно-развлекательная программа, которая начнется 25 апреля с вечера знакомств. В четверг 26 апреля после торжественной церемонии открытия пройдут первые групповые игры и мастер-классы, затем юные футболисты отправятся на экскурсию, организованную неизменным партнером финальных игр Соревнований – тематическим парком развлечений «Сочи Парк». Вечером этого же дня состоится встреча и автограф-сессия с Послом турнира «Будущее зависит от тебя» – актрисой Серафимой Низовской, известной юным зрителям по роли в популярном сериале «Молодежка».