



Сегодня в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области проходит процедура рассмотрения заявок участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО. Как сообщает ИА "Высота 102", члены конкурсной комиссии фактически должны определиться, какие компании они допускают к финальному этапу конкурса.

В начале этой недели в региональном комитете ЖКХ и ТЭК состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО. На конкурс, напомним, подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Как ранее сообщалось, юристы ГК "Чистый город" нашли в конкурсной документации компании-конкурента серьезные нарушения. По их словам, грубейшим нарушением является отсутствие обеспечения заявки. ООО "Управление отходами Волгоград" предоставило банковскую гарантию по 44-ФЗ вместо 881-ПП РФ (по условиям конкурса), где принципиально разные требования. Это является основанием для отклонения участника от прохождения дальнейших этапов конкурса, считают в "Чистом городе". Какое решение примет конкурсная комиссия, скоро станет известно.

Окончательные итоги конкурса будут подведены до 1 мая. Организация-победитель будет отвечать за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Волгоградской области, что позволит обеспечить комплексный подход к наведению порядка в этой сфере. Определение регионального оператора по обращению с ТКО является обязательным требованием федерального законодательства.