Волгоградцев из-за ЧМ-2018 разделят по разноцветным спецпропускам





С сегодняшнего дня в многофункциональных центрах Центрального и Краснооктябрьского районов началась выдача специальных автопропусков для жителей, проживающих в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена» («последняя миля»). Волгоградцам рекомендуется оформить пропуска на транспорт заранее – все МФЦ Волгограда работают в будние дни до 20-00, в субботу – до 15-30. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Напомним, ограничение въезда на территорию, входящую в «последнюю милю», будет действовать во время проведения матчей ЧМ-2018, а также тестовых матчей - 2 и 9 мая - на стадионе «Волгоград Арена» в целях безопасности.

Получить специальный пропуск, позволяющий в дни проведения матча въехать на своем автомобиле на прилегающую к стадиону территорию, могут все горожане, имеющие постоянную регистрацию или временную прописку по адресам, которые вошли в границы зоны «последней мили». Квартиросъемщики, имея на руках договор найма, а также те, кто арендует жилье по договору соцнайма или официально проживает в служебных квартирах, также могут обратиться в районные многофункциональные центры.

Выдача пропусков в МФЦ Центрального и Краснооктябрьского районах уже началась. Те волгоградцы, которые не имеют возможность оформить пропуск на личный транспорт на этой неделе, смогут проехать на территорию вблизи стадиона при предъявлении паспорта с пропиской.

Волгоградцам, проживающим в Центральном районе, пропуска выдают в МФЦ по адресу ул. Комсомольская,10. Для жителей Краснооктябрьского района работают два многофункциональных центра по ул. Богунская,12 и ул. им. Бажова, 11.

"Для оформления пропуска с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на квартиру, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также действующий страховой полис ОСАГО, - рассказывает заместитель директора ГКУ ВО «МФЦ» Татьяна Краснова. - При наличии полного пакета документов автопропуск выдается в течение дня. На пропуске будут указаны имя и фамилия заявителя, данные о транспортном средстве".

Всего предусмотрено четыре вида пропусков:

G/C (красного цвета) - для жителей Центрального района;

G/K (синего цвета) - для волгоградцев, проживающих в Краснооктябрьском районе;

S (зеленого цвета) - для юридических лиц;

T (желтого цвета) – такси и аккредитованный транспорт.

Последние два вида автопропусков оформляются департаментом городского хозяйства администрации Волгограда.

Отметим, что выданный спецпропуск дает право въезда и выезда, оставленный без присмотра транспорт будет перемещен за пределы «последней мили». Подробную информацию по вопросам предоставления данной услуги можно получить, обратившись в департамент городского хозяйства администрации Волгограда, администрацию Центрального района Волгограда, администрацию Краснооктябрьского района Волгограда и в отделения МФЦ районов, позвонив по телефонам: 92-30-02, 92-30-08. Сведения также размещены на официальном сайте ГКУ ВО МФЦ: http://www.mfc-vlg.ru, администрации Волгограда: http://www.volgadmin.ru и на Едином портале государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru.

Надо сказать, что еще накануне журналисты ИА «Высота 102» обзванивали МФЦ и просили пояснить, как и когда можно получить спецпропуска. Однако в учреждениях заявляли, что административный регламент еще разрабатывается в администрации города. Но, как выяснилось, сделали это чиновники достаточно быстро.



