|Спорт
|25.04.2018 16:45
Юные футболисты из Серафимовича начинают свой путь к Олимпу
Финальные матчи XIV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», которые компания «МегаФон» проводит с 2005 года, начинаются с сегодняшнего дня в Сочи.
Семнадцать команд юношей и девушек в возрасте от 12 до 15 лет сразятся на полях «Планеты Чемпионов» за главный приз – традиционную поездку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал». Они стали лучшими в региональных отборочных турнирах своего федерального округа. Волгоградскую область представляет команда «Дон» из Серафимовичского детского дома.
Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков отметил: «Мы очень рады тому, что с каждым годом турнир «Будущее зависит от тебя» вовлекает все больше ребят по всей стране, а также помогает их социализации и семейному устройству. Эта встреча в Сочи со сверстниками из других городов, несомненно, надолго останется в памяти участников финальных игр. Я уверен, что она откроет новые горизонты для каждого: кто-то найдет друзей, кто-то удивится тому, на что способен, кто-то вместе с командой будет радоваться заслуженной победе и главному призу. Присутствие на этих играх – это уже победа и лучшее доказательство того, что будущее зависит только от тебя!».
В Сочи для ребят будет организована насыщенная спортивная и культурно-развлекательная программа, которая начнется 25 апреля с вечера знакомств. В четверг 26 апреля после торжественной церемонии открытия пройдут первые групповые игры и мастер-классы, затем юные футболисты отправятся на экскурсию, организованную неизменным партнером финальных игр Соревнований – тематическим парком развлечений «Сочи Парк». Вечером этого же дня состоится встреча и автограф-сессия с Послом турнира «Будущее зависит от тебя» – актрисой Серафимой Низовской, известной юным зрителям по роли в популярном сериале «Молодежка».
Во второй игровой день после групповых матчей ребята впервые посетят легендарную трассу «Формулы 1» и Музей оптических иллюзий на территории «Парка чудес». Вечером все участники смогут испытать свои силы в Чемпионате по киберфутболу, организованном Федерацией киберспорта России.
Финальные игры, награждение от партнеров и церемония закрытия состоятся в субботу 28 апреля.
На память о своем участии в финале соревнований «Будущее зависит от тебя» ребята впервые высадят деревья дружбы в городском парке, заложив таким образом новую традицию турнира. Завершится программа финального этапа соревнований «Будущее зависит от тебя» торжественным ужином и праздничным фейерверком.
Широкое освещение Соревнований обеспечивают 11 федеральных информационных партнеров: телеканал «Россия-24», спортивный телеканал «МАТЧ ТВ», агентство спортивных новостей «Р-Спорт», радио «Спорт FM», спортивный портал «Чемпионат», информационно-новостной портал ВЕСТИ.RU, портал новостей в фотографиях BigPicture.ru, Федерация спортивных журналистов России, а также два новых партнера 2018 года – информационное агентство Sputnik и газетаMetro.
Партнеры Соревнований не только подробно освещают все этапы турнира, но и предоставляют специальные призы для участников: по традиции, телеканал «МАТЧ ТВ» наградит «Лучших тренеров финального этапа», Федерация спортивных журналистов присудит приз «Fair Play» («Честная игра») команде, которая проявит наибольшее уважение к сопернику во время матчей, свою награду игрокам также вручит портал «Чемпионат».
О проекте «Будущее зависит от тебя»
Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству.
За 13 лет истории турнира в нем приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2.100 видеоанкет об участниках турнира, 483 из них уже обрели новую семью.
Официальный сайт Соревнований: http://football.megafon.ru/
#БЗТ #БудущееЗависитОтТебя #Iamyfuture
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Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Спорт
|25.04.2018 17:49
Со зрителей не возьмут денег за вход на стадион «Волгоград Арена», передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. Сообщается, что Российский футбольный союз принял решение пустить зрителей на финальный матч Кубка России между «Тосно» из ленинградской области и «Авангардом» из Курска без взимания платы за билеты. В соответствии с требованиями ФИФА во время третьего тестового матча стадион в Волгограде должен быть наполнен максимально - вместимость спортивной арены 45 тысяч зрителей.
