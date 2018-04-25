«МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай»





Абоненты «МегаФона» с подключенной опцией «Роуминг, гудбай» могут общаться как дома в путешествиях по миру: звонить, отправлять sms, выходить в интернет. А также пользоваться сервисами, мессенджерами и социальными сетями, представленными в тарифной линейке «Включайся!». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, подключение услуги бесплатно и действует на любом тарифе компании, ежедневная стоимость составляет 299 рублей. Услуга охватывает 40 стран.

«МегаФон» отменил международный роуминг — с опцией «Роуминг, гудбай» стоимость звонков, SMS и интернета равна цене домашнего тарифа. Учитывая, что на социальные сети и мессенджеры трафик обнулен в тарифной линейке «Включайся!», а минуты разговоров входят в пакеты, то в предстоящих поездках заграницу нашему абоненту не нужно думать, как правильно и рационально использовать свои ресурсы — границ теперь нет, всё действует, как дома», — прокомментировал коммерческий директор компании «МегаФон» Влад Вольфсон.

Аналитики «МегаФона» подсчитали, что на длинных выходных в марте 2018 года наиболее востребованными среди абонентов странами для путешествий оказались: Финляндия, Беларусь, Италия, Германия, Франция, ОАЭ, Испания, Таиланд, Турция и Эстония. Больше всего мобильным интернетом пользуются в Италии, Германии и Франции, в то время как SMS остаются популярными для общения в поездках по странам СНГ. На первом месте среди зарубежных стран по длительности разговоров и количеству SMS оказалась Беларусь.

Напомним, что линейка тарифов «Включайся!» создана на основе реальных интересов цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. С опцией «Роуминг, гудбай!» все эти возможности доступны и заграницей по домашним условиям.

Опция «Роуминг, гудбай» действует на любом тарифе «МегаФона» и в таких странах, как Австрия, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Египет, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Южная Корея.



