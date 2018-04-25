



Собственникам ТРК “Семь звезд” не удалось оспорить решение о закрытии комплекса из-за нарушений противопожарных норм. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Тракторозаводский районный суд поддержал надзорное ведомство и отказался отменять запрет на эксплуатацию помещений до тех пор, пока не будут полностью устранены выявленные нарушения правил пожарной безопасности. Напомним, во время проверки сотрудниками прокуратуры и МЧС торгового комплекса было выявлено около 70 нарушений. Так, не работала противопожарная сигнализация, были захламлены пути эвакуации, не работали пожарные гидранты, нельзя было беспрепятственно открыть двери на путях эвакуации. Все это, по заключению специалистов, создает угрозу жизни и здоровью посетителей. Поэтому 9 апреля районный суд обязал хозяев объекта устранить нарушения, а сам ТРК был закрыт до тех пор, пока он не станет безопасен. Собственник попытался обжаловать судебное решение, хотя все нарушения не устранил.



