Волгоградский облсуд признал законным брать с волжан деньги за несуществующую услугу





Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского облсуда оставила в силе решения Волжского городского суда о правомерности выставления счетов за отопление владельцам квартир, оборудованных индивидуальными газовыми котлами. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня рассматривались как индивидуальные, так и коллективные иски. Причем рассмотрение по одному из индивидуальных исков, на котором присутствовала съемочная группа информагентства, длилось гораздо дольше, чем рассмотрение коллективного иска. Однако результат был одинаковый и не в пользу волжан. Таким образом, десятки семей из Волжского должны будут заплатить неподъемные для них деньги – от 10 и до 50 тысяч рублей – в качестве оплаты за централизованное отопление, которым они не пользуются, оплачивая лишь индивидуальное потребление.

На рассмотрении апелляционной жалобы владельцы квартир с индивидуальным отоплением пытались вновь доказать незаконность взимания платы за централизованное отопление энергоресурсной организацией и расчетным центром города Волжского. Ведь в свое время они установили газовые котлы в своих квартирах на основании всех необходимых разрешений и согласований и долгие годы оплачивали услугу, исходя из показаний индивидуальных счетчиков. Однако летом прошлого года для них, как гром среди ясного неба, прозвучали требования управляющих компаний заплатить за централизованное отопление. Между тем, горожане на суде заявили, что готовы оплачивать услуги ОДН (а именно под таким поводом им выставляют счета за централизованное отопление– прим. ред. ИА «Высота 102»), но не по таким «драконовским» расценкам – исходя из общей площади жилья. Разрешить эту конфликтную ситуацию могли бы специальные правила начисления услуги за отопление для квартир, оборудованных индивидуальным газовым котлом. Однако в правительстве РФ до последнего времени такой проблемой себя не обременяли. И так называемым правовым «вакуумом», по мнению волжан, пользуются ресурсоснабжающие организации, «которые хотят получить сверхприбыли». Кроме того, горожане ссылались на ответ из администрации президента РФ, в котором сообщалось о том, что в Минстрое РФ разрабатывают новые правила начисления платы за отопление в подобных ситуациях. И такой порядок должен появиться уже летом этого года, как сообщалось в письме администрации президента РФ. Однако на представителя ООО «Волжские тепловые сети» эта информация не произвела впечатления. Юрист констатировал, что пока таких правил нет, поэтому владельцы квартир с индивидуальным отоплением должны платить наравне с теми, чьи жилища подключены к теплу централизованно. При этом заметил, что организация приветствует разработку порядка начисления платы за квартиры с газовыми котлами. В конечном итоге судебная коллегия по гражданским делам апелляционные жалобы волжан отклонила. Но люди сдаваться не намерены и готовы дойти до Верховного суда, чтобы доказать абсурдность ситуации, которой пытаются придать законный статус – платить за то, чем они не пользуются.









Напомним, с подобными проблемами столкнулись владельцы квартир с индивидуальным отоплением не только в Волжском, но и в других районах и городах Волгоградской области, а также в регионах России. На жалобы волжан откликнулись сначала депутаты Волжской гордумы, их поддержали коллеги из Волгоградской облдумы, где подготовлен проект обращения в правительство России с просьбой разработать специальные правила расчета оплаты услуги за отопление для владельцев квартир с индивидуальным отоплением. Но документ парламентарии еще не рассматривали.