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|Общество
|25.04.2018 17:43
В Волжском 16 партийцев тоже пришли к памятнику Ильичу. Сегодня вечером пресс-служба Сталинградского обкома, ровно через 4 дня после знаменательной даты - 148-й годовщины со дня рождения вождя Владимира Ильича Ленина, - разразилась сообщением о проведенном мероприятии, посвященном этому знаменательному событию. Теперь, вероятно, жители могут наконец-то выдохнуть с облегчением: партийцы не забыли основателя революции. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Напомним, редакция ИА «Высота 102» в публикации от 23.04.2018 года «День рождения Ленина в Волгограде отметили цыганские бароны», не обнаружила на официальном сайте местного обкома ни одной информации о мероприятиях в регионе, посвященных этой дате, кроме статьи Геннадия Зюганова под заголовком...
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|Общество
|25.04.2018 17:10
Закупка на оказание услуг по ликвидации МУП «Городское управление капитального строительства» администрации Волгограда признана несостоявшейся. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, не нашлось ни одного желающего выполнить ряд процедур по ликвидации предприятия за 90 тысяч рублей. В частности, исполнитель должен был проанализировать кредиторскую задолженность предприятия, продать имущество, если имеющихся денег не хватит для расплаты с кредиторами, закрыть счета МУП в банках, уничтожить печать, составить ликвидационный баланс и т.д. Напомним, решение о ликвидации МУП "Городское управление капитального строительства" было принято еще в 2015 году. Причиной этого стала неудовлетворительная финансово-хозяйственная деятельность предприятия. МУП было создано в 1996 году...
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|Экономика
|25.04.2018 17:09 (Обновлено: 25.04.2018 17:16)
Ассоциация предпринимателей обратилась в прокуратуру города с заявлением, в котором попросила надзорные органы разобраться с нелегальными перевозчиками. Об этом ИА «Высота 102» сообщил исполнительный директор ассоциации Олег Бачурин. Как говорится в его письме, копия которого находится в распоряжении редакции, в настоящее время осуществляются перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам № 15 «С» - пос. Волгогрэсс - ул. Германа Титова, 90 «А» - «Юбилейный — ТРЦ «Комсомолл» и №79 «Дом речников - пос. Мачтазовод». В мае 2017 года данные маршруты были закрыты, однако в настоящее время нелегальные маршрутные такси №15 «С», 90 «А» и 79 (заказной) возобновили перевозки пассажиров по...
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|Общество
|25.04.2018 16:01
Больше двух лет жильцы двух подъездов 9-этажного дома №2 по ул. Штурманской г. Волгограда не могут пользоваться лифтами, которые при проведении техобслуживания компанией ООО «Волгарь Плюс» были остановлены ввиду невозможности их дальнейшей эксплуатации. При этом, как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, они готовы на условиях долевого софинансирования участвовать в оперативном восстановлении подъемного оборудования. Однако до сих пор из-за несогласованности действий между муниципальными и региональными уполномоченными властными структурами соответствующие процедуры так и не были проведены. Как заявляют в пресс-службе уполномоченного по правам человека, куда обратились жители, в 2017 году замена лифтов в данном доме планировалась по программе «Капитальный...
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|Общество
|25.04.2018 15:54
В Волгоградской области публично будут проанализированы тарифы, в том числе на услуги ЖКХ, чтобы выработать конкретные механизмы поддержки граждан. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров на встрече с представителями общественной палаты Волгоградской области, которая проходит в эти минуты. Глава региона напомнил об активной роли общественников при формировании в 2015 году Социального кодекса Волгоградской области. Сейчас, по его словам, настало время обсудить вопросы с формированием тарифов в различных областях – преимущественно в сфере ЖКХ и транспорта. «Надо это сделать публично, без политизации. Надо конкретные платежки...
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|Общество
|25.04.2018 15:12
Владелец гостиничного комплекса "Лукоморье", которое уличили в завышении цен на время проведения матчей чемпионата мира по футболу, пообещал суду прекратить противоправные действия и избежал административной ответственности. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Краснооктябрьского районного суда, производство по делу прекращено, так как стороны заключили мировое соглашение. Согласно документу, ответчик обязуется на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а именно с 14 мая по 15 августа, не допускать предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам. В суд, напомним, обратилось управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Было установлено, что в гостиничном комплексе номера в период проведения чемпионата мира продавались...
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|Расследования
|25.04.2018 15:08
Сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда арестовал 18-летнего Евгения Прохорова за разбойные нападения на трех женщин. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Евгений Прохоров, несмотря на свой юный возраст, уже успел обзавестись условной судимостью – за попытку экстремизма и вандализма. Прохоров на заседании заявил, что осознает общественную опасность от своих поступков и не возражал против заключения его под стражу. Молодой человек также извинился перед пострадавшими девушками и пожелал им скорейшего выздоровления. К слову, ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник в Волгограде произошли три нападения на женщин. Так, в 22:15 30-летняя женщина сообщила полицейским,...
