Разбойники из Астрахани и Дагестана идут под суд за вооруженное нападение в Волгоградской области

Трое обвиняемых в вооруженном нападении на магазин в Светлоярском районе Волгоградской области предстанут перед судом. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, расследование уголовного дела завершено, оно передано в районный суд. Напомним, по данным следствия, 30 августа прошлого года 23-летний уроженец республики Дагестан и двое уроженцев Астраханской области 24 и 29 лет, живущие в Волгограде, напали на продуктовый магазин в селе Райгород. Они ворвались в помещение и, наставив на девушек-продавцов обрезы ружей, попытались бензорезом вскрыть банкомат. Сработала сигнализация, к магазину подъехал сотрудник частного охранного предприятия. Сообщается, что это был не вооруженный водитель, средств защиты у него также не было. Он осмотрел фасад здания и не заметил ничего подозрительного. В это время злоумышленники сбежали через запасной выход. Они проехали мимо чоповца на “ВАЗ-2107”, которым управлял четвертый сообщник. Продавцы вызвали полицию. Троих нападавших задержали, четвертый находится в розыске. Отметим, что им грозит тюрьма на срок от 8 до 15 лет. Все задержанные находятся под арестом.