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|Экология
|25.04.2018 14:58
В Волгоградской области контролирующим органам пригрозили губернатором за рассадники «гадких» теплиц
Ситуация с засильем незаконных теплиц в полях Волгоградской области требует личного вмешательства губернатора Андрея Бочарова. Об этом сегодня в облдуме на парламентском часе, посвященном экологии, заявил председатель парламентского комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимир Ефимов. Руководитель профильного думского ведомства выступил с жестким заявлением, отметив, что проблема нелегального выращивания овощей в регионе системно по-прежнему не решается. Во время его выступления на экранах за его спиной были продемонстрированы кадры съемки с квадрокоптера. Дрон, облетевший небольшую территорию в поле Иловлинского района, запечатлел едва ли не километры теплиц, которые неизвестно кому принадлежат и неизвестно чем занимаются «под носом»...
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|Экология
|25.04.2018 13:46
Сегодня в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области проходит процедура рассмотрения заявок участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО. Как сообщает ИА "Высота 102", члены конкурсной комиссии фактически должны определиться, какие компании они допускают к финальному этапу конкурса. В начале этой недели в региональном комитете ЖКХ и ТЭК состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО. На конкурс, напомним, подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Как ранее сообщалось,...
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|Общество
|25.04.2018 13:42
Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского облсуда оставила в силе решения Волжского городского суда о правомерности выставления счетов за отопление владельцам квартир, оборудованных индивидуальными газовыми котлами. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня рассматривались как индивидуальные, так и коллективные иски. Причем рассмотрение по одному из индивидуальных исков, на котором присутствовала съемочная группа информагентства, длилось гораздо дольше, чем рассмотрение коллективного иска. Однако результат был одинаковый и не в пользу волжан. Таким образом, десятки семей из Волжского должны будут заплатить неподъемные для них деньги – от 10 и до 50 тысяч рублей – в качестве оплаты за централизованное отопление, которым...
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|Общество
|25.04.2018 13:15
Одна из девушек, пострадавших при разбойном нападении в ночь с воскресенья на понедельник, до сих пор находится в реанимации, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на экстренные службы. Вторая пострадавшая идет на поправку и переведена в общую палату. Напомним, три волгоградки стали жертвами нападений, совершенных, по данным следствия, 18-летним жителем Ворошиловского района. Так, в 22:15 30-летняя женщина сообщила полицейским, что на нее напали в подъезде дома в Ворошиловском районе. Угрожая ножом, молодой человек отнял у нее все деньги. Спустя два часа жертвами разбойника стали еще две девушки 21 и 24 лет. Он напал на них на улице Рабоче-Крестьянской и потребовал...
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|Общество
|25.04.2018 12:57
Только что депутаты Волгоградской областной думы практически единогласно проголосовали за внесение в Госдуму проекта о переводе стрелок часов в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Переход области из второй в третью часовую зону намечен на 28 октября текущего года. Напомним, 18 марта 2018 года в Волгоградской области прошел референдум по вопросу о целесообразности перевода стрелок часов. Больше половины участников опроса проголосовали за дополнительный солнечный час.
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|Телеком
|25.04.2018 12:51
Абоненты «МегаФона» с подключенной опцией «Роуминг, гудбай» могут общаться как дома в путешествиях по миру: звонить, отправлять sms, выходить в интернет. А также пользоваться сервисами, мессенджерами и социальными сетями, представленными в тарифной линейке «Включайся!». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, подключение услуги бесплатно и действует на любом тарифе компании, ежедневная стоимость составляет 299 рублей. Услуга охватывает 40 стран. «МегаФон» отменил международный роуминг — с опцией «Роуминг, гудбай» стоимость звонков, SMS и интернета равна цене домашнего тарифа. Учитывая, что на социальные сети и мессенджеры трафик обнулен в тарифной линейке «Включайся!», а минуты разговоров входят в пакеты, то...
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|Здравоохранение
|25.04.2018 12:50
К зачистке полигона Прудбой от клещей приступили специалисты военной медслужбы. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, “война” распространителям клещевого вирусного энцефалита объявлена во всем округе. Помимо обработки территории, все солдаты и офицеры проходят противоэнцефалитную вакцинацию. Также военнослужащие борются и с крысами, которые являются главными переносчиками ползучих кровососов и распространяют и другую заразу. Для этого окрестности военных городков очищаются от подлеска и сухостоя, а в полевых лагерях роют кольцевые защитные канавы и ловчие ямы.
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